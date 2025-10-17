У віці 91 року помер легендарний український письменник Юрій Тарнавський

Коротко:
- Скільки років було Юрію Тарнавському
- Чим він прославився
Сьогодні, 17 жовтня стало відомо про те, що помер український та американський письменник, поет і перекладач Юрій Тарнавський.
На момент смерті знаменитості був 91 рік. Про смерть легендарного поета повідомила його дружина Карина на сторінці письменника у Facebook.
"Це повідомлення від дружини Юрія Карини... Його вже немає з нами... 14 жовтня 2025 року...".
Пост набрав велику кількість коментарів, де небайдужі українці висловлюють співчуття у зв'язку зі смертю автора.
Лінгвіст і прозаїк Тарнавський народився на Львівщині, але пізніше оселився у США. Уже перша книжка поезій Тарнавського "Життя в місті", з її урбаністичними та танатографічними мотивами, вільним ритмом і загальною орієнтацією радше на досвід європейського та американського модернізму, стала поворотною подією в українській поезії XX століття.
З початку 1990-х років Тарнавський став писати українською мовою. У київських і харківських видавництвах вийшли його нові книжки та чотиритомне зібрання творів.
Про персону: Юрій Тарнавський
Юрій Тарнавський - український поет, прозаїк, перекладач, лінгвіст. Юрій Тарнавський народився 3 лютого 1934 року в українському місті Турка. Переїхав до США 1952 року.
Писав свої твори українською та англійською мовами. Був одним із засновників авангардної української спілки діаспорних письменників Нью-Йоркська група (НЙГ), членом Спілки письменників України та членом американської групи письменників-новаторів. Тарнавський був співзасновником і співредактором українського літературного часопису в еміграції Нові поезії.
