Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Кличко розповів, чим займаються його дорослі діти

Олена Кюпелі
17 жовтня 2025, 14:04
49
Віталій Кличко вперше за довгий час дав коментар щодо своїх дітей.
Чим займаються діти Віталія Кличка
Чим займаються діти Віталія Кличка / Колаж Главред, фото Вікіпедія, ТСН

Коротко:

  • Чим займаються діти Кличка
  • Про що він розповів

Мер Києва Віталій Кличко в рідкісному коментарі розповів про своїх уже дорослих дітей і навіть поділився тим, чим вони займаються.

Про це він розповів у коментарі шоу "Ранок у великому місті".

відео дня

Так, за словами Кличка, його середній син Максим - дуже високий хлопець і вид спорту обрав відповідний - баскетбол.

"У нього зріст два метри і 18 см, тобто на голову вищий за мене, то йому сам бог підказував, який спорт він мав обрати. Тримаю кулаки, щоб він показав хороший результат. Він перебуває в тіні батька, враховуючи спортивні досягнення, але бажаю йому вийти з неї. Він народився за кордоном, коли я там працював. Там усе життя провів і є українцем. У нього тече українська кров і він грає за збірну України. Переконаний, що обов'язково (повернеться в Україну - авт.)", - поділився Кличко.

Син Віталія Кличка Максим
Син Віталія Кличка Максим / Фото ТСН

Щодо старшого сина Єгора, то він закінчив Лондонську школу економіки, однак у політику не збирається. До слова, не йти в політику, йому радить сам Віталій Кличко.

"Університет. Бізнес і менеджмент. Я їм не раджу йти в політику. Політика - це велике озеро з лайном. Я не бажаю цього дітям, хоча так сталося, що я плаваю в цьому озері", - зізнався політик.

Діти Віталія Кличка
Діти Віталія Кличка / Фото ТСН

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на закритий телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українська співачка Злата Огнєвіч пережила домагання. Нещастя сталося з нею десять років тому, але вона зважилася розповісти про це лише зараз.

Також українська музична продюсерка Олена Мозгова після чуток про проблеми з чоловіком, співаком Девідом Аксельродом, розповіла про "зникаючих чоловіків".

Вас також може зацікавити:

Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Віталій Кличко новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Армії РФ довелося втікати: ЗСУ розгромили росіян і зачистили два населені пункти

Армії РФ довелося втікати: ЗСУ розгромили росіян і зачистили два населені пункти

14:24Фронт
Різке похолодання та сніг: синоптики назвали дату раптового погіршення погоди

Різке похолодання та сніг: синоптики назвали дату раптового погіршення погоди

14:09Синоптик
Наступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-у

Наступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-у

12:25Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Лимонна лихоманка "накрила" Україну - де шукати всі 51 лимон монобанк

Лимонна лихоманка "накрила" Україну - де шукати всі 51 лимон монобанк

Долар і євро різко полетіли вниз: з'явився новий курс валют на 17 жовтня

Долар і євро різко полетіли вниз: з'явився новий курс валют на 17 жовтня

"Уже чути не можу": Андрій Данилко різко висловився про українських артистів

"Уже чути не можу": Андрій Данилко різко висловився про українських артистів

Україну накрила нова хвиля відключень світла: з'явилися графіки на 17 жовтня

Україну накрила нова хвиля відключень світла: з'явилися графіки на 17 жовтня

В Росії анонсували нове перемир'я на фронті - коли воно почнеться і для чого

В Росії анонсували нове перемир'я на фронті - коли воно почнеться і для чого

Останні новини

15:07

Чому 18 жовтня не можна зловживати алкоголем і їжею: яке церковне свято

14:41

"Медовий місяць": нова українська драма про кохання й випробування — ексклюзивно на Київстар ТБ новини компанії

14:37

У віці 91 року помер легендарний український письменник Юрій Тарнавський

14:28

"Вашингтонський обком з нами" – Буданов

14:24

Армії РФ довелося втікати: ЗСУ розгромили росіян і зачистили два населені пункти

Хочеться вірити, що Зеленський і Трамп напрацюють план примусу Путіна до переговорів – МережкоХочеться вірити, що Зеленський і Трамп напрацюють план примусу Путіна до переговорів – Мережко
14:11

"Пишу російською — все в порядку": відома співачка зібралась на Нацвідбір після концертів в РФВідео

14:09

Різке похолодання та сніг: синоптики назвали дату раптового погіршення погоди

14:04

Кличко розповів, чим займаються його дорослі діти

13:59

Повинен знати кожен водій: чи можна їздити з маже порожнім баком

Реклама
13:29

Замість квашеної капусти: простий і швидкий салат із синьої капустиВідео

13:14

Важко навіть повірити: що колись знаходилось на дні Каховського водосховищаВідео

13:02

Бачив убивцю без маски: у справі Фаріон неочікувано з'явився таємний свідок

12:53

"Також беру участь": Денисенко зробила неочікувану заяву в обіймах "Холостяка"Відео

12:49

MONATIK зазвучить у саундтреку нового циркового шоу "Потяг у дива"

12:44

НАБУ 10 років тероризувало невинувату людину і тихцем закрило справу: Бюро потрібно розпустити – експерт

12:43

Після гучного скандалу: Тетяна Брухунова покинула дітей і Петросяна

12:25

Наступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-уВідео

12:19

"Дружній вогонь": росіяни збили власний літак над Кримом, подробиціВідео

12:11

Коли переводять годинник на зимовий час 2025: відома дата

11:46

"Минуло 10 років": Наталія Могилевська зворушила зустріччю з зіркою "Голос.Діти"Відео

Реклама
11:41

Мирна угода між Києвом та Москвою: в США зробили інтригуючу заяву

11:34

Навіщо Путіну мирні переговори і чи є в них сенс: Мережко назвав мотиви Кремля

11:30

Полякова вимагає змінити правила Нацвідбору на Євробачення-2026 і погрожує судом - деталі скандалуВідео

11:23

В Україну прийдуть затяжні дощі: скоро температура впаде до -2 градусів

11:00

Українцям дозволили не платити за одну з комуналок: що відомо та які умови

10:58

Чи можна доношувати чужі речі: мольфар попередив про небезпекуВідео

10:38

Гороскоп Таро на завтра 18 жовтня: Овен - новини, Рак - ризик

10:35

Китайський гороскоп на завтра 18 жовтня: Коням - перешкоди, Мавпам - тривога

10:13

У РФ розповіли, як Крістіна Орбакайте зганьбилася в Ізраїлі

10:12

Пережила складну операцію: 91-річна Бріжит Бардо потрапила до лікарні

10:10

Українцям почали нараховувати 5 тисяч грн надбавок до пенсії: хто отримає

10:09

Понад 30 "прильотів": РФ била дронами і КАБами по Сумах, Херсону, Кривому Рогу

10:00

"Профілактика та рання діагностика — шлях до збільшення тривалості життя українців" — Олександр Дудін, СЕО лабораторії CSD LAB новини компанії

09:52

Україною ширяться екстрені відключення світла – список областей

09:33

Золото Полуботка може бути досі в Україні - де воно та яке на ньому прокляттяВідео

09:30

Трамп погрожує Путіну Tomahawk: що за цим стоїтьПогляд

09:29

Змусить Росію припинити війну: в Генштабі заявили про позитивні сигнали

09:25

Зеленський здивований: Трамп раптово включив Путіна до свого порядку денного - Axios

08:57

"Розбиті горем і у розпачі": помер співзасновник гурту Kiss

08:36

Пошкодження енергетики та пожежі: росіяни атакували Кривий Ріг, що відомо

Реклама
08:21

Трамп відклав запровадження санкцій проти РФ: у чому причина

07:37

Нічні "прильоти" в Криму і Донецьку: горить нафтобаза і склади боєприпасівВідео

07:00

"Третьої світової не буде": Трамп пообіцяв завершити війну в Україні

06:10

Що насправді зупинить війну?Погляд

05:50

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці туристів за 41 секунду

05:34

Гороскоп на завтра 18 жовтня: Скорпіонам - приємна робота, Ракам - зрив планів

05:09

Не викидати в смітник: вчені знайшли незвичайне застосування кавовій гущіВідео

04:30

"Відсутні кілька органів": Яніна Соколова зробила зізнання про здоров'я

04:16

Перша робота 5-річного принца: як відреагували принц Вільям і Кейт Міддлтон

03:30

Як готувати з фольгою в аерогрилі: лайфхаки та помилки, яких варто уникати

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти