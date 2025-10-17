Кличко розповів, чим займаються його дорослі діти

Віталій Кличко вперше за довгий час дав коментар щодо своїх дітей.

Чим займаються діти Віталія Кличка / Колаж Главред, фото Вікіпедія, ТСН

Коротко:

Чим займаються діти Кличка

Про що він розповів

Мер Києва Віталій Кличко в рідкісному коментарі розповів про своїх уже дорослих дітей і навіть поділився тим, чим вони займаються.

Про це він розповів у коментарі шоу "Ранок у великому місті".

відео дня

Так, за словами Кличка, його середній син Максим - дуже високий хлопець і вид спорту обрав відповідний - баскетбол.

"У нього зріст два метри і 18 см, тобто на голову вищий за мене, то йому сам бог підказував, який спорт він мав обрати. Тримаю кулаки, щоб він показав хороший результат. Він перебуває в тіні батька, враховуючи спортивні досягнення, але бажаю йому вийти з неї. Він народився за кордоном, коли я там працював. Там усе життя провів і є українцем. У нього тече українська кров і він грає за збірну України. Переконаний, що обов'язково (повернеться в Україну - авт.)", - поділився Кличко.

Син Віталія Кличка Максим / Фото ТСН

Щодо старшого сина Єгора, то він закінчив Лондонську школу економіки, однак у політику не збирається. До слова, не йти в політику, йому радить сам Віталій Кличко.

"Університет. Бізнес і менеджмент. Я їм не раджу йти в політику. Політика - це велике озеро з лайном. Я не бажаю цього дітям, хоча так сталося, що я плаваю в цьому озері", - зізнався політик.

Діти Віталія Кличка / Фото ТСН

