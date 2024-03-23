Україна може недоотримати військову допомогу від ЄС - CNN

У ЄС недостатньо політичної волі, щоб надати Україні всю необхідну зброю.

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У ЄС недостатньо політичної волі для повноцінної військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, УНІАН

Україна ризикує недоотримати необхідну зброю від Євросоюзу попри те, що західні партнери мають можливість заповнити цю прогалину у поставках. Все через те, що європейські лідери не мають на це політичної волі. Про це повідомляє CNN.

Лідери ЄС поки не ухвалили конкретних рішень про виділення грошей на зброю для України. Загалом ЄС вже надіслав Києву більше грошей, ніж США. З 85 мільярдів доларів лише 5,6 мільярда пішли на військову допомогу Україні. Інші гроші були спрямовані на гуманітарну та фінансову допомогу.

"За останніми даними Світового банку, ВВП Росії становить 2,24 трильйона доларів, у порівнянні з 16,75 трильйона доларів ЄС. На папері це означає, що Європа гіпотетично може пережити Росію, якщо війна стане війною економічного виснаження. Або більш грубо: так, у Європи дійсно є гроші, щоб закрити американську прірву. Складність полягає в тому, як це працює політично", – йдеться у повідомленні. відео дня

Зазначається, що деякі країни-члени ЄС нейтральні у військовому плані і не можуть поставляти Україні зброю. Інші країни хочуть купувати американську зброю і відправляти Україні, а треті - виробляти зброю в межах ЄС.

"У короткостроковій перспективі Україні терміново потрібна зброя. Отже, чи зможе Європа заповнити порожнечу фінансування в Україні, яку залишив Вашингтон? Відповідь – так, у Європи є засоби. Більше питання – чи є у неї воля", – йдеться у публікації.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що розгляд військової допомоги Україні від США буде відкладено – у The Hill назвали терміни. Це питання буде відкладене щонайменше – до 9 квітня. Голова Палати представників Конгресу США Майк Джонсон спершу хоче зосередитися на затвердженні загального бюджету США, а потім повернутися до міжнародних питань.

Але після цього Джонсон пообіцяв не зволікати з допомогою Україні. Пріоритетом Конгресу США є узгодження бюджету уряду на 2024 рік. Оскільки це питання вже майже вирішене, то до пакета допомоги Україні перейдуть уже найближчим часом. Про це заявив спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон. Він пообіцяв не зволікати з міжнародними питаннями.

Також раніше повідомлялося, що Україна отримає ще партію Leopard 2A4. Мадрид відремонтував техніку, яка десяток років зберігалася на складах Міноборони країни.

Військова допомога Україні від США США вже впродовж кількох місяців не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні. Сенат Сполучених Штатів нещодавно підтримав законопроєкт, яким передбачається надання Україні допомоги в сумі 60 млрд доларів. Однак для набуття цим документом чинності потрібно, щоб його підтримала Палата представників, а потім підписав президент США Джо Байден. Спікер Палати Представників, республіканець Майк Джонсон натякнув, що не винесе на голосування Палати пакетний законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню, якщо не буде внесено змін щодо кордону з Мексикою. Джонсон заявив, що "нездатність цього пакета врегулювати безпеку кордонів США робить його неприйнятним у Палаті представників". Керівники ключових комітетів Палати представників Конгресу США та спікер Майк Джонсон працюють над альтернативним законопроектом допомоги Україні. Згідно з планами, голосування може відбутися у квітні, а невійськова частина підтримки має стати кредитною. Заставою можуть виступити заморожені російські активи.

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