Долар та євро шалено подорожчає вже з 20 жовтня: новий курс валют

Руслана Заклінська
17 жовтня 2025, 17:38
Національний банк України підвищив курс долара після короткої паузи.
Курс валют на 20 жовтня

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 20 жовтня
  • На скільки подорожчав євро
  • Скільки коштуватиме злотий 20 жовтня

На понеділок, 20 жовтня, Національний банк України підвищив офіційний курс долара США та євро. Водночас подорожчав і польський злотий. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Згідно з даними регулятора, американський долар США подорожчав на 11 копійок. Офіційний курс на 20 жовтня становить 41,73 грн/долар.

Курс євро на понеділок, 20 жовтня, також зріс до 48,76 грн/євро. Отже, європейська валюта подорожчала на 24 копійки.

На міжбанківському валютному ринку курс долара також зріс - на 11 копійок, до 41,76-41,79 грн за долар (купівля-продаж). Водночас у пунктах обміну валют долар подорожчав до 41,95 грн, а євро - до 49,05 грн.

Курс злотого

Польський злотий також дещо подорожчав. Його курс на понеділок, 20 жовтня, піднявся з 11,41 грн/злотий до 11,48 грн/злотий.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом валют з 20 жовтня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що протягом найближчого тижня на валютному ринку України може зрости активність й попит може перевищити пропозицію.

За його словами, курс євровалюти залежатиме від котирувань долара до євро на світових ринках. Американський шатдаун, геополітичні процеси (Близький Схід, війна в Україні) та поведінка інвесторів дещо розширили співвідношення долара до євро, проте воно лишається в межах 1,15-1,18, що гарантує звичні коливання євро в Україні.

Лєсовий стверджує, що з 20 по 26 жовтня коридори валютних змін будуть у межах 41,4-41,7 грн/дол. та 48-49 грн/євро (на міжбанку) та 41,25-41,65 грн/дол. та 48-49,5 грн/євро (на готівковому ринку).

Як повідомляв Главред, на 17 жовтня долар США подешевшав до 41,63 грн (-13 коп.), євро знизився до 48,52 грн, а польський злотий трохи подорожчав - до 11,41 грн. На міжбанку котирування залишалися стабільними.

Також директор департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що долар коливатиметься в межах 41,2-41,6 грн, а євро - 48-49 грн. Основний вплив на курс матимуть стратегія НБУ щодо стабільності ринку, консервативна облікова ставка 15,5%, а також загальний стан економіки та міжнародних резервів.

Крім того, за прогнозом інвесткомпанії Dragon Capital, до кінця 2025 року курс долара в Україні може зрости до 43,5 грн/долар.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

