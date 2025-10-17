'Це Україна': у Луганську жінка відправила окупантів слідом 'за російським кораблем'

У тимчасово окупованому Луганську місцева жінка відкрито висловилася проти присутності окупантів.

У Луганську жінка відкритим текстом вигнала окупантів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Луганську жінка відкрито виступила проти окупантів

Вона нагадала, що місто завжди було українським

Росіяни пригрозили доносом

У тимчасово окупованому Луганську місцева жінка у прямому діалозі з окупантами висловилася проти їх присутності і нагадала, що місто завжди було українським. Росіяни у відповідь пригрозили доносом. Відео з хороброю жінкою з'явилося у соцмережі X.

Під час словесної перепалки жінка емоційно звернулася до окупаційних сил, сказавши, що ті мають забиратися з Луганська. У відповідь один із російських військових заявив, що її слова "це вже стаття" і пригрозив ув’язненням.

Далі між ними пройшла гостра суперечка, де жінка підкреслила, що вона живе в Луганську давно і знає, чия це земля. Натомість окупанти вперто наполягали, що "це російська земля".

"Я у Луганську давним-давно. То ти, бовдуре (неценз. - ред.), не знаєш, чия це земля? Луганськ все (моє - ред.) життя був Україною. Все життя - Україна", - рішуче заявила жінка.

У відповідь жінка почула від окупантів, що справжня Україна нібито "знаходиться за Дніпром". Водночас російські загарбники заявили, що жінка має "забиратися туди".

Проте мешканка Луганська не розгубилася і дала гідну відповідь росіянам.

"Котіться разом із російським кораблем", - сказала вона.

Відео із хороброю жінкою, яка нагадала окупантам, що Луганськ - це Україна, дивіться за посиланням.

Чи зможе Україна повернути окуповані території - думка експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній у інтерв'ю Главреду заявив, що Україна здатна повернути собі кордони 1991 року протягом найближчих чотирьох років. За його словами, це цілком реально здійснити в період каденції президента США Дональда Трампа.

"Я завжди зазначав, що саме за Трампа наша країна має шанс повернутися до кордонів 1991 року. Але при цьому ми самі повинні виробляти більше зброї та більше бити по території Росії. Це дозволить обвалити російський тил, ось що для нас важливо", - підкреслив Загородній.

Ситуація у Луганську - останні новини

Як повідомляв Главред, в окупованому Луганську вранці 3 липня прогримів потужний вибух. Ліквідовано колишнього "мера" Луганська Маноліса Пілавова, який обіймав посаду з 2014 по 2023 рік.

Також 29 жовтня на околицях Луганська сталася потужна детонація складу боєприпасів росіян. Влучання по сховищу снарядів підтвердив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Крім цього, ввечері 4 вересня в Луганську пролунала серія вибухів. Рух "АТЕШ" разом із таємною Організацією українців заявили, що завдали удару по ключовій нафтобазі, яка постачала пальне для 41-ї та 20-ї загальновійськових армій РФ.

Про джерело: канал в X "Друг человека" Канал в X (Twitter) під назвою "Друг человека" має 58,5 тисяч публікацій. Канал активно публікує повідомлення та інформацію, зокрема про ситуацію на окуповантих територіях та в Росії.

