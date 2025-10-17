Сильна злива та ІІ рівень небезпеки: Україну накриє справжній Армагеддон

Погода у Львові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +6 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 18 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 18 жовтня

Де температура повітря опуститься до -3 градусів

Коли повернуться дощі та сніг

Погода в Україні 18 жовтня буде місцями дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження на 20-21 жовтня у західних областях - ІІ рівень небезпечності. Вночі очікуються сильні заморозки - 0-4 градуси.

Прогноз погоди в Україні на 18 жовтня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 18 жовтня дощі очікуються у більшості областей. Сухо буде лише у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях. Температура повітря у цей день підвищиться до +15 градусів. На заході буде найхолодніше - 8-12 градусів тепла. Вночі температура повітря опуститься до 4-10 градусів тепла.

19 жовтня в Україні різко похолоднішає до 4-8 градусів тепла. У більшості областей очікуються дощі та навіть мокрий сніг. Холоднеча втримається і 20 жовтня.

Погода 18 жовтня

В Україні 18 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у всіх областях України, крім південно-східних. Вітер буде південно-західним зі швидкістю 5-10 м/с. На Прикарпатті очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 4-9° тепла, на крайньому півдні країни до 11°; вдень 8-13°, у центральних, південних та східних областях 11-16°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +6

За даними meteoprog, 18 жовтня в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+16 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +6...+10 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 18 жовтня / фото: meteoprog

Погода 18 жовтня у Києві

У Києві 18 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 7-9°, вдень 11-13°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 18 жовтня / фото: meteoprog

