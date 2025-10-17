Рус
Бачив убивцю без маски: у справі Фаріон неочікувано з'явився таємний свідок

Даяна Швець
17 жовтня 2025, 13:02
Суд частково задовольнив клопотання прокурора про допит таємного свідка.
Илина Фарион, задержан за убийство
У Львові готують гучне свідчення у справі Фаріон / Колаж: Главред, фото: Ирина Фарион, скрін з відео

Коротко:

  • У Львові суд готується до вирішального допиту у справі Фаріон
  • Свідок, який бачив убивцю без маскування, виступить у суді

У Львові 15 жовтня в Шевченківському районному суді відбулося чергове засідання у справі В’ячеслава Зінченка, якого звинувачують у вбивстві Ірини Фаріон. Суд погодився на клопотання прокурора, який просив допитати таємного свідка через відеоконференцію. Його покази планують заслухати 21 жовтня. Про це повідомила журналістка Суспільного, яка була присутня на засіданні.

Суд почав роботу об 11:25. Підозрюваного В’ячеслава Зінченка доставили до зали заздалегідь. На засіданні також були присутні його адвокати - Ігор Сулима та Володимир Вороняк, прокурор Дмитро Петльований, а також донька загиблої - Софія Особа.

Прокурор подав офіційне прохання допитати свідка дистанційно, у режимі відеоконференції. Натомість адвокат Вороняк надав письмове заперечення. Після наради суддів колегія ухвалила рішення частково задовольнити клопотання.

"Допитати свідка у судовому засіданні в приміщенні Личаківського району міста Львова в режимі відеоконференції за умов, що унеможливлюють ідентифікацію свідка", — оголосив суддя.

Наступне слухання заплановано на вівторок, 21 жовтня, о 14:00. За словами Софії Особи, саме тоді допитають таємного свідка, який нібито бачив убивцю без маскування.

"Суд ухвалив клопотання прокурора і таємний свідок буде допитаний. Я хочу наперед подякувати таємному свідку, який проявив свою гідність як чоловік і не побоявся, тому що "санитар общества", напевно, трохи трясе колінцями, що побачить його вживу, таємного свідка, який розповість все, як він його бачив у лісосмузі", — прокоментувала донька Ірини Фаріон Софія Особа.

На попередньому засіданні, яке відбулося 8 жовтня, суд заслухав кількох свідків - сусідок професорки та чоловіка, які чули постріл і бачили, як невідомий у панамі та окулярах тікає з місця злочину.

Вбивство Фаріон - що відомо

Нагадаємо, у Львові стався напад на Ірину Фаріон: у неї стріляли, і вона потрапила до лікарні у критичному стані. За словами журналістки, куля влучила в скроню, а стрілка бачили сусіди. Пізніше стало відомо, що відома мовознавиця, науковиця та колишня народна депутатка Ірина Фаріон померла в лікарні внаслідок вогнепального поранення голови.

Згодом з'явилися нові деталі щодо особи вбивці Ірини Фаріон. Джерела у правоохоронних органах повідомили виданню "Ми-Україна", що, ймовірно, вбивцею науковиці був професіонал, який мав досвід поводження зі зброєю.

Раніше також повідомлялося, що суд обрав запобіжний захід для підозрюваного. В'ячеслава Зінченка взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

