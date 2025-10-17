Мирна угода між Києвом та Москвою: в США зробили інтригуючу заяву

У Штатах запевнили, що "існує невідповідність очікувань, коли росіяни схильні думати, що на полі бою вони справляються краще, ніж є насправді".

В США розкрили, як розвиваються переговори про мир / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Про що заявив Венс:

Для досягнення миру потрібна готовність обох сторін до укладення угоди

Врегулювання все ще можливе, але вимагатиме "набагато більше роботи"

США розповіли, враховуючи зусилля Вашингтона, чи досяжна наразі мирна домовленість між Україною та Росією. Про це повідомив в інтерв’ю віце-президента США Джей Ді Венса виданню Newsmax.

Він не виключає можливості миру, хоча визнає, що шлях до нього буде складним і займе багато часу.

Політик зазначив, що війна продовжується, хоча дипломатичні зусилля тривають уже не один місяць. Головна причина - жодна зі сторін, на жаль, не демонструє реальної готовності сісти за стіл переговорів і укласти угоду.

"Енергійна дипломатія президента Сполучених Штатів не може змусити людей перейти межу дистанції в один ярд, зрештою мають бути дві сторони, які готові укласти угоду", — наголосив Венс.

За його словами, попри активну роботу американської дипломатії, ні Київ, ні Москва поки не перебувають у тій точці, де можна говорити про компроміс.

"І зараз, при всій нашій роботі, а ми будемо продовжувати її виконувати, росіяни та українці просто не на тому етапі, коли можуть укласти угоду", — зазначив віце-президент.

Разом з тим, він не виключає, що шанс на мир залишається, хоча шлях до нього буде складним і потребуватиме часу.

"Я думаю, що існує фундаментальна невідповідність очікувань, коли росіяни схильні думати, що вони справляються на полі бою краще, ніж є насправді", — додав Венс.

На думку американського політика, саме помилкове уявлення Кремля про власні успіхи ускладнює будь-який прорив у переговорах. Він визнав, що, незважаючи на деякий прогрес, серйозних передумов для миру наразі немає.

Маніпуляції Путіна та якою буде реакція Трампа - думка експерта

Український правознавець Олександр Мережко відповів, чи задовольнить президента США ситуація, якщо Путін лише для вигляду погодиться на переговори.

"Вони це добре розуміють, але чи відкрито визнають це, чи будуть удавати, що не розуміють — для мене відкрите питання. У політиці іноді буває так, що всі добре розуміють ситуацію, але удають, що не розуміють. Тому у мене немає не це відповіді. Головне - результати. Для політиків важливі не стільки слова, скільки дії. Лише у такий спосіб можна оцінити, що відбувається", - каже експерт в розмові з Главредом.

Водночас, за словами Мережка, він поки що налаштований скептично, але сподівається на кілька речей:

По-перше, що Трамп продаватиме зброю для нас, і європейці будуть фінансувати це без додаткових умов щодо її використання.

По-друге, що Трамп запровадить санкції, які обіцяв.

По-третє, що він остаточно зрозуміє: з Путіним безперспективно вести переговори, сподіватися на компроміс або дотримання домовленостей.

І що єдиний вихід - максимально посилювати тиск.

Зустріч Трампа і Зеленського - що відомо

Главред писав, що президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Глава держави запланував зустрічі з представниками енергетичних та оборонних компаній, а також із президентом США Дональдом Трампом. Вже 17 жовтня Трамп прийме Зеленського в Білому домі.

За повідомленням видання Axios, лідери Сполучених Штатів та України обговорюватимуть питання, яке озброєння варто передати Києву, включно з можливістю надання ракет Tomahawk.

Водночас 16 жовтня президент США Дональд Трамп поговорив по телефону з російським лідером Володимиром Путіним, а потім оголосив про майбутню зустріч із ним в Угорщині. Ця новина стала несподіванкою для президента України Володимира Зеленського.

