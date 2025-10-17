Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Мирна угода між Києвом та Москвою: в США зробили інтригуючу заяву

Даяна Швець
17 жовтня 2025, 11:41
338
У Штатах запевнили, що "існує невідповідність очікувань, коли росіяни схильні думати, що на полі бою вони справляються краще, ніж є насправді".
Зеленский, Трамп, Путин
В США розкрили, як розвиваються переговори про мир / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Про що заявив Венс:

  • Для досягнення миру потрібна готовність обох сторін до укладення угоди
  • Врегулювання все ще можливе, але вимагатиме "набагато більше роботи"

США розповіли, враховуючи зусилля Вашингтона, чи досяжна наразі мирна домовленість між Україною та Росією. Про це повідомив в інтерв’ю віце-президента США Джей Ді Венса виданню Newsmax.

Він не виключає можливості миру, хоча визнає, що шлях до нього буде складним і займе багато часу.

відео дня

Політик зазначив, що війна продовжується, хоча дипломатичні зусилля тривають уже не один місяць. Головна причина - жодна зі сторін, на жаль, не демонструє реальної готовності сісти за стіл переговорів і укласти угоду.

"Енергійна дипломатія президента Сполучених Штатів не може змусити людей перейти межу дистанції в один ярд, зрештою мають бути дві сторони, які готові укласти угоду", — наголосив Венс.

За його словами, попри активну роботу американської дипломатії, ні Київ, ні Москва поки не перебувають у тій точці, де можна говорити про компроміс.

"І зараз, при всій нашій роботі, а ми будемо продовжувати її виконувати, росіяни та українці просто не на тому етапі, коли можуть укласти угоду", — зазначив віце-президент.

Разом з тим, він не виключає, що шанс на мир залишається, хоча шлях до нього буде складним і потребуватиме часу.

"Я думаю, що існує фундаментальна невідповідність очікувань, коли росіяни схильні думати, що вони справляються на полі бою краще, ніж є насправді", — додав Венс.

На думку американського політика, саме помилкове уявлення Кремля про власні успіхи ускладнює будь-який прорив у переговорах. Він визнав, що, незважаючи на деякий прогрес, серйозних передумов для миру наразі немає.

Маніпуляції Путіна та якою буде реакція Трампа - думка експерта

Український правознавець Олександр Мережко відповів, чи задовольнить президента США ситуація, якщо Путін лише для вигляду погодиться на переговори.

"Вони це добре розуміють, але чи відкрито визнають це, чи будуть удавати, що не розуміють — для мене відкрите питання. У політиці іноді буває так, що всі добре розуміють ситуацію, але удають, що не розуміють. Тому у мене немає не це відповіді. Головне - результати. Для політиків важливі не стільки слова, скільки дії. Лише у такий спосіб можна оцінити, що відбувається", - каже експерт в розмові з Главредом.

Водночас, за словами Мережка, він поки що налаштований скептично, але сподівається на кілька речей:

  • По-перше, що Трамп продаватиме зброю для нас, і європейці будуть фінансувати це без додаткових умов щодо її використання.
  • По-друге, що Трамп запровадить санкції, які обіцяв.
  • По-третє, що він остаточно зрозуміє: з Путіним безперспективно вести переговори, сподіватися на компроміс або дотримання домовленостей.
  • І що єдиний вихід - максимально посилювати тиск.

Зустріч Трампа і Зеленського - що відомо

Главред писав, що президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Глава держави запланував зустрічі з представниками енергетичних та оборонних компаній, а також із президентом США Дональдом Трампом. Вже 17 жовтня Трамп прийме Зеленського в Білому домі.

За повідомленням видання Axios, лідери Сполучених Штатів та України обговорюватимуть питання, яке озброєння варто передати Києву, включно з можливістю надання ракет Tomahawk.

Водночас 16 жовтня президент США Дональд Трамп поговорив по телефону з російським лідером Володимиром Путіним, а потім оголосив про майбутню зустріч із ним в Угорщині. Ця новина стала несподіванкою для президента України Володимира Зеленського.

Більше міжнародних новин:

Про джерело: Newsmax

Newsmax, Inc. (або Newsmax.com, раніше відома як NewsMax ) — американська компанія, що займається кабельними новинами, політичними коментарями та цифровими медіа, заснована Крістофером Радді у 1998 році. Її по-різному описують як консервативну, праву та ультраправу.

Newsmax запустив Newsmax TV у червні 2014 року для 35 мільйонів абонентів супутникового телебачення через DirecTV та Dish Network. Станом на травень 2019 року мережа стверджувала, що охоплює близько 70 мільйонів домогосподарств через кабельне телебачення. Середня тижнева аудиторія Newsmax TV становила 319 000 осіб станом на квітень 2025 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США ЗСУ Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін мирне врегулювання новини України війна Росії та України мирні переговори Джей Ді Венс
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Наступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-у

Наступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-у

12:25Інтерв'ю
"Дружній вогонь": росіяни збили власний літак над Кримом, подробиці

"Дружній вогонь": росіяни збили власний літак над Кримом, подробиці

12:19Фронт
Мирна угода між Києвом та Москвою: в США зробили інтригуючу заяву

Мирна угода між Києвом та Москвою: в США зробили інтригуючу заяву

11:41Світ
Реклама

Популярне

Більше
Лимонна лихоманка "накрила" Україну - де шукати всі 51 лимон монобанк

Лимонна лихоманка "накрила" Україну - де шукати всі 51 лимон монобанк

Скільки триватимуть відключення світла в Україні: в Укренерго дали відповідь

Скільки триватимуть відключення світла в Україні: в Укренерго дали відповідь

"Витягали з будинку для літніх людей": що сталося з Кларою Новіковою

"Витягали з будинку для літніх людей": що сталося з Кларою Новіковою

Долар і євро різко полетіли вниз: з'явився новий курс валют на 17 жовтня

Долар і євро різко полетіли вниз: з'явився новий курс валют на 17 жовтня

"Уже чути не можу": Андрій Данилко різко висловився про українських артистів

"Уже чути не можу": Андрій Данилко різко висловився про українських артистів

Останні новини

13:14

Важко навіть повірити: що колись знаходилось на дні Каховського водосховища

13:02

Бачив убивцю без маски: у справі Фаріон неочікувано з'явився таємний свідок

12:53

"Також беру участь": Денисенко зробила неочікувану заяву в обіймах "Холостяка"Відео

12:49

MONATIK зазвучить у саундтреку нового циркового шоу "Потяг у дива"

12:44

НАБУ 10 років тероризувало невинувату людину і тихцем закрило справу: Бюро потрібно розпустити – експерт

Хочеться вірити, що Зеленський і Трамп напрацюють план примусу Путіна до переговорів – МережкоХочеться вірити, що Зеленський і Трамп напрацюють план примусу Путіна до переговорів – Мережко
12:43

Після гучного скандалу: Тетяна Брухунова покинула дітей і Петросяна

12:25

Наступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-уВідео

12:19

"Дружній вогонь": росіяни збили власний літак над Кримом, подробиціВідео

12:11

Коли переводять годинник на зимовий час 2025: відома дата

Реклама
11:46

"Минуло 10 років": Наталія Могилевська зворушила зустріччю з зіркою "Голос.Діти"Відео

11:41

Мирна угода між Києвом та Москвою: в США зробили інтригуючу заяву

11:34

Навіщо Путіну мирні переговори і чи є в них сенс: Мережко назвав мотиви Кремля

11:30

Полякова вимагає змінити правила Нацвідбору на Євробачення-2026 і погрожує судом - деталі скандалуВідео

11:23

В Україну прийдуть затяжні дощі: скоро температура впаде до -2 градусів

11:00

Українцям дозволили не платити за одну з комуналок: що відомо та які умови

10:58

Як одяг із секонд-хенду впливає на людину: мольфар попередив про небезпекуВідео

10:38

Гороскоп Таро на завтра 18 жовтня: Овен - новини, Рак - ризик

10:35

Китайський гороскоп на завтра 18 жовтня: Коням - перешкоди, Мавпам - тривога

10:13

У РФ розповіли, як Крістіна Орбакайте зганьбилася в Ізраїлі

10:12

Пережила складну операцію: 91-річна Бріжит Бардо потрапила до лікарні

Реклама
10:10

Українцям почали нараховувати 5 тисяч грн надбавок до пенсії: хто отримає

10:09

Понад 30 "прильотів": РФ била дронами і КАБами по Сумах, Херсону, Кривому Рогу

10:00

"Профілактика та рання діагностика — шлях до збільшення тривалості життя українців" — Олександр Дудін, СЕО лабораторії CSD LAB новини компанії

09:52

Україною ширяться екстрені відключення світла – список областей

09:33

Золото Полуботка може бути досі в Україні - де воно та яке на ньому прокляттяВідео

09:30

Трамп погрожує Путіну Tomahawk: що за цим стоїтьПогляд

09:29

Змусить Росію припинити війну: в Генштабі заявили про позитивні сигнали

09:25

Зеленський здивований: Трамп раптово включив Путіна до свого порядку денного - Axios

08:57

"Розбиті горем і у розпачі": помер співзасновник гурту Kiss

08:36

Пошкодження енергетики та пожежі: росіяни атакували Кривий Ріг, що відомо

08:21

Трамп відклав запровадження санкцій проти РФ: у чому причина

07:37

Нічні "прильоти" в Криму і Донецьку: горить нафтобаза і склади боєприпасівВідео

07:00

"Третьої світової не буде": Трамп пообіцяв завершити війну в Україні

06:10

Що насправді зупинить війну?Погляд

05:50

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці туристів за 41 секунду

05:34

Гороскоп на завтра 18 жовтня: Скорпіонам - приємна робота, Ракам - зрив планів

05:09

Не викидати в смітник: вчені знайшли незвичайне застосування кавовій гущіВідео

04:30

"Відсутні кілька органів": Яніна Соколова зробила зізнання про здоров'я

04:16

Перша робота 5-річного принца: як відреагували принц Вільям і Кейт Міддлтон

03:30

Як готувати з фольгою в аерогрилі: лайфхаки та помилки, яких варто уникати

Реклама
03:02

Як коти керують увагою господаря без жодного звуку: фахівці розкрили хитрістьВідео

02:31

Новий метод проти деменції: лікарі не вірили, поки не побачили результати

01:31

Ракетна інтрига з новим поворотом: Трамп зробив заяву щодо "Tomahawk" для України

01:30

Вагітна Марина Бех-Романчук показала, як ховає животик

00:46

Що приховує розмова Трампа і Путіна: чи дійдуть Tomahawk до України — Reuters

00:02

Двигун можна дуже швидко "вбити": яких обертів водіям слід уникати

16 жовтня, четвер
23:56

Чи піде Усик у політику: чемпіон світу розкрив плани після боксу

23:51

Сяюча шкіра обличчя: що потрібно з'їсти для красиВідео

23:09

"Козир" Зеленського: що може переконати Трампа надати необхідну зброю

23:05

Зеленський зробив заяву перед переговорами з Трампом - чого чекатиВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти