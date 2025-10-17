ЗМІ дізналися, що в Емінема почався новий роман: хто вона

Eminem був двічі одружений на своїй шкільній коханій Кімберлі Скотт.

Eminem зав'язав новий роман / колаж: Главред, фото: instagram.com/records, instagram.com/eminem

Коротко:

Нова кохана репера - Катріна Малота

Малота вже багато років допомагає Eminem із зачісками

Поки невідомо, як довго тривають стосунки між репером і його стилісткою

Американський репер Eminem, якому 17 жовтня виповнилося 53 роки, розпочав роман із Катріною Малотою, яка багато років працює з ним як стиліст і візажист. Про це повідомляє TMZ.

Малота вже багато років допомагає Eminem із зачісками та образом під час зйомок кліпів і фотосесій. Вона також працює як стиліст у салоні в місті Бірмінгем, штат Мічиган. Відомо, що вона також співпрацювала з такими зірками, як Snoop Dogg, 50 Cent і Robin Thicke.

Наразі невідомо, як довго тривають стосунки між репером і його стилісткою. Сам Eminem і Малота поки що утримуються від будь-яких коментарів.

Варто нагадати, що Eminem був двічі одружений на своїй шкільній коханій Кімберлі Скотт. Уперше пара одружилася 1999 року, але вже через два роки розлучилася. У 2006-му вони спробували знову, проте другий шлюб також швидко розпався. У подружжя є донька Гейлі Джейд, також репер виховує двох прийомних дітей - Алайну Метерс і Вітні Скотт Метерс.

Хто такий Емінем? Маршалл Брюс Метерс III, більш відомий під псевдонімом Емінем, - американський репер, автор-виконавець, композитор, музичний продюсер, продюсер і актор. Є найбільш продаваним музичним артистом у світі, а також найбільш продаваним артистом 2000-х років. Його названо одним із найвидатніших музикантів усіх часів журналом Rolling Stone, який розмістив Емінема під 83-м номером у списку 100 найвидатніших артистів, а також на 91-му місці у списку 100 найвидатніших авторів пісень усіх часів. Цей же журнал проголосив його Королем хіп-хопу. Як сольний артист Емінем продав понад 100 мільйонів альбомів по всьому світу і понад 107 мільйонів своїх записів і 44 мільйони копій своїх альбомів тільки в Америці, повідомляє Вікіпедія. Володар "Оскара" і двох "Греммі"; внесений до Зали слави рок-н-ролу.

