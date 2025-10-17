Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

ЗМІ дізналися, що в Емінема почався новий роман: хто вона

Віталій Кірсанов
17 жовтня 2025, 20:01
60
Eminem був двічі одружений на своїй шкільній коханій Кімберлі Скотт.
Eminem зав'язав новий роман
Eminem зав'язав новий роман / колаж: Главред, фото: instagram.com/records, instagram.com/eminem

Коротко:

  • Нова кохана репера - Катріна Малота
  • Малота вже багато років допомагає Eminem із зачісками
  • Поки невідомо, як довго тривають стосунки між репером і його стилісткою

Американський репер Eminem, якому 17 жовтня виповнилося 53 роки, розпочав роман із Катріною Малотою, яка багато років працює з ним як стиліст і візажист. Про це повідомляє TMZ.

Малота вже багато років допомагає Eminem із зачісками та образом під час зйомок кліпів і фотосесій. Вона також працює як стиліст у салоні в місті Бірмінгем, штат Мічиган. Відомо, що вона також співпрацювала з такими зірками, як Snoop Dogg, 50 Cent і Robin Thicke.

відео дня

Наразі невідомо, як довго тривають стосунки між репером і його стилісткою. Сам Eminem і Малота поки що утримуються від будь-яких коментарів.

Варто нагадати, що Eminem був двічі одружений на своїй шкільній коханій Кімберлі Скотт. Уперше пара одружилася 1999 року, але вже через два роки розлучилася. У 2006-му вони спробували знову, проте другий шлюб також швидко розпався. У подружжя є донька Гейлі Джейд, також репер виховує двох прийомних дітей - Алайну Метерс і Вітні Скотт Метерс.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що російські окупанти почали скаржитися на те, що українські військові застосовують пісні Вєрки Сердючки як спосіб психологічного впливу на противника. Такий креатив українських захисників не залишився без уваги і самої Вєрки Сердючки.

Також український співак El Кравчук опублікував у своєму блозі в Instagram рідкісне фото з юності, на якому зображений він, Ірина Білик та Андрій Данилко. Виконавець ностальгував за минулим і поділився з фанатами.

Вас може зацікавити:

Хто такий Емінем?

Маршалл Брюс Метерс III, більш відомий під псевдонімом Емінем, - американський репер, автор-виконавець, композитор, музичний продюсер, продюсер і актор. Є найбільш продаваним музичним артистом у світі, а також найбільш продаваним артистом 2000-х років. Його названо одним із найвидатніших музикантів усіх часів журналом Rolling Stone, який розмістив Емінема під 83-м номером у списку 100 найвидатніших артистів, а також на 91-му місці у списку 100 найвидатніших авторів пісень усіх часів. Цей же журнал проголосив його Королем хіп-хопу. Як сольний артист Емінем продав понад 100 мільйонів альбомів по всьому світу і понад 107 мільйонів своїх записів і 44 мільйони копій своїх альбомів тільки в Америці, повідомляє Вікіпедія. Володар "Оскара" і двох "Греммі"; внесений до Зали слави рок-н-ролу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Эминем новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Сильна злива та ІІ рівень небезпеки: Україну накриє справжній Армагеддон

Сильна злива та ІІ рівень небезпеки: Україну накриє справжній Армагеддон

20:19Синоптик
Від миру до глухого кута: El Mundo назвало п'ять сценаріїв війни в Україні

Від миру до глухого кута: El Mundo назвало п'ять сценаріїв війни в Україні

19:16Україна
Питання передачі "Томогавків" Україні поставлено на паузу - нардеп Чернєв

Питання передачі "Томогавків" Україні поставлено на паузу - нардеп Чернєв

18:11Україна
Реклама

Популярне

Більше
Лимонна лихоманка "накрила" Україну - де шукати всі 51 лимон монобанк

Лимонна лихоманка "накрила" Україну - де шукати всі 51 лимон монобанк

Китайський гороскоп на завтра 18 жовтня: Коням - перешкоди, Мавпам - тривога

Китайський гороскоп на завтра 18 жовтня: Коням - перешкоди, Мавпам - тривога

Зеленський зробив заяву перед переговорами з Трампом - чого чекати

Зеленський зробив заяву перед переговорами з Трампом - чого чекати

НАБУ 10 років тероризувало невинувату людину і тихцем закрило справу: Бюро потрібно розпустити – експерт

НАБУ 10 років тероризувало невинувату людину і тихцем закрило справу: Бюро потрібно розпустити – експерт

"Вашингтонський обком з нами" – Буданов

"Вашингтонський обком з нами" – Буданов

Останні новини

20:19

Сильна злива та ІІ рівень небезпеки: Україну накриє справжній Армагеддон

20:12

Як ховали людей до та після хрещення Русі - забуті ритуали давніх слов’янВідео

20:01

ЗМІ дізналися, що в Емінема почався новий роман: хто вона

19:22

"Домогтися правди неможливо": клієнтам ПриватБанку не надходять гроші

19:16

Від миру до глухого кута: El Mundo назвало п'ять сценаріїв війни в Україні

Хочеться вірити, що Зеленський і Трамп напрацюють план примусу Путіна до переговорів – МережкоХочеться вірити, що Зеленський і Трамп напрацюють план примусу Путіна до переговорів – Мережко
19:10

Навіщо Трамп хоче зустрічі з Путіним?Погляд

18:58

"Це Україна": у Луганську жінка відправила окупантів слідом "за російським кораблем"

18:23

Кривдник може сильно пошкодувати: що буде, якщо образити людину за датою народження

18:11

Питання передачі "Томогавків" Україні поставлено на паузу - нардеп Чернєв

Реклама
17:38

Долар та євро шалено подорожчає вже з 20 жовтня: новий курс валют

17:01

Путін на Алясці розлютив Трампа: він кричав і хотів забратися геть - FT

16:50

Найнебезпечніше місто України: з'явився антирейтинг населених пунктів

16:38

Путіна "з повагою" прийме Угорщина - коли відбудеться зустріч з Трампом

16:37

Джамала пішла на відчайдушний крок, щоб урятувати Нацвідбір - звернення співачкиВідео

16:32

Чому базовий iPhone 17 — розумний вибір: ТОП 5 аргументів новини компанії

16:18

"Мене Сеня б'є": невістка Валерії зробила заяву про чоловіка

16:13

Українців ставить в ступор новий дивний знак: означає символ із чорними смугами

16:12

"Посадили" на 15-20 років: суд у РФ засудив полонених "айдарівців" до великих термінів

16:03

Олександр Цивінський: "Завдання, яке ми перед собою ставимо – це побудова рівних умов для бізнесу"

15:53

Мода plus size на осінь 2025: як підкреслити принади та виглядати розкішноВідео

Реклама
15:23

Поведінка євро може здивувати: чи стане курс валют із понеділка "сюрпризом"

15:07

Чому 18 жовтня не можна зловживати алкоголем і їжею: яке церковне свято

14:41

"Медовий місяць": нова українська драма про кохання й випробування — ексклюзивно на Київстар ТБ новини компанії

14:37

У віці 91 року помер легендарний український письменник Юрій Тарнавський

14:28

"Вашингтонський обком з нами" – Буданов

14:24

Армії РФ довелося втікати: ЗСУ розгромили росіян і зачистили два населені пункти

14:11

"Пишу російською — все в порядку": відома співачка зібралась на Нацвідбір після концертів в РФВідео

14:09

Різке похолодання та сніг: синоптики назвали дату раптового погіршення погоди

14:04

Кличко розповів, чим займаються його дорослі діти

13:59

Повинен знати кожен водій: чи можна їздити з маже порожнім баком

13:29

Замість квашеної капусти: простий і швидкий салат із синьої капустиВідео

13:14

Важко навіть повірити: що колись знаходилось на дні Каховського водосховищаВідео

13:02

Бачив убивцю без маски: у справі Фаріон неочікувано з'явився таємний свідок

12:53

"Також беру участь": Денисенко зробила неочікувану заяву в обіймах "Холостяка"Відео

12:49

MONATIK зазвучить у саундтреку нового циркового шоу "Потяг у дива"

12:44

НАБУ 10 років тероризувало невинувату людину і тихцем закрило справу: Бюро потрібно розпустити – експерт

12:43

Після гучного скандалу: Тетяна Брухунова покинула дітей і Петросяна

12:25

Наступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-уВідео

12:19

"Дружній вогонь": росіяни збили власний літак над Кримом, подробиціВідео

12:11

Коли переводять годинник на зимовий час 2025: відома дата

Реклама
11:46

"Минуло 10 років": Наталія Могилевська зворушила зустріччю з зіркою "Голос.Діти"Відео

11:41

Мирна угода між Києвом та Москвою: в США зробили інтригуючу заяву

11:34

Навіщо Путіну мирні переговори і чи є в них сенс: Мережко назвав мотиви Кремля

11:30

Полякова вимагає змінити правила Нацвідбору на Євробачення-2026 і погрожує судом - деталі скандалуВідео

11:23

В Україну прийдуть затяжні дощі: скоро температура впаде до -2 градусів

11:00

Українцям дозволили не платити за одну з комуналок: що відомо та які умови

10:58

Чи можна доношувати чужі речі: мольфар попередив про небезпекуВідео

10:38

Гороскоп Таро на завтра 18 жовтня: Овен - новини, Рак - ризик

10:35

Китайський гороскоп на завтра 18 жовтня: Коням - перешкоди, Мавпам - тривога

10:13

У РФ розповіли, як Крістіна Орбакайте зганьбилася в Ізраїлі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти