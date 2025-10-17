Поведінка євро може здивувати: чи стане курс валют із понеділка 'сюрпризом'

Банкір сказав, чи можливі стрімкі зміни ситуації на валютному ринку наступного тижня.

https://glavred.net/economics/povedenie-evro-mozhet-udivit-stanet-li-kurs-valyut-s-ponedelnika-syurprizom-10707278.html Посилання скопійоване

Курс валют з 20 по 26 жовтня / колаж: Главред, фото: pixabay

Головне із заяви банкіра:

На валютному ринку може збільшитись активність

Різниця між міжбанком і готівковим сегментом буде мінімальною

Курс євро, ймовірно, не вийде за межу звичних коливань

Протягом найближчого тижня на валютному ринку може спостерігатися приріст активності. У цей період попит може перевищити пропозицію. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За його словами, завдяки режиму "керованої гнучкості" НБУ оперативно реагує на такі коливання, поглинаючи надлишковий попит через валютні інтервенції.

відео дня

Банкір додав, що система валютних змін залишатиметься стабільною: різниця між міжбанком і готівковим сегментом буде мінімальною, а щоденні коливання незначними.

Водночас, Лєсовий наголосив, що окремої уваги заслуговує поведінка євро.

"Курс євровалюти залежатиме від котирувань долара в парі з євро на світових ринках. Американський шатдаун, геополітичні процеси (Близький Схід, війна в Україні), поведінка інвесторів дещо розширили співвідношення долара до євро, проте воно лишається в межах 1,15–1,18. Це означає, що курс євро в Україні не вийде за межу звичних коливань", - йдеться у повідомленні.

Яким буде курс валют наступного тижня

Банкір також спрогнозував, якими будуть основні показники валютного ринку з 20 по 26 жовтня. Так:

коридори валютних змін: 41,4-41,7 грн/дол. та 48-49 грн/євро (на міжбанку) та 41,25-41,65 грн/дол. та 48-49,5 грн/євро (на готівковому ринку);

щоденні курсові зміни: на міжбанку - до 0,05-0,15 грн, у банках - до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - до 0,3 грн;

середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,1-0,15 грн;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

Яким буде курс долара до кінця місяця

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський говорив, що вже у жовтні курс долара може досягти позначки в 42 гривні.

На його думку, в жовтні коливання на валютному ринку можуть посилитися. Зокрема, через ризики рецесії в США, зростання безробіття та стабільно високої інфляції.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на п'ятницю, 17 жовтня, Національний банк України оновив офіційні курси іноземних валют. Американський долар та євро продемонстрували незначне зниження, тоді як польський злотий трохи подорожчав.

В тижневому огляді інвесткомпанії ICU зазначалось, що НБУ минулого тижня підняв курс долара до 41,6 гривень, тому не виключено, що до кінця року курс цієї валюти перевищить 42 гривні.

Водночас, Тарас Лєсовий говорив, що впродовж 13-19 жовтня основні коливання долара відбуватимуть в діапазоні 41,2-41,6 гривні, що, в середньому на 1-1,5% нижче за "стартовий" курс 2025 року.

Читайте також:

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред