Полякова вимагає змінити правила Нацвідбору на Євробачення-2026 і погрожує судом - деталі скандалу

Оля Полякова готується захищати свою позицію.

https://glavred.net/stars/polyakova-trebuet-pomenyat-pravila-nacotbora-i-prigrozila-sudom-detali-skandala-10707200.html Посилання скопійоване

Оля Полякова - участь у Нацвідборі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Оля Полякова

Ви дізнаєтеся:

Оля Полякова планує брати участь у Нацвідборі

Які правила вона вимагає змінити

Українська відома співачка Оля Полякова звернулася до організаторів Нацвідбору на Євробачення-2026 з вимогою, щоб вони переглянули деякі правила конкурсу.

відео дня

На своїй сторінці в Instagram вона підкреслила, що умови участі не підходять до сьогоднішніх реалій. А вся річ у тім, що, за правилами Нацвідбору, українські артисти, які їздили в країну-терориста РФ після 2014 року, не можуть брати участь у конкурсі, як це було зі скандальною співачкою і переможницею Нацвідбору-2019 Maruv.

Полякова ж опублікувала допис і звернулася до голови правління "Суспільного" Миколи Чернотицького, у якому зазначила, що живе і працює в Україні та сплачує податки, частину яких фінансує "Суспільне". Артистка впевнена, що має право на участь у конкурсі.

Оля Полякова про Нацвідбір-2026 / фото: скрін instagram.com, Оля Полякова

"Я щиро вірю в чесний, сучасний і європейський відбір. Але правила мають розвиватися разом із країною. Ми всі змінилися - і наша культура, і наше суспільство, і наші цінності", - написала Оля.

Якщо ж співачці відмовлять, вона збирається відстоювати свої права в суді. До речі, поки організатори ніяк не відреагували на заяву співачки.

Оля Полякова хоче потрапити на Євробачення-2026 / фото: скрін instagram.com, Оля Полякова

Також Полякова вже представила прем'єру своєї нової пісні Warrior з майбутнього англомовного альбому.

"Образ княгині Ольги та архетип супержінки для відео були створені компанією MU Production. Хореографію поставив Олег Жежель, засновник культового танцювального гурту Kazaky. У записі Warrior також взяв участь британський ЛГБТ-хор The Fourth Choir - колектив із п'ятдесяти співаків під керівництвом музичного керівника Джеймі Поу, що виконує твори, натхненні історіями ЛГБТК+ спільноти. Їхня енергія сили, прийняття і свободи гармонійно переплітається з основним посилом пісні", - зазначили у пресрелізі.

Дивіться відео кліпу нової пісні Олі Полякової:

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, молодша дочка Ігоря Ніколаєва відсвяткувала 10-річчя, але глава сімейства не зміг привітати її особисто. Ніколаєв поїхав від сім'ї на гастролі і привітав доньку тільки в соцмережах.

А також Алла Пугачова і Максим Галкін відвідали виставу Семена Трескунова і Олексія Кортнєва. До речі, Пугачова і Галкін періодично відвідують різні концерти і вистави знаменитостей, які виїхали жити з Росії за кордон.

Вас може зацікавити:

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні 2025-го.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред