Армії РФ довелося втікати: ЗСУ розгромили росіян і зачистили два населені пункти

Даяна Швець
17 жовтня 2025, 14:24
Російська армія зазнала катастрофічних втрат: загальні безповоротні втрати склали 117 військовослужбовців.
ЗСУ повністю зачистили два села / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Міноборони РФ

Ключове:

  • ЗСУ досягли значного успіху на Новопавлівському напрямку
  • Воїни повністю зачистили населені пункти Олексіївка та Степове

Українські військові продовжують демонструвати успіхи на Новопавлівському напрямку. Завдяки чітким і злагодженим діям 214-го окремого штурмового батальйону та 5-ї окремої штурмової бригади вдалося повністю звільнити населені пункти Олексіївка та Степове. Про це заявив начальник управління Штурмових підрозділів Валентин Манько.

Під час операції російські війська понесли суттєві втрати як серед особового складу, так і в техніці. За словами Манька, результати свідчать про високу ефективність українських штурмових дій.

Втрати противника в Олексіївці:

  • загинуло - 32 військових;
  • поранено - 7;
  • взято в полон - 3;
  • пошкоджено - 2 одиниці автомобільної техніки;
  • знищено - 1 одиницю.

Втрати ворога у Степовому та в лісосмузі між населеними пунктами:

  • ліквідовано - 85 росіян;
  • поранено - 24;
  • пошкоджено - 6 одиниць техніки;
  • знищено - 5.
  • Усього безповоротні втрати становлять 117 осіб.

Валентин Манько спростував повідомлення російських ЗМІ про нібито захоплення Олексіївки.

"Наші війська утримують позиції, завдають втрат противнику та беруть полонених", — наголосив він.

Ця операція стала ще одним доказом бойового професіоналізму, рішучості та високого морального духу українських штурмових підрозділів, які успішно повертають під контроль України окуповані території.

Дедлайни РФ щодо захоплення територій - думка експерта

Майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман дав відповідь на питання, чи судилося реалізуватися планам Путіна про захоплення до кінця 2026 року чи не всієї лівобережної України чи хоча б чотирьох областей.

"Цей дедлайн постійно відсувається: йому потрібен час до кінця року, то 60 днів, які він просив у Трампа, і так далі. Хай собі каже. Чим більше росіяни вихваляються майбутніми перемогами, тим гірші у них справи. Це дешевий популізм, розрахований на коротку пам'ять. До кінця цього року залишилося не так багато часу, і жодних своїх завдань Путін не вирішить. Впевнений, що у грудні чи січні він озвучить новий дедлайн – березень-квітень 2026 року", - сказав Гетьман у розмові з Главредом.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, російські піхотні підрозділи щодня намагаються перетнути річку Оскіл на північ від Куп'янська. Проте, українські військові успішно відбивають ці атаки. Хоча росіяни посилили свої штурмові дії, українські захисники завдають ударів у відповідь по противнику.

Своєю чергою один із високопосадовців Альянсу пояснив, чому росіяни мають успіхи на фронті. За інформацією НАТО, російська армія продовжує активно діяти на Покровському напрямку, застосовуючи нову тактику: вони використовують невеликі, рухливі мобільні групи.

Водночас бійці "Азову" розповіли, як "філігранно" зупинили наступ РФ. Росіяни 16 жовтня організували потужний штурм, залучивши техніку, щоб захопити Шахове та Володимирівку і таким чином розширити свою зону контролю, так звану "горловину Добропільського виступу". Проте їхня спроба була безуспішною.

Про персону: Валентин Манько

Валентин Манько — це український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, начальник Управління штурмових підрозділів (Штурмових військ) ЗСУ. Герой України (2024).

Народився 29 січня 1981 року в селі Григорівка (нині — Бунчужне), Дніпропетровської області. З початком російсько-української війни у 2014 році добровільно пішов на фронт, командував підрозділом у складі ДУК "Правий сектор", а згодом створив власний добровольчий загін.

У подальшому Манько став командиром 33-го окремого штурмового полку ЗСУ, який відзначився на фронтах Донеччини та Харківщини. У 2025 році призначений начальником новоствореного Управління штурмових підрозділів Збройних сил України.

Відомий як ініціатор розбудови штурмових військ — нового роду сил, що спеціалізуються на прориві оборони противника та веденні ближніх боїв.

Нагороджений орденом "Золота Зірка" за особисту мужність і героїзм у боях проти російських окупантів.

війна в Україні ЗСУ лінія фронту новини України війна Росії та України контрнаступ ЗСУ Олексій Гетьман Фронт
