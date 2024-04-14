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Конгрес США проголосує допомогу Україні цього тижня, але є умова - Bloomberg

Андрій Ганчук
14 квітня 2024, 20:19
Сполучені Штати Америки мають намір надати допомогу союзнику Ізраїлю, який у ніч на 14 квітня зазнав повітряної атаки ракетами і дронами з боку Ірану.
Конгрес США проголосує допомогу Україні цього тижня, але є умова - Bloomberg
Кошти для України можуть бути частиною пакета допомоги Ізраїлю - Джонсон / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Палата представників наступного тижня може підтримати пакет допомоги, спрямований на фінансування військової підтримки Ізраїлю та України. Можливо, кошти для української держави будуть лише частиною пакета. Про це заявив спікер Палати Майк Джонсон.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву Джонсона в ефірі американського телеканалу Fox News, нижня палата Конгресу може проголосувати пакет допомоги союзникам уже наступного тижня.

За його словами, підтримка України може стати лише частиною пакета підтримки Ізраїлю, який зазнав повітряної атаки Ірану.

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"Спікер Майк Джонсон заявив [в ефірі Fox News], що цього тижня Палата представників проголосує за допомогу Ізраїлю після нападу Ірану, і він зазначив, що кошти для України можуть бути частиною пакету", - підкреслюється в повідомленні.

Атака Ірану на Ізраїль і допомога Україні - головні новини:

США можуть прискорити голосування за допомогу Ізраїлю та Україні після повітряної атаки Ірану на Ізраїль, написали журналісти Politico. Поки незрозуміло, який саме законопроєкт підтримають американські законодавці.

Україна допомогу від США може отримати до кінця весни, сказав в інтерв'ю Главреду військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів. На його думку, поки не завершиться передвиборча кампанія в Штатах, ситуація з військовою допомогою навряд чи покращиться.

Палата представників наступного тижня розгляне допомогу Україні, вважає конгресмен-республіканець Майк Тернер. На думку Тернера, усі розуміють, що українці потребують підтримки, оскільки РФ чинить активний військовий тиск.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики

У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій.

Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін.

Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

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