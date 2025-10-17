"Мене Сеня б'є": невістка Валерії зробила заяву про чоловіка

Коротко:
- Якими словами здивувала невістка Валерії
- Що вона розповіла про чоловіка
Невістка російської співачки Валерії, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, зробила різку заяву щодо сина путіністки - Арсенія.
Уже давно мережею гуляють чутки про те, що син Валерії розпускає руки, точно так само, як це робив його батько - Олександр Шульгін.
За інформацією російських пропагандистів, невістка Валерії Ліана відповіла на коментар однієї з підписниць, яка знову припустила, що її б'є Арсеній Шульгін.
"То мої батьки приховані мільярдери, то я жертва аб'юзу і мене Сеня б'є, то у Сені є коханка, про яку я знаю. Ну не смішно", - відволікає від підозр своїх користувачів невістка путіністки.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Йосип Пригожин і Валерія - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Йосип Пригожин поскаржився, що його хвилює залежність дружини Валерії щодо контролю харчування. Продюсер зазначив, що артистка навіть у ресторані зважує їжу, щоб не переїсти.
А також Йосип Пригожин поділився, що він із Валерією занадто різні. У співачки свій погляд на світ. Також він стверджує, що дружина завжди на його боці, а їхні стосунки побудовані на повазі та підтримці.
Вас може зацікавити:
- Дочку Валерія Меладзе розшукують у РФ - деталі
- Спонсорує ЗСУ: Валерій Меладзе на межі втрати громадянства РФ
- У Туреччині Валерію та Пригожина пограбував таксист: путіністів позбавили величезної суми
Про персону: Валерія
Хто така співачка Валерія?
Валерія - російська естрадна співачка, народна артистка Росії (2013), народна артистка Чеченської (2017) і Кабардино-Балкарської (2018) республік. Народна артистка ПМР (2016).
18 березня 2022 року виступила в "Лужниках" на мітингу-концерті на честь річниці анексії Криму під назвою "Zа мир без нацизму! Zа Росію! Zа Президента".
7 січня 2023 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, Валерію внесли до санкційного списку України за "роль у російській пропаганді".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред