"Мене Сеня б'є": невістка Валерії зробила заяву про чоловіка

Невістка путіністки Валерії Ліана вирішила відкрити завісу особистого життя.

Невістка Валерії Ліана Шульгіна розповіла про чоловіка / Колаж Главред, фото Instagram/lianashulginaa

Невістка російської співачки Валерії, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, зробила різку заяву щодо сина путіністки - Арсенія.

Уже давно мережею гуляють чутки про те, що син Валерії розпускає руки, точно так само, як це робив його батько - Олександр Шульгін.

За інформацією російських пропагандистів, невістка Валерії Ліана відповіла на коментар однієї з підписниць, яка знову припустила, що її б'є Арсеній Шульгін.

Путіністка Валерія виростила 3 дітей / фото: t.me, Валерія

"То мої батьки приховані мільярдери, то я жертва аб'юзу і мене Сеня б'є, то у Сені є коханка, про яку я знаю. Ну не смішно", - відволікає від підозр своїх користувачів невістка путіністки.

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Йосип Пригожин поскаржився, що його хвилює залежність дружини Валерії щодо контролю харчування. Продюсер зазначив, що артистка навіть у ресторані зважує їжу, щоб не переїсти.

А також Йосип Пригожин поділився, що він із Валерією занадто різні. У співачки свій погляд на світ. Також він стверджує, що дружина завжди на його боці, а їхні стосунки побудовані на повазі та підтримці.

Про персону: Валерія Хто така співачка Валерія? Валерія - російська естрадна співачка, народна артистка Росії (2013), народна артистка Чеченської (2017) і Кабардино-Балкарської (2018) республік. Народна артистка ПМР (2016).

18 березня 2022 року виступила в "Лужниках" на мітингу-концерті на честь річниці анексії Криму під назвою "Zа мир без нацизму! Zа Росію! Zа Президента".

7 січня 2023 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, Валерію внесли до санкційного списку України за "роль у російській пропаганді".

