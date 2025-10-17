Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Джамала пішла на відчайдушний крок, щоб урятувати Нацвідбір - звернення співачки

Христина Трохимчук
17 жовтня 2025, 16:37
72
Продюсерка Національного відбору на Євробачення вирішила допомогти учасникам.
Джамала
Джамала звернулася до учасників Національного відбору / колаж: Главред, фото: instagram.com, Джамала

Ви дізнаєтеся:

  • Джамала звернулася до учасників Національного відбору
  • Що вона пообіцяла конкурсантам

Музична продюсерка Національного відбору на Євробачення-2026, співачка Джамала, звернулася до артистів, які планують подати свої заявки на участь у конкурсі. Переможниця Євробачення в соцмережах запропонувала виконавцям допомогу у створенні конкурсних пісень.

Раніше Джамала опублікувала емоційне відео, в якому розкритикувала рівень поданих заявок і якість пісень учасників.

відео дня

"Вибачте, я жорсткою буду. Тому що реально, хлопці, як можна надіслати просто пісню, просто "ме-ме-ме"? Можна заспівати щось, щоб було видно, що це пісня на "Євробачення", на міжнародний конкурс. Мене просто розриває", - сказала тоді Джамала.

Джамала
Джамала - Євробачення / фото: instagram.com, Джамала

Через деякий час співачка вирішила взяти все у свої руки і запропонувала учасникам свою допомогу. Продюсерка зазначила, що готова безкоштовно зробити разом із конкурсантами гідну пісню.

""Я не знаю, як зробити акцент наверх?" Зробимо. "У мене немає коштів на класний продакшн?" Окей, беру на себе. Зробимо", - заявила Джамала.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська популярна співачка Джамала прокоментувала пісні, які цього року потенційні учасники Нацвідбору надсилають на попередній відбір. Співачка буквально рознесла демо-версії пісень.

Також переможці Євробачення-2024, швейцарський гурт Nemo, вперше приїхали в Україну. Артисти вже встигли прогулятися Києвом і поділилися враженнями від міста. Nemo з'явилися на Михайлівській площі та поділилися першими емоціями від столиці

Вас може зацікавити:

Про персону: Джамала

Джамала (справжнє ім'я - Суса́на Алі́мівна Джамаладі́нова) - українська співачка й актриса, народна артистка України (2016). Переможниця конкурсу пісні "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Євробачення Джамала новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Питання передачі "Томогавків" Україні поставлено на паузу - нардеп Чернєв

Питання передачі "Томогавків" Україні поставлено на паузу - нардеп Чернєв

18:11Україна
Долар та євро шалено подорожчає вже з 20 жовтня: новий курс валют

Долар та євро шалено подорожчає вже з 20 жовтня: новий курс валют

17:38Економіка
Путін на Алясці розлютив Трампа: він кричав і хотів забратися геть - FT

Путін на Алясці розлютив Трампа: він кричав і хотів забратися геть - FT

17:01Світ
Реклама

Популярне

Більше
Лимонна лихоманка "накрила" Україну - де шукати всі 51 лимон монобанк

Лимонна лихоманка "накрила" Україну - де шукати всі 51 лимон монобанк

Україну накрила нова хвиля відключень світла: з'явилися графіки на 17 жовтня

Україну накрила нова хвиля відключень світла: з'явилися графіки на 17 жовтня

Зеленський зробив заяву перед переговорами з Трампом - чого чекати

Зеленський зробив заяву перед переговорами з Трампом - чого чекати

НАБУ 10 років тероризувало невинувату людину і тихцем закрило справу: Бюро потрібно розпустити – експерт

НАБУ 10 років тероризувало невинувату людину і тихцем закрило справу: Бюро потрібно розпустити – експерт

"Вашингтонський обком з нами" – Буданов

"Вашингтонський обком з нами" – Буданов

Останні новини

18:58

"Це Україна": у Луганську жінка відправила окупантів слідом "за російським кораблем"

18:23

Кривдник може сильно пошкодувати: що буде, якщо образити людину за датою народження

18:11

Питання передачі "Томогавків" Україні поставлено на паузу - нардеп Чернєв

17:38

Долар та євро шалено подорожчає вже з 20 жовтня: новий курс валют

17:01

Путін на Алясці розлютив Трампа: він кричав і хотів забратися геть - FT

Хочеться вірити, що Зеленський і Трамп напрацюють план примусу Путіна до переговорів – МережкоХочеться вірити, що Зеленський і Трамп напрацюють план примусу Путіна до переговорів – Мережко
16:50

Найнебезпечніше місто України: з'явився антирейтинг населених пунктів

16:38

Путіна "з повагою" прийме Угорщина - коли відбудеться зустріч з Трампом

16:37

Джамала пішла на відчайдушний крок, щоб урятувати Нацвідбір - звернення співачкиВідео

16:32

Чому базовий iPhone 17 — розумний вибір: ТОП 5 аргументів новини компанії

Реклама
16:18

"Мене Сеня б'є": невістка Валерії зробила заяву про чоловіка

16:13

Українців ставить в ступор новий дивний знак: означає символ із чорними смугами

16:12

"Посадили" на 15-20 років: суд у РФ засудив полонених "айдарівців" до великих термінів

16:03

Олександр Цивінський: "Завдання, яке ми перед собою ставимо – це побудова рівних умов для бізнесу"

15:53

Мода plus size на осінь 2025: як підкреслити принади та виглядати розкішноВідео

15:23

Поведінка євро може здивувати: чи стане курс валют із понеділка "сюрпризом"

15:07

Чому 18 жовтня не можна зловживати алкоголем і їжею: яке церковне свято

14:41

"Медовий місяць": нова українська драма про кохання й випробування — ексклюзивно на Київстар ТБ новини компанії

14:37

У віці 91 року помер легендарний український письменник Юрій Тарнавський

14:28

"Вашингтонський обком з нами" – Буданов

14:24

Армії РФ довелося втікати: ЗСУ розгромили росіян і зачистили два населені пункти

Реклама
14:11

"Пишу російською — все в порядку": відома співачка зібралась на Нацвідбір після концертів в РФВідео

14:09

Різке похолодання та сніг: синоптики назвали дату раптового погіршення погоди

14:04

Кличко розповів, чим займаються його дорослі діти

13:59

Повинен знати кожен водій: чи можна їздити з маже порожнім баком

13:29

Замість квашеної капусти: простий і швидкий салат із синьої капустиВідео

13:14

Важко навіть повірити: що колись знаходилось на дні Каховського водосховищаВідео

13:02

Бачив убивцю без маски: у справі Фаріон неочікувано з'явився таємний свідок

12:53

"Також беру участь": Денисенко зробила неочікувану заяву в обіймах "Холостяка"Відео

12:49

MONATIK зазвучить у саундтреку нового циркового шоу "Потяг у дива"

12:44

НАБУ 10 років тероризувало невинувату людину і тихцем закрило справу: Бюро потрібно розпустити – експерт

12:43

Після гучного скандалу: Тетяна Брухунова покинула дітей і Петросяна

12:25

Наступ на Дніпро і загроза прориву фронту: Гетьман – про можливість зламу у війні в 2026-уВідео

12:19

"Дружній вогонь": росіяни збили власний літак над Кримом, подробиціВідео

12:11

Коли переводять годинник на зимовий час 2025: відома дата

11:46

"Минуло 10 років": Наталія Могилевська зворушила зустріччю з зіркою "Голос.Діти"Відео

11:41

Мирна угода між Києвом та Москвою: в США зробили інтригуючу заяву

11:34

Навіщо Путіну мирні переговори і чи є в них сенс: Мережко назвав мотиви Кремля

11:30

Полякова вимагає змінити правила Нацвідбору на Євробачення-2026 і погрожує судом - деталі скандалуВідео

11:23

В Україну прийдуть затяжні дощі: скоро температура впаде до -2 градусів

11:00

Українцям дозволили не платити за одну з комуналок: що відомо та які умови

Реклама
10:58

Чи можна доношувати чужі речі: мольфар попередив про небезпекуВідео

10:38

Гороскоп Таро на завтра 18 жовтня: Овен - новини, Рак - ризик

10:35

Китайський гороскоп на завтра 18 жовтня: Коням - перешкоди, Мавпам - тривога

10:13

У РФ розповіли, як Крістіна Орбакайте зганьбилася в Ізраїлі

10:12

Пережила складну операцію: 91-річна Бріжит Бардо потрапила до лікарні

10:10

Українцям почали нараховувати 5 тисяч грн надбавок до пенсії: хто отримає

10:09

Понад 30 "прильотів": РФ била дронами і КАБами по Сумах, Херсону, Кривому Рогу

10:00

"Профілактика та рання діагностика — шлях до збільшення тривалості життя українців" — Олександр Дудін, СЕО лабораторії CSD LAB новини компанії

09:52

Україною ширяться екстрені відключення світла – список областей

09:33

Золото Полуботка може бути досі в Україні - де воно та яке на ньому прокляттяВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти