Джамала пішла на відчайдушний крок, щоб урятувати Нацвідбір - звернення співачки

Джамала звернулася до учасників Національного відбору / колаж: Главред, фото: instagram.com, Джамала

Музична продюсерка Національного відбору на Євробачення-2026, співачка Джамала, звернулася до артистів, які планують подати свої заявки на участь у конкурсі. Переможниця Євробачення в соцмережах запропонувала виконавцям допомогу у створенні конкурсних пісень.

Раніше Джамала опублікувала емоційне відео, в якому розкритикувала рівень поданих заявок і якість пісень учасників.

"Вибачте, я жорсткою буду. Тому що реально, хлопці, як можна надіслати просто пісню, просто "ме-ме-ме"? Можна заспівати щось, щоб було видно, що це пісня на "Євробачення", на міжнародний конкурс. Мене просто розриває", - сказала тоді Джамала.

Джамала - Євробачення / фото: instagram.com, Джамала

Через деякий час співачка вирішила взяти все у свої руки і запропонувала учасникам свою допомогу. Продюсерка зазначила, що готова безкоштовно зробити разом із конкурсантами гідну пісню.

""Я не знаю, як зробити акцент наверх?" Зробимо. "У мене немає коштів на класний продакшн?" Окей, беру на себе. Зробимо", - заявила Джамала.

Раніше Главред повідомляв, що українська популярна співачка Джамала прокоментувала пісні, які цього року потенційні учасники Нацвідбору надсилають на попередній відбір. Співачка буквально рознесла демо-версії пісень.

Також переможці Євробачення-2024, швейцарський гурт Nemo, вперше приїхали в Україну. Артисти вже встигли прогулятися Києвом і поділилися враженнями від міста. Nemo з'явилися на Михайлівській площі та поділилися першими емоціями від столиці

Про персону: Джамала Джамала (справжнє ім'я - Суса́на Алі́мівна Джамаладі́нова) - українська співачка й актриса, народна артистка України (2016). Переможниця конкурсу пісні "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".

