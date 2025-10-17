Рус
Путін на Алясці розлютив Трампа: він кричав і хотів забратися геть - FT

Віталій Кірсанов
17 жовтня 2025, 17:01
У FT підкреслили, що саме саміт на Алясці став найнижчою точкою у відносинах між Трампом і Путіним.
Путін розповідав Трампу, що Україна і Росія нібито - "одна нація"
Путін розповідав Трампу, що Україна і Росія нібито - "одна нація" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот

Коротко:

  • Путін розповідав Трампу, що Україна і Росія нібито - "одна нація"
  • Трамп ще не виконав усіх своїх погроз щодо РФ
  • Візит Зеленського до Вашингтона може стати результативним

Зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці обіцяла стати значним кроком у врегулюванні війни в Україні. Натомість очільник Кремля категорично відкинув усі пропозиції та видав довгу "історичну лекцію".

Як розповіли джерела Financial Times, цей саміт пройшов доволі напружено, а американський лідер ледь не покинув його достроково. За їхніми словами, за зачиненими дверима широку посмішку Трампа замінило розчарування.

Ба більше, у виданні поділилися, що Путін у присутності лише кількох радників відхилив пропозицію президента США про скасування санкцій в обмін на припинення вогню. Тоді він наполіг на тому, що припинить агресію проти України, тільки якщо вона капітулює і поступиться територіями.

За словами джерел, після цього Путін виголосив незв'язну промову про "історію", в якій згадав середньовічних князів, таких як Рюрик Новгородський і Ярослав Мудрий, а також не забув і про Богдана Хмельницького, просуваючи міф про те, що Україна і Росія нібито - "одна нація".

Джерела додали, що Трамп був приголомшений промовою Путіна і навіть кілька разів підвищив голос і в якийсь момент навіть пригрозив піти. Вони зазначили, що зрештою президент США скоротив зустріч і скасував запланований обід, на якому американська і російська делегації мали обговорити економічні зв'язки та співпрацю між країнами.

У виданні підкреслили, що саме саміт на Алясці став найнижчою точкою у відносинах між Трампом і Путіним. Співрозмовники видання заявили, що саме результат цієї зустрічі спричинив зрушення в позиції США на користь України.

Позиція США щодо Росії

У виданні нагадали, що Трамп ще не виконав усі свої погрози щодо Росії. Зокрема, США ще не ввели санкції проти експорту російських енергоносіїв. Журналісти не виключають, що причиною може бути спроба залишити президенту США простір для маневру як потенційному посереднику в мирному процесі.

Проте у виданні вважають, що основна спрямованість політики США щодо України та РФ змінилася. Тепер Вашингтон хоче змусити Путіна повернутися за стіл переговорів.

У виданні нагадали, що на початку серпня спеціальний посланник президента США Стів Віткофф прилетів до Москви, щоб спробувати відновити мирні переговори. Його зустріч із Путіним тривала три години, а американські чиновники відразу повідомили союзникам, що угода раптом стала можливою.

Як з'ясувалося, територіальні "поступки" Росії, як їх представив Віткофф, зводилися до згоди на заморожування лінії фронту в деяких регіонах України. Один зі співрозмовників видання підкреслив, що спецпосланець Трампа неправильно зрозумів усе, що Путін сказав йому про можливу угоду.

У виданні не виключають, що візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона 17 жовтня може стати результативним. Найімовірніше, головними темами для обговорення стануть допомога розвідки США і постачання Україні ракет Tomahawk, які можуть стати сильними сигналом Путіну.

Крім того, адміністрація США чинить тиск на європейських союзників, щоб вони перестали імпортувати російські енергоносії і використовували заморожені активи РФ для надання допомоги Україні. Також у виданні нагадали, що Вашингтон закликає Європейський Союз ввести додаткові мита на імпорт китайської нафти з Росії.

Трамп усе ще може змінити свою позицію

Нещодавно Трамп оголосив про нову зустріч із Путіним у Будапешті після розмови з російським диктатором. У виданні зазначили, що немає гарантії, що американський лідер не змінить своєї думки щодо російсько-української війни після цього саміту.

"Із Трампом це постійна гра в перетягування каната. Ви розмовляєте з ним, допомагаєте йому зрозуміти, що Путін - це проблема, а потім ви переходите до інших питань, і він знову зсувається в бік позиції Путіна. Тому доводиться розмовляти знову. Так і триває, знову і знову", - розповів журналістам європейський чиновник.

Інший високопоставлений європейський чиновник заявив у розмові з журналістами, що для Путіна війна проти України - це не питання грошей. За його словами, кремлівський диктатор хоче увійти в історію як найкращий російський правитель з часів Петра Великого.

Ба більше, за словами двох осіб, обізнаних із ситуацією, військові та спецслужби Путіна регулярно надають йому звіти, в яких вихваляють тактичні успіхи Росії, а також стверджують те, що Україна нібито зазнає величезних втрат, на відміну від Москви.

Зустріч Трампа з Путіним і переговори із Зеленським - новини за темою

Нагадаємо, 16 жовтня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Як повідомив Трамп, бесіда була "дуже продуктивною" і стосувалася припинення війни Росії проти України.

За його словами, наступного тижня мають відбутися переговори радників високого рівня під керівництвом держсекретаря Марко Рубіо, після яких заплановано зустріч Трампа і Путіна в Будапешті.

Також 16 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де проведе зустрічі з представниками американських оборонних і енергетичних компаній, а також із президентом США. Трамп повідомляв, що обговорить із Зеленським результати розмови з Путіним.

Як повідомляв Главред, президент США на пресконференції заявив, що здатний завершити війну Росії проти України і не допустить її переростання в глобальний конфлікт. Зустріч із Путіним в Угорщині потрібна, щоб "знайти шляхи припинення війни".

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

