Питання передачі "Томогавків" Україні поставлено на паузу - нардеп Чернєв

Віталій Кірсанов
17 жовтня 2025, 18:11
Напередодні українська делегація провела переговори з представниками великих оборонних підприємств США.
Передача "Томагавка" в Україну на паузі
Передача Томогавк Україні на паузі / Колаж: Главред, Фото: Facebook/cherneve, Defense.gov/Arkansas Army National Guard

Що сказав Єгор Чернєв:

  • Питання поставок "Томогавків" відтерміновано
  • Обговорюватиметься надання Україні систем ППО

Президент України Володимир Зеленський не планує обговорювати питання постачання Україні ракет "Томогавк" під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у п'ятницю, 17 жовтня.

Про це в ефірі марафону "Єдині новини" повідомив нардеп, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

"Я думаю, що поки що буде поставлено на паузу питання щодо "Томогавок", але весь інший спектр питань буде обговорюватися. Це, зокрема, і надання нам більшої кількості систем ППО... Це і співпраця між нашими оборонними підприємствами", - сказав Чернєв.

Він також зазначив, що напередодні українська делегація провела переговори з представниками великих оборонних підприємств США, де обговорювалося це питання.

За словами Чернєва, питання поставок "Томогавк" буде відтерміновано до результатів зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Він пояснив, що європейські партнери України сподіваються, що після цієї зустрічі або буде досягнуто конкретних результатів щодо завершення війни, або ж питання постачання ракет стане актуальним.

"Знову ж таки, очікувалося, що буде ухвалено рішення про "Томогавк", але зрозуміло, що Путін злякався такої передачі. Тому це питання відсунуто, відтерміновано до зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті", - сказав нардеп.

Водночас він упевнений, що переговори Трампа з Путіним не вплинуть на закупівлі американської зброї для України.

Також він припустив, що якщо після зустрічі лідерів Путін все ж таки погодиться на мирні переговори і покаже прогрес, США можуть змінити свою позицію і припинити надавати військову допомогу Україні, "але це буде частиною мирної угоди про припинення війни в Україні".

Питання передачі 'Томогавків' Україні поставлено на паузу - нардеп Чернєв

Інфографіка: Главред

Експертна оцінка: вплив Tomahawk на Росію

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що передача Україні навіть кількох сотень ракет Tomahawk могла б серйозно вплинути на енергетичну інфраструктуру Росії. За його словами, така операція створила б кризові умови, які фактично "поховали б" російську енергетику. Жданов додає, що в разі ухвалення Трампом рішення про передачу цих ракет Москва навряд чи змогла б цьому перешкодити.

Передача Україні ракет Tomahawk - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, припинення бойових дій на Близькому Сході, за словами президента України Володимира Зеленського, дає надію на те, що мир може настати і в Україні. Відповідаючи на запитання журналістів про можливе схвалення Трампом передачі Україні ракет Tomahawk, Зеленський зазначив, що процес ще триває, і остаточного рішення поки що немає.

Як повідомляє Financial Times, американський президент розглядає варіант продажу Києву певної кількості цих далекобійних ракет, але спочатку хоче отримати чітке розуміння, як саме Україна планує їх використовувати. Експерти вважають, що навіть у разі позитивного рішення Київ отримає від 20 до 50 ракет, чого буде недостатньо для кардинальних змін на фронті.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко підкреслив, що питання Tomahawk швидше стосується не військової допомоги Україні, а політичного тиску на Росію.

Хто такий Єгор Чернєв?

Єгор Чернєв - народний депутат України IX скликання родом із Бердянська Запорізької області, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова Постійної Делегації в Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

У березні 2020 року Єгор виступив проти створення Консультативної ради в ТКГ за участю представників ОРДЛО. Чернєв вимагав вивести колишнього прем'єр-міністра Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі. 30 вересня 2020 року президент Зеленський підписав указ про звільнення Фокіна.

Із початком російсько-української війни 2014 року добровольцем пішов у Національну гвардію України.

війна в Україні Томагавки Дональд Трамп Томагавк військова допомога Єгор Чернєв
