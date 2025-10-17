"Посадили" на 15-20 років: суд у РФ засудив полонених "айдарівців" до великих термінів

Звинувачення проти кожного з полонених українців було побудовано тільки на тому, що він служив у батальйоні "Айдар".

https://glavred.net/ukraine/posadili-na-15-20-let-sud-v-rf-prigovoril-plennyh-aydarovcev-k-bolshim-srokam-10707293.html Посилання скопійоване

Вирок "законної сили не набув" і може бути оскаржений / колаж: Главред, фото: пресслужба Південного окружного військового суду

Коротко:

Судова система РФ звинувачувала 15 українців у насильницькому захопленні влади

Вирок "законної сили не набув" і може бути оскаржений

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону (РФ) зачитав вирок 15 українським військовополоненим із батальйону "Айдар". Суд поінформував про це 17 жовтня в Telegram.

Судова система РФ звинувачувала 15 українців у насильницькому захопленні влади, участі в терористичній організації та навчанні для потрапляння в таку організацію.

відео дня

За версією так званого російського правосуддя, учасники батальйону "Айдар" були пов'язані зі зміною "конституційного ладу" в "ДНР", яка є терористичною організацією, створеною самими росіянами.

"Підсудні визнані винними і їм призначено покарання у вигляді позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму", - пише суд.

Він стверджує, що українці отримали такі терміни позбавлення волі:

Віталій Грузинов, Роман Недоступ, Сергій Калинченко - 21 рік;

Микола Чуприна, Тарас Радченко, Семен Забайрачний, Сергій Нікітюк, Олександр Таранець, Владислав Єрмолинський - 20 років;

Володимир Макаренко, Ігор Гайоха - 18 років;

Андрій Шолік, Віталій Крохальов, В'ячеслав Байдюк - 16 років;

Дмитро Федченко - 15 років.

Вирок "законної сили не набув" і може бути оскаржений.

"Медіазона" пише, що обвинувачення проти кожного з полонених українців було побудовано тільки на тому, що він служив у батальйоні "Айдар", конкретних військових злочинів жодному з підсудних не закидали.

"Злочинною" обвинувачення називало діяльність не тільки кадрових військових з "Айдара", а й водіїв і навіть медиків, бо вони "забезпечували боєздатність підрозділу".

"Під час судового процесу українці повідомляли про тортури під час слідства на території самопроголошеної "ДНР". У жовтні 2024 року засідання у справі повністю закрили від слухачів і преси", - зазначає медіа.

У цій самій справі проходили медики Лілія Прутян і Марина Міщенко, але вони повернулися в Україну в рамках обміну полоненими, пояснює "Медіазона". Обвинувачення проти них виділено в якесь окреме провадження.

Обмін полоненими - останні новини за темою

2 жовтня Україна та РФ провели новий обмін полоненими. Додому повернули 185 військових і 20 цивільних. Більшість із них потрапила в російський полон ще 2022 року.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 24 серпня, у День Незалежності, відбувся черговий обмін, під час якого Україна повернула з російського полону 146 осіб. Серед звільнених - журналіст агентства УНІАН Дмитро Хилюк.

Раніше, 14 серпня, під час обміну вдалося звільнити цивільного Богдана Ковальчука, який потрапив у полон у 17 років. Про його повернення розповіла бабуся, Тетяна Гоц.

Також, серед звільнених із полону 14 серпня українців був старший мічман і колишній командир знищеного росіянами мінного тральщика "Генічеськ" Олександр Бойчук, який у 2014 році врятував цей корабель під час анексії Криму.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред