"Посадили" на 15-20 років: суд у РФ засудив полонених "айдарівців" до великих термінів

Коротко:
- Судова система РФ звинувачувала 15 українців у насильницькому захопленні влади
- Вирок "законної сили не набув" і може бути оскаржений
Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону (РФ) зачитав вирок 15 українським військовополоненим із батальйону "Айдар". Суд поінформував про це 17 жовтня в Telegram.
Судова система РФ звинувачувала 15 українців у насильницькому захопленні влади, участі в терористичній організації та навчанні для потрапляння в таку організацію.
За версією так званого російського правосуддя, учасники батальйону "Айдар" були пов'язані зі зміною "конституційного ладу" в "ДНР", яка є терористичною організацією, створеною самими росіянами.
"Підсудні визнані винними і їм призначено покарання у вигляді позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму", - пише суд.
Він стверджує, що українці отримали такі терміни позбавлення волі:
- Віталій Грузинов, Роман Недоступ, Сергій Калинченко - 21 рік;
- Микола Чуприна, Тарас Радченко, Семен Забайрачний, Сергій Нікітюк, Олександр Таранець, Владислав Єрмолинський - 20 років;
- Володимир Макаренко, Ігор Гайоха - 18 років;
- Андрій Шолік, Віталій Крохальов, В'ячеслав Байдюк - 16 років;
- Дмитро Федченко - 15 років.
Вирок "законної сили не набув" і може бути оскаржений.
"Медіазона" пише, що обвинувачення проти кожного з полонених українців було побудовано тільки на тому, що він служив у батальйоні "Айдар", конкретних військових злочинів жодному з підсудних не закидали.
"Злочинною" обвинувачення називало діяльність не тільки кадрових військових з "Айдара", а й водіїв і навіть медиків, бо вони "забезпечували боєздатність підрозділу".
"Під час судового процесу українці повідомляли про тортури під час слідства на території самопроголошеної "ДНР". У жовтні 2024 року засідання у справі повністю закрили від слухачів і преси", - зазначає медіа.
У цій самій справі проходили медики Лілія Прутян і Марина Міщенко, але вони повернулися в Україну в рамках обміну полоненими, пояснює "Медіазона". Обвинувачення проти них виділено в якесь окреме провадження.
