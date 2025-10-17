Українцям дозволили не платити за одну з комуналок: що відомо та які умови

Процедура відключення передбачає подання заяви до оператора ГРМ, отримання акта та фізичне припинення подачі газу спеціалістами.

https://glavred.net/ukraine/ukrajincyam-dozvolili-ne-platiti-za-odnu-z-komunalok-kogo-stosuye-10707194.html Посилання скопійоване

Хто і чому має сплачувати за розподіл газу / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне про доставку газу:

Чому рахунки за доставку газу продовжують надходити

Хто зобов’язаний платити і як уникнути оплати

Через постійне зростання вартості життя дедалі більше українців намагаються знайти способи зекономити. Одне з найпоширеніших питань останнім часом - чи потрібно сплачувати за доставку газу, якщо фактично ним не користуєшся. Як пояснили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), платіж за розподіл газу зобов’язані здійснювати всі споживачі, підключені до газових мереж, незалежно від обсягів використання палива.

Тобто навіть якщо ви не вмикали газ жодного разу за місяць, рахунок за його транспортування все одно буде нарахований.

відео дня

Для багатьох українців, особливо для пенсіонерів і сімей із низьким доходом, ця плата стає додатковим фінансовим тягарем. Проте, як зазначає регулятор, знижки чи пільги на оплату доставки газу не передбачені навіть для соціально вразливих категорій громадян.

Чому потрібно платити за доставку газу

Відповідно до чинного законодавства, оплата за транспортування газу нараховується автоматично, якщо житло залишається підключеним до газорозподільної системи. Тому навіть при нульовому споживанні рахунок продовжуватиме надходити щомісяця.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Главред - інфографіка

Єдиний спосіб не платити за доставку газу

Наразі єдиним законним варіантом уникнути другої платіжки є повне відключення від газових мереж. Поки зберігається технічне підключення, споживач зобов’язаний оплачувати послугу доставки.

В Україні не існує окремих правил чи пільг, які дозволяли б пенсіонерам або іншим категоріям населення не платити за транспортування газу.

Як відключитися від мережі

Щоб офіційно припинити нарахування плати за доставку, потрібно виконати кілька кроків:

Подати заяву оператору газорозподільної системи з проханням розірвати договір на розподіл газу.

Отримати акт про припинення постачання.

Дочекатися, поки фахівці компанії фізично перекриють подачу газу або встановлять заглушку.

Лише після проходження всіх процедур рахунки за транспортування перестануть приходити.

Якщо ж оператор відмовляється виконати відключення або затягує процес, споживач має право звернутися зі скаргою до НКРЕКП, яка контролює діяльність газорозподільних компаній і може втрутитися в ситуацію.

Комунальні послуги в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, починаючи з 1 січня 2026 року, українці отримають оновлені квитанції за послугу доставки газу. Хоча сам тариф, швидше за все, не зміниться, загальна сума в платіжці може бути іншою. Це пов'язано з тим, що розмір плати безпосередньо залежить від обсягу газу, який був спожитий за попередній так званий "газовий рік".

Що цікаво, в проекті постанови Кабінета міністрів на сайті об’єднань профспілок йдеться про те, що в Україні планують надати соціально незахищеним громадянам одноразову виплату у розмірі 6 500 гривень. Це необхідно для проходження опалювального сезону.

Також в Міненерго поставило крапку у питанні, коли в Україні стартує опалювальний сезон. У Міністерстві енергетики наголосили, що уряд прийняв усі потрібні рішення, аби опалювальний сезон розпочався стабільно.

Більше економічних новин:

Про джерело: НКРЕКП НКРЕКП - національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Є незалежним державним колегіальним органом, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Утворений Президентом України 27 серпня 2014 року, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред