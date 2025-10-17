Коли переводять годинник на зимовий час 2025: відома дата

В Україні переводити годинники на зимовий час будуть в останню неділю жовтня.

Коли переводять годинник на зимовий час 2025 / Колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні двічі на рік переводять годинникові стрілки. Нині українці живуть за літнім часом, але вже зовсім скоро годинники доведеться перевести на зимовий час. У літній час Україна перебуває у третьому часовому поясі, а у зимовий час - у другому.

Коли переводять годинник на зимовий час 2025

Переводити годинники на зимовий час потрібно в останню неділю жовтня. Цього року цією датою стане 26 жовтня. Це відбуватиметься у ніч на неділю.

Переводити стрілки необхідно о 4:00 ночі на годину назад - на 3:00 ночі. Таким чином цього дня ви будете спати на одну годину більше. Однак слід наголосити, що тепер буде темнішати раніше, тому слід бути обережними та уважними.

Важливо наголосити! Смартфони та ноутбуки, які мають доступ до інтернету, переводять годинники автоматично, тому ви можете не перейматися через заведений будильник - він подасть сигнал вчасно. Якщо у вас механічний годинник, то перевести годинник потрібно самостійно.

Переведення годинників в Україні - що відомо

Як вже повідомляв Главред, у липні 2024 року депутати ухвалили закон №4201, згідно з яким цього року українці ще переведуть годинники на зимовий час 27 жовтня, але після цього перехід на літній час у 2025 році більше не здійснюватиметься.

Очікувалось, що останній перехід з зимового на літній час в Україні відбудеться в останню неділю березня 2024 року о 03:00 за київським часом. У березні 2025 року такий перехід хотіли скасувати.

Згодом BBC зазначило, перехід на зимовий час в Україні може бути не останнім. Проєкт закону про обчислення часу в Україні досі не підписаний президентом.

