"Минуло 10 років": Наталія Могилевська зворушила зустріччю з зіркою "Голос.Діти"

Як за 10 років змінилась вихованка Наталії Могилевської.

Наталія Могилевська з Анною Комяковою на "Голос.Діти" / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Наталія Могилевська зустрілась з зіркою шоу "Голос.Діти"

Як змінилась Анна Комякова

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася у Instagram зворушливим відео зустрічі зі своєю колишньою підопічною Анною Комяковою, яка стала улюбленицею глядачів після участі у другому сезоні проєкту "Голос.Діти". Зустріч артистки зі своєю вихованкою відбулася вперше за 10 років.

Як зізналася Наталія, ця подія стала для неї повною несподіванкою. Могилевська тепло обійняла вже дорослу Анну, а згодом вони разом виконали легендарну композицію Smile, яка у 2014 році принесла дівчинці популярність на шоу.

Наталія Могилевська з Анною Комяковою 10 років потому / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

"Минуло 10 років і нещодавно ми випадково зустрілись. Я просто у захваті, якою дорослою ти стала", — написала Могилевська.

Анна Комякова також поділилась емоціями від зустрічі з зірковим тренером у своєму Instagram. Вона розповіла, що участь у шоу та спілкування з Наталією Могилевською надихнули її продовжувати займатись музикою.

"Дякую за неймовірну зустріч та кохання до музики на все життя", — звернулась до співачки Анна.

Анна Комякова — Голос.Діти

Анна Комякова брала участь у "Голос.Діти" усього у сім років і стала однією з наймолодших учасниць другого сезону. На сліпих прослуховуваннях вона виконала пісню Smile і миттєво підкорила глядачів своїм щирим позитивом та усмішкою. Тоді дівчинка потрапила до команди Наталії Могилевської та дійшла до етапу "Пісня за життя".

Сьогодні Анна продовжує активно займатися музикою — у своїх соцмережах вона ділиться відео з виступів і виконує кавери на популярні українські пісні.

Виступ Анни Комякової на Голос.Діти - дивитись відео:

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка і музичний продюсер Наталія Могилевська разом зі своїм коханим Валентином виховує двох доньок - 13-річну Мішель і п'ятирічну Софію. Наталія опублікувала рідкісне фото зі старшою донькою.

Також Наталія Могилевська показала відео, в якому поміркувала, що для неї нормально, а що - ні, у вихованні дітей. Так артистка переконана, що дітям можна давати повну свободу, але нагадувати про сімейні правила і традиції.

Про персону: Наталія Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка, виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

