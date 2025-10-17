"Минуло 10 років": Наталія Могилевська зворушила зустріччю з зіркою "Голос.Діти"

Ви дізнаєтесь:
- Наталія Могилевська зустрілась з зіркою шоу "Голос.Діти"
- Як змінилась Анна Комякова
Українська співачка Наталія Могилевська поділилася у Instagram зворушливим відео зустрічі зі своєю колишньою підопічною Анною Комяковою, яка стала улюбленицею глядачів після участі у другому сезоні проєкту "Голос.Діти". Зустріч артистки зі своєю вихованкою відбулася вперше за 10 років.
Як зізналася Наталія, ця подія стала для неї повною несподіванкою. Могилевська тепло обійняла вже дорослу Анну, а згодом вони разом виконали легендарну композицію Smile, яка у 2014 році принесла дівчинці популярність на шоу.
"Минуло 10 років і нещодавно ми випадково зустрілись. Я просто у захваті, якою дорослою ти стала", — написала Могилевська.
Анна Комякова також поділилась емоціями від зустрічі з зірковим тренером у своєму Instagram. Вона розповіла, що участь у шоу та спілкування з Наталією Могилевською надихнули її продовжувати займатись музикою.
"Дякую за неймовірну зустріч та кохання до музики на все життя", — звернулась до співачки Анна.
Анна Комякова — Голос.Діти
Анна Комякова брала участь у "Голос.Діти" усього у сім років і стала однією з наймолодших учасниць другого сезону. На сліпих прослуховуваннях вона виконала пісню Smile і миттєво підкорила глядачів своїм щирим позитивом та усмішкою. Тоді дівчинка потрапила до команди Наталії Могилевської та дійшла до етапу "Пісня за життя".
Сьогодні Анна продовжує активно займатися музикою — у своїх соцмережах вона ділиться відео з виступів і виконує кавери на популярні українські пісні.
Виступ Анни Комякової на Голос.Діти - дивитись відео:
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що українська співачка і музичний продюсер Наталія Могилевська разом зі своїм коханим Валентином виховує двох доньок - 13-річну Мішель і п'ятирічну Софію. Наталія опублікувала рідкісне фото зі старшою донькою.
Також Наталія Могилевська показала відео, в якому поміркувала, що для неї нормально, а що - ні, у вихованні дітей. Так артистка переконана, що дітям можна давати повну свободу, але нагадувати про сімейні правила і традиції.
Вас може зацікавити:
- "Ти або тупа": відома ведуча накинулася на Настю Каменських
- "Розбиті горем і у розпачі": помер співзасновник гурту Kiss
- Полякова вимагає змінити правила Нацвідбору і пригрозила судом - деталі скандалу
Про персону: Наталія Могилевська
Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка, виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред