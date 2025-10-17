У РФ розповіли, як Крістіна Орбакайте зганьбилася в Ізраїлі

Крістіна Орбакайте не змогла співати на повну силу в Ізраїлі.

Крістіна Орбакайте дала концерт/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Крістіна Орбакайте

Російську співачку Крістіну Орбакайте, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, висміяли в терористичній Росії.

Як пишуть російські пропагандисти, Крістіна Орбакайте виступила в ізраїльському місті Аштод на фестивалі "Звуки моря". Деякі глядачі помітили, що одну з пісень співачка нібито виконала насилу - у артистки виникла задишка, і вона не потрапляла в ноти.

Фестиваль відбувся 18 вересня. Орбакайте виконала на сцені, як свої композиції, так і спадщину Алли Пугачової: "Позови меня с собой", "Ты на свете есть", "Поговорим".

Орбакайте виступила в Ізраїлі / Фото Instagram/orbakaite_k

"У студії добре витягають, навіть подоба голосу якогось спостерігається"; "Старається, але голосу немає", - пишуть у коментарях "хорошие русские".

В анонсі до фестивалю зазначили, що Орбакайте прилетіла до Ізраїлю всього на один концерт. На сайтах продажу квитків вказані тільки минулі концерти співачки, про нові не повідомляють.

Реакція Крістіни Орбакайте на розлучення Микити Преснякова

Крістіна Орбакайте не підтримала старшого сина Микиту Преснякова після його розлучення з моделлю Оленою Красновою. Співачка не бажає відповідати з приводу драми в житті сина, хоча могла б зустрітися з ним.

Раніше Главред повідомляв, що в Росії адвокат Олександр Трещев подав позов проти співачки Алли Пугачової після її інтерв'ю. З артистки, яка залишила РФ, вимагають стягнути 1,5 мільярда рублів за її слова на підтримку першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва.

Раніше також Пугачова повідомила про те, що її шлюб із путіністом Філіпом Кіркоровим "організувала" вмираюча мати артиста Вікторія.

Про персону: Крістіна Орбакайте Крістіна Орбакайте - радянська і російська естрадна співачка, актриса, заслужена артистка Росії (2013).

У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала запис із текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше запис було видалено, і відтоді жодних висловлювань Орбакайте на цю тему не було. о

