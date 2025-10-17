Рус
В Україну прийдуть затяжні дощі: скоро температура впаде до -2 градусів

Марія Николишин
17 жовтня 2025, 11:23
В Україні очікується посилення вітру та зниження температури.
Прогноз погоди на 18 та 19 жовтня / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода в суботу та неділю
  • Де пройдуть значні дощі

Під час вихідних, 18-19 жовтня, погода в Україні буде нестійкою та дощовою. Це станеться через вплив атмосферних фронтів та циклонічної діяльності. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у наступні дві доби через територію України проходитимуть фронтальні розділи на тлі зниженого атмосферного тиску.

"Прогнозуються дощі, які подекуди будуть значними, а також посилення вітру та поступове зниження температури повітря, починаючи із західних областей", - йдеться у повідомленні.

Погода в Україні 18 жовтня

У суботу в західних областях вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень по всьому регіону очікуються невеликі дощі. Температура повітря вночі становитиме +3...+8 градусів, вдень +8...+13 градусів.

У північній частині країни вночі без істотних опадів, вранці та вдень пройдуть невеликі короткочасні дощі. Температура повітря вночі очікується в межах +3...+8 градусів, вдень +11...+16 градусів.

У центральних областях протягом доби очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. Температура повітря вночі становитиме +4…+9 градусів, вдень +11…+16 градусів.

У південних регіонах України вночі без істотних опадів, вдень місцями очікується дощ, на півдні Одещини опади можуть бути значними. Температура повітря вночі передбачається +6…+11 градусів, вдень +12…+17 градусів.

У східних областях вночі без опадів, вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Температура повітря вночі +2…+7 градусів, вдень +9…+14 градусів.

Погода 18 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні 19 жовтня

У неділю в західних областях подекуди очікуються невеликі дощі, в районі Полісся опади будуть помірними. Температура повітря вночі знизиться до -2…+3 градусів, вдень до +2…+7 градусів.

У північних областях пройдуть дощі, місцями значні. Температура повітря вночі очікується в межах +3…+8 градусів, вдень +5…+10 градусів.

У центральній частині країни пройдуть помірні дощі. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +4…+9 градусів, вдень +8…+13 градусів.

У південній половині України вночі пройдуть значні дощі, вдень переважно без опадів, лише у Приазов'ї утримається ще дощова погода. Температура повітря вночі становитиме +4…+9 градусів, вдень +8…+13 градусів.

У східних областях вночі місцями очікуються невеликі опади, вдень помірний дощ. Температура повітря вночі +3…+8 градусів, вдень +8…+13 градусів.

Погода 19 жовтня / фото: meteoprog

Коли в Україну прийде потепління

Народний синоптик Станіслав Щедрін заявив, що вже з 21 по 27 жовтня опади в Україні припиняться і прийде значне потепління.

За його прогнозом, найтепліше буде в центральних, південних областях та на Вінниччині. Температура буде до +22…+23 градусів.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики оголосили штормове попередження на 17 жовтня в Україні - І рівень небезпечності.

Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що українцям варто вже готуватись до зміни погоди. За її словами, вже 19 жовтня відчутне похолодання охопить практично всю Україну.

Діденко також заявляла, що за орієнтовним прогнозом, який потребуватиме уточнення, 25-26 жовтня в Україні може стати тепліше.

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

