Чому 18 жовтня не можна зловживати алкоголем і їжею: яке церковне свято

18 жовтня не варто зловживати алкоголем, їжею - краще утриматися від надмірностей, щоб день пройшов духовно чисто.

https://glavred.net/holidays/pochemu-18-oktyabrya-nelzya-zloupotreblyat-alkogolem-i-edoy-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10707275.html Посилання скопійоване

Яке церковне свято 18 жовтня / колаж: Главред, фото: unsplash

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 18 жовтня

Що не можна робити 18 жовтня

Народні прикмети і традиції

У суботу, 18 жовтня, віряни відзначають день пам'яті святого апостола і євангеліста Луки. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 18 жовтня

Лука, ймовірно, народився в Антіохії або поблизу неї (точне місце невідоме), у I столітті. Він був язичником, але навернувся в християнство, ставши учнем апостола Павла. Завдяки освіті та медицині його часто називають лікарем і мандрівником Павла. Лука не зустрічав Ісуса особисто, але ґрунтовно досліджував свідчення очевидців, щоб написати своє Євангеліє та Дії апостолів. Лука також автор Діянь апостолів, книги, що описує діяльність апостолів після Вознесіння Ісуса. Тут особливу увагу приділено апостолу Павлу, його подорожам і проповідям серед язичників.

відео дня

Що не можна робити 18 жовтня

Не можна надмірно і важко працювати - день присвячений молитві та спогляданню.

Не слід відкладати допомогу нужденним - день сприятливий для допомоги ближнім.

Не варто зловживати алкоголем, їжею - краще утриматися від надмірностей, щоб день пройшов духовно чисто.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

вранці туман - до ясної та сонячної погоди;

сонячно - чекайте на суху та врожайну осінь;

листя швидко опадає - буде сувора зима;

сильний вітер - до вітряної зими з хуртовинами.

У народі 18 жовтня носило назву Луки. Його пов'язували з лікарською допомогою, здоров'ям і милосердям. Тому часто говорили: "На Луку хворого лікуй, а в недугу не залишай".

Іменини 18 жовтня

Які завтра іменини: Андрій, Гаврило, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Федір, Єлизавета, Єфросинія, Злата.

Талісманом людини, народженої 18 жовтня, є діамант. З давніх часів йому приписували здатність до зміцнення здоров'я: вважали, що він покращує роботу шлунково-кишкового тракту і сприяє лікуванню печінки та легенів.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред