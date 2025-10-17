Путіна 'з повагою' прийме Угорщина - коли відбудеться зустріч з Трампом

МЗС Угорщини заявило, що Путін може безперешкодно прибути до країни попри ордер МКС.

Трамп з Путіним може зустрітися протягом двох тижнів або пізніше

Угорщина прийме Путіна попри ордер МКС на арешт

Єврокомісія стверджує, що санкції не забороняють Путіну та Лаврову відвідувати країни ЄС

Зустріч президента США Дональда Трампа з лідером РФ Володимиром Путіним може відбутися упродовж двох тижнів або трохи пізніше. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан готовий організувати переговори у Будапешті. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

"Вона дійсно може відбутися протягом двох тижнів або трохи пізніше. Це загальне розуміння, що не потрібно нічого відкладати в довгий ящик", - сказав прессекретар Путіна.

Де пройде зустріч Трампа з Путіним

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Володимир Путін може безперешкодно прибути до Будапешта для зустрічі з Дональдом Трампом, незважаючи на ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора. Він підкреслив, що Угорщина готова прийняти обох президентів і гарантувати їхню безпеку.

"Звичайно, ми тут, в Угорщині, в Будапешті, готові забезпечити належні умови, щоб американський і російський президенти могли провести переговори в безпечних і спокійних умовах. Це найбезпечніша країна Європи. Це одна з найбезпечніших країн світу, тож якщо десь і можна провести переговори в безпечних умовах, то саме тут", - сказав Сіярто.

Глава МЗС Угорщини також зазначив, що Будапешт "з повагою" чекає на Путіна і не має наміру виконувати рішення МКС. За словами Сіярто, лідеру РФ забезпечать "можливість в'їхати" в країну, провести там "успішні переговори", а після повернутися у Росію й узгоджувати це "з ким-небудь не потрібно".

"Ми є суверенною країною. Ми з повагою зустрінемо президента Росії Володимира Путіна, приймемо його як гостя і забезпечимо умови для його переговорів з американським президентом", - заявив угорський міністр.

Яка позиція Єврокомісії

Представник Єврокомісії Улоф Гілл заявив, що санкції Європейського Союзу не забороняють російському лідеру Володимиру Путіну та главі МЗС РФ Сергію Лаврову відвідувати країни ЄС. Тому, як пише The Guardian, перешкод для їхньої можливої поїздки до Угорщини немає.

За словами Гілла, Європейська комісія підтримує зустріч у Будапешті між Трампом та Путіним, якщо вона сприятиме завершенню війни в Україні.

"Європейська комісія вітає будь-які зусилля, які ведуть до сталого миру в Україні. Якщо така зустріч буде цьому сприяти, то ми її вітаємо", - сказав представник Єврокомісії.

Гілл уточнив, що обмеження, запроваджені проти Путіна, передбачають заморожування активів, але не містять заборони на подорожі.

Нагадаємо, 16 жовтня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Як повідомив Трамп, бесіда була "дуже продуктивною" та стосувалася заврешення війни Росії проти України.

За його словами, наступного тижня мають відбутися переговори радників високого рівня під керівництвом держсекретаря Марко Рубіо, після яких планується зустріч Трампа і Путіна в Будапешті.

Також 16 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де проведе зустрічі з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, а також із президентом США. Трамп повідомляв, що обговорить з Зеленським результати розмови з Путіним.

Як повідомляв Главред, президент США на пресконференції заявив, що здатен завершити війну Росії проти України та не допустить її переростання у глобальний конфлікт. Зустріч з Путіним в Угорщині потрібна, щоб "знайти шляхи припинення війни".

