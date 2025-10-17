Від миру до глухого кута: El Mundo назвало п'ять сценаріїв війни в Україні

У статті іспанське видання заявило, що обидві армії виснажені боями, але "миру на горизонті немає".

El Mundo назвало п'ять сценаріїв війни в Україні

Що написано в матеріалі El Mundo:

Росія вже перевіряє готовність Альянсу до війни

Північна Корея постачає боєприпасами свої війська, які воюють на боці РФ

Підтримка з боку ЄС для України дуже важлива

Російсько-українська війна, яку розпочав диктатор Володимир Путін, триває вже четвертий рік і стає одним із найтриваліших конфліктів у сучасній історії. Іспанська газета El Mundo описала 5 можливих сценаріїв завершення війни в Україні.

У статті видання заявило, що обидві армії виснажені боями, але "миру на горизонті немає". Водночас автор публікації відзначив зміну позиції президента США Дональда Трампа щодо України на тлі небажання Путіна припинити війну.

Першим сценарієм розвитку війни в Україні El Mundo назвало "Трамп примушує до нестабільного миру". Він передбачає, що після перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС глава Білого дому проситиме Стіва Віткоффа зосередити всі зусилля на Україні. У статті підкреслюють, що поки що США не запровадили жорстких санкцій проти РФ, тому не виключають, що саме шляхом обмежень США спробують посадити Путіна за стіл переговорів. Водночас журналіст вважає, що "практична ймовірність" "примусити" Путіна до перемовин про тривалий мир є "низькою в короткостроковій перспективі". ЗМІ пояснює, що для очільника Кремля війна в Україні "екзистенціальна" і він "продовжуватиме боротися за будь-яку ціну". На думку аналітиків, переговори про мир не можуть зупинити війну в Україні, вони здатні тільки поставити її на паузу.

Другий варіант розвитку подій - війна, імовірно, загостриться і пошириться на країни - члени НАТО, що є сусідами з країною-агресором.

Росія вже перевіряє готовність Альянсу і дієвість ст. 5 його Статуту, ідеться в статті. Будь-яке наземне вторгнення, яким би незначним воно не було, може мати серйозні наслідки для безпеки континенту. Видання наводить заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про те, що РФ може напасти на Європу, тому безвідповідально було б не підготувати оборону. Також автор звертає увагу на наративи, що звучать із Кремля щодо країн Балтії, і порівнює їх із заявами, які Росія використовувала для виправдання своїх вторгнень у колишні радянські держави протягом останніх трьох десятиліть.

Третій сценарій полягає у продовженні війни у 2026 році. ЗМІ вважає його найімовірнішим, пояснюючи, що українці не збираються здаватися, а "Путін не може дозволити собі піти від війни без того, що можна назвати перемогою". Хоча обидві країни виснажені, Європа підтримує Україну та її армію, Китай - російську економіку, купуючи нафту за вигідною ціною, а Північна Корея постачає боєприпаси своїм військам, які воюють на боці РФ.

"Україна планує цю війну ще на три роки", - наводить ЗМІ нещодавню заяву Сікорського.

Четвертий імовірний варіант - падіння економіки РФ, яке змусить Путіна домовлятися про мир. Журналіст акцентує критичний стан економіки РФ уже на цьому етапі та прогнозує погіршення показників до кінця року. Зокрема, через порівняно низькі доходи від експорту нафти та нафтопродуктів на тлі санкційного тиску та шкоди, яку завдають нафтопереробним потужностям агресора атаки українських безпілотників.

Як пише El Mundo, "поки що ніхто не очікує раптового краху", але дедалі більше аналітиків прогнозують поступову деградацію, що збіднить життя росіян і покладе край здатності Москви підтримувати свою агресію проти України тривалий час.

П'ятий сценарій, на думку ЗМІ, навряд чи відбудеться. Згідно з таким розвитком подій, відбудеться "поступове перекриття крана допомоги Україні", після якого вона буде змушена прийняти вимоги Росії. Видання зазначає, що підтримка з боку ЄС для України дуже важлива. Незважаючи на те, що місцева військова промисловість стає дедалі більш розвиненою, вона потребує фінансування.

Коли закінчиться війна в Україні - версії

Як повідомляв Главред, в Україні на тлі зміни риторики президента США Дональда Трампа знову актуалізувалося питання термінів закінчення війни Росії проти України. Політики, військові та експерти переконані, що війна в Україні може закінчитися вже найближчим часом, але важливим є питання саме умов її завершення.

Швидкої демобілізації в Україні навряд чи слід очікувати, оскільки кінця повномасштабної війни поки що не видно. Про це заявив командир 3-ї роти батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Едуард Боднюк.

Кирило Буданов закликав українців готуватися до того, що найближчі роки навряд чи будуть мирними. Відповідну заяву глава ГУР МО зробив на Київському міжнародному економічному форумі.

