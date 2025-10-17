Навіщо Путіну мирні переговори і чи є в них сенс: Мережко назвав мотиви Кремля

Росіяни не здатні вести справжні переговори і ніколи серйозно їх не вели.

Глава РФ Володимир Путін не зацікавлений у проведенні серйозних мирних переговорів. Його головна мета - уникнути нових американських санкцій. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

За його словами, росіяни не здатні вести справжні переговори і ніколи серйозно їх не вели. Для них усе, включно з переговорами, є інструментом війни та маніпуляцій.

"Захід не може цього зрозуміти: йому здається, що в РФ раціональні люди, з якими можна сісти за стіл, домовитися і сподіватися на дотримання угоди. Ні - це зовсім не про росіян. Подивіться на те, як вони вели переговори ще за радянських часів і пізніше: домовленості систематично порушувалися. Який сенс узагалі сідати за стіл із тим, хто буде порушувати ці угоди? Логіки в цьому немає", - вважає Мережко.

Він переконаний, що наразі серйозні переговори Путіна не цікавлять, і він не буде їх вести.

"Він [Путін] може імітувати переговори, але з однією метою: щоб у Трампа не було підстав запровадити серйозні санкції. Мета Путіна під час таких "переговорів" - уникнути масштабних обмежень проти РФ та її союзників. По суті, він повторює старі наративи про нібито "капітуляцію України. Росіяни і Путін можуть щось робити тільки під шаленим тиском. Тоді тут і переговорів не треба", - пояснив нардеп.

Мережко виступив проти переговорів із РФ, бо вони ними зловживають.

"Хочете отримати якийсь результат? Посилюєте тиск і говорите: "Якщо ти не зробиш те, ми зробимо щось іще". Тільки так можна досягти хоч якогось результату. І для цього переговори з РФ не потрібні", - резюмував він.

Трамп анонсував зустріч із Путіним - що відомо

Як писав Главред, 16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним і анонсував прямі переговори з главою Кремля в Будапешті.

Президент США назвав переговори з главою Кремля "дуже продуктивними".

"Президент Путін привітав мене і Сполучені Штати з великим досягненням миру на Близькому Сході, про що, за його словами, мріяли століттями. Я дійсно вірю, що успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах про припинення війни між Росією та Україною", - повідомив Трамп.

За його словами, зустріч із Путіним відбудеться в Будапешті, Угорщина, "щоб обговорити можливість припинення цієї "безславної" війни між Росією та Україною".

Розмова Трампа і Путіна відбулася напередодні зустрічі президентів України і США, на якій український лідер планував домогтися посилення військової допомоги, зокрема постачання ракет.

"Однак примирливий тон Трампа після телефонної розмови з Росією, здається, поставив під сумнів можливість такої підтримки в найближчому майбутньому і викликав побоювання Європи щодо капітуляції США перед Москвою", - зазначає Reuters.

Як пише Axios, Зеленський, який прибув до Вашингтона в четвер удень, останніми днями був вельми оптимістичний щодо своєї запланованої зустрічі з Трампом, а також його готовності поставити Україні далекобійні ракети "Томагавк".

Однак незабаром після того, як Зеленський приземлився на авіабазі Ендрюс, "український президент і його команда були здивовані, побачивши заяву Трампа про те, що він переговорив із Путіним і погодився зустрітися з ним в Угорщині".

Варто також зазначити, що після розмови з Путіним Трамп заявив, що зараз не найкращий час длязапровадження нових санкцій проти Росії, оскільки це може ускладнити або зірвати заплановану зустріч із главою РФ.

Про персону: Олександр Мережко Олександр Олександрович Мережко (нар. 14 лютого 1971, м. Бобринець, Кіровоградська область, УРСР) — український правознавець, юрист-міжнародник, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України. Голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, пише Вікіпедія.

