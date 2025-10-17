Рус
Навіщо Путіну мирні переговори і чи є в них сенс: Мережко назвав мотиви Кремля

Анна Ярославська
17 жовтня 2025, 11:34
Росіяни не здатні вести справжні переговори і ніколи серйозно їх не вели.
Путин, Трамп, Зеленский
Путін не хоче миру, його мета - уникнути нових санкцій

Ви дізнаєтеся:

  • Чи готова РФ до серйозних мирних переговорів
  • Як можна схилити Росію до миру
  • Чому немає сенсу сідати за стіл переговорів із Путіним

Глава РФ Володимир Путін не зацікавлений у проведенні серйозних мирних переговорів. Його головна мета - уникнути нових американських санкцій. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

За його словами, росіяни не здатні вести справжні переговори і ніколи серйозно їх не вели. Для них усе, включно з переговорами, є інструментом війни та маніпуляцій.

"Захід не може цього зрозуміти: йому здається, що в РФ раціональні люди, з якими можна сісти за стіл, домовитися і сподіватися на дотримання угоди. Ні - це зовсім не про росіян. Подивіться на те, як вони вели переговори ще за радянських часів і пізніше: домовленості систематично порушувалися. Який сенс узагалі сідати за стіл із тим, хто буде порушувати ці угоди? Логіки в цьому немає", - вважає Мережко.

Він переконаний, що наразі серйозні переговори Путіна не цікавлять, і він не буде їх вести.

"Він [Путін] може імітувати переговори, але з однією метою: щоб у Трампа не було підстав запровадити серйозні санкції. Мета Путіна під час таких "переговорів" - уникнути масштабних обмежень проти РФ та її союзників. По суті, він повторює старі наративи про нібито "капітуляцію України. Росіяни і Путін можуть щось робити тільки під шаленим тиском. Тоді тут і переговорів не треба", - пояснив нардеп.

Мережко виступив проти переговорів із РФ, бо вони ними зловживають.

"Хочете отримати якийсь результат? Посилюєте тиск і говорите: "Якщо ти не зробиш те, ми зробимо щось іще". Тільки так можна досягти хоч якогось результату. І для цього переговори з РФ не потрібні", - резюмував він.

Трамп анонсував зустріч із Путіним - що відомо

Як писав Главред, 16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним і анонсував прямі переговори з главою Кремля в Будапешті.

Президент США назвав переговори з главою Кремля "дуже продуктивними".

"Президент Путін привітав мене і Сполучені Штати з великим досягненням миру на Близькому Сході, про що, за його словами, мріяли століттями. Я дійсно вірю, що успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах про припинення війни між Росією та Україною", - повідомив Трамп.

За його словами, зустріч із Путіним відбудеться в Будапешті, Угорщина, "щоб обговорити можливість припинення цієї "безславної" війни між Росією та Україною".

Розмова Трампа і Путіна відбулася напередодні зустрічі президентів України і США, на якій український лідер планував домогтися посилення військової допомоги, зокрема постачання ракет.

"Однак примирливий тон Трампа після телефонної розмови з Росією, здається, поставив під сумнів можливість такої підтримки в найближчому майбутньому і викликав побоювання Європи щодо капітуляції США перед Москвою", - зазначає Reuters.

Як пише Axios, Зеленський, який прибув до Вашингтона в четвер удень, останніми днями був вельми оптимістичний щодо своєї запланованої зустрічі з Трампом, а також його готовності поставити Україні далекобійні ракети "Томагавк".

Однак незабаром після того, як Зеленський приземлився на авіабазі Ендрюс, "український президент і його команда були здивовані, побачивши заяву Трампа про те, що він переговорив із Путіним і погодився зустрітися з ним в Угорщині".

Варто також зазначити, що після розмови з Путіним Трамп заявив, що зараз не найкращий час длязапровадження нових санкцій проти Росії, оскільки це може ускладнити або зірвати заплановану зустріч із главою РФ.

Олександр Мережко

Олександр Олександрович Мережко (нар. 14 лютого 1971, м. Бобринець, Кіровоградська область, УРСР) — український правознавець, юрист-міжнародник, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, пише Вікіпедія.

