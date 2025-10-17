Різке похолодання та сніг: синоптики назвали дату раптового погіршення погоди

Що дізнаєтесь:
- Якою буде погода в Україні вночі
- Де температура повітря опуститься до +4 градусів
- Коли в Україну прийдуть дощі та сніг
Погода в Україні різко почне змінюватись. Регіони опиняться під впливом активного циклону, який принесе дощі. Про це заявила синоптик Наталка Діденко.
Погода 18 жовтня
У цей день сухо буде у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях.
У західних областях температура повітря опуститься до 8-12 градусів тепла. В інших областях буде 12-15 градусів тепла. Вночі температура повітря опуститься до 4-10 градусів тепла, у Карпатах буде прохолодніше. У західних областях очікується сильний вітер.
Погода у Києві 18 жовтня буде хмарною та достатньо теплою. З обіду ймовірний дощ у другій половині дня. Вітер буде часом рвучким.
Погода 19 жовтня
У більшості областей 19 жовтня буде прохолодно. Падіння температури буде різким. Вдень температура повітря опуститься до 4-8 градусів тепла. На сході та півдні очікується 11-15 градусів тепла.
У неділю очікуються дощі практично повсюди. Можливий навіть мокрий сніг.
Така ж погода втримається і 20 жовтня.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, 30 вересня Одесу та область накрила сильна негода. За сім годин випала майже двомісячна норма опадів. Зливи спричинили підтоплення та пошкодження комунальної інфраструктури.
Також під час зливи в Одесі хвиля накрила сім’ю з п’яти осіб, усі вони загинули. Серед жертв були дві жінки, чоловік і 8-річна дівчинка.
В Україні 7 жовтня очікується хмарна погода з дощами в західних, північних та південних областях. У Карпатах можливий мокрий сніг.
Читайте також:
- Мокрий сніг накриє навіть Київ: коли різко похолоднішає до +4 градусів
- Сильний мороз та сніг: синоптики назвали дату раптового похолодання
- В Україну прийдуть затяжні дощі: скоро температура впаде до -2 градусів
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред