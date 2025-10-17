Різке похолодання та сніг: синоптики назвали дату раптового погіршення погоди

У багатьох областях України найближчими днями будуть лити дощі та піде сніг.

Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: pixabay

Погода в Україні різко почне змінюватись. Регіони опиняться під впливом активного циклону, який принесе дощі. Про це заявила синоптик Наталка Діденко.

Погода 18 жовтня

У цей день сухо буде у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

У західних областях температура повітря опуститься до 8-12 градусів тепла. В інших областях буде 12-15 градусів тепла. Вночі температура повітря опуститься до 4-10 градусів тепла, у Карпатах буде прохолодніше. У західних областях очікується сильний вітер.

Погода у Києві 18 жовтня буде хмарною та достатньо теплою. З обіду ймовірний дощ у другій половині дня. Вітер буде часом рвучким.

Прогноз погоди в Україні 18 жовтня / фото: meteoprog

Погода 19 жовтня

У більшості областей 19 жовтня буде прохолодно. Падіння температури буде різким. Вдень температура повітря опуститься до 4-8 градусів тепла. На сході та півдні очікується 11-15 градусів тепла.

У неділю очікуються дощі практично повсюди. Можливий навіть мокрий сніг.

Прогноз погоди в Україні 19 жовтня / фото: meteoprog

Така ж погода втримається і 20 жовтня.

Прогноз погоди в Україні 20 жовтня / фото: meteoprog

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

