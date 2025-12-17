Путін хоче захопити всю Україну: у Трампа зробили тривожну заяву

В адміністрації Дональда Трампа розділилися в думках щодо цілей Кремля, каже Сьюзі Вейлз.

Президент США Дональд Трамп приватно вважає, що цілі російського диктатора Володимира Путіна в Україні передбачають захоплення всієї країни, заявила глава адміністрації Білого дому Сьюзі Вейлз.

В інтерв'ю Vanity Fair вона сказала, що 2018 року лідери зустрілися у Фінляндії, де Трамп, здавалося, став на бік Путіна, коли його запитали, чи вірить він йому щодо невтручання Москви у вибори 2016 року.

"Спостерігаючи за цим здалеку в Гельсінкі, - згадує вона, - я подумала, що між ними існує справжня дружба або, принаймні, захоплення. Але під час телефонних розмов, які ми вели з Путіним, усе було дуже неоднозначно. Деякі з них були дружніми, а деякі - ні".

За словами Вейлз, в адміністрації Трампа розділилися в думках щодо того, чи була мета Путіна чимось меншим, ніж повне захоплення України Росією. За її словами, президент США Трамп "не вірить" у те, що кремлівський диктатор "задовольниться Донецькою областю".

"У приватному порядку Трамп не вірив у це. Він не вірить, що Путін хоче миру. Дональд Трамп вважає, що Путін хоче всю Україну", - заявила Вейлз.

Самого Трампа Сьюзі Вейлз описала як людину з "особистістю алкоголіка" для матеріалу Vanity Fair. Себе вона описує як "експерта в характерах людей".

Переговори про мир: інсайд із Білого дому

На зустрічі представників США та України вдалося дійти спільного розуміння щодо більшості ключових пунктів. Як повідомляє Sky News з посиланням на поінформоване джерело, переговори відбулися в конструктивній і позитивній атмосфері. За його словами, близько 90% питань, що стосуються конфлікту між Україною і Росією, вже узгоджено, а центральне місце в обговореннях посіли гарантії безпеки.

Переговори про припинення війни - новини за темою

Раніше в РФ зізналися, чого очікують від переговорів. Російський посол сказав правду про реальні наміри Кремля щодо укладення мирної угоди з Україною.

Нагадаємо, раніше в Bild заявили про вирішальний етап переговорів. Білий дім наполягає на складних компромісах з боку України.

Як повідомляв Главред, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив оптимізм щодо перспектив припинення війни між Україною і Росією. Він заявив, що мир в Україні "не за горами".

Про джерело: Sky News Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

