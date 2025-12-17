Українцям анонсували підвищення пенсій: кому і з якого віку виплачують

Підвищення спрямоване на підтримку літніх громадян із великим трудовим досвідом, чиї пенсії залишаються на низькому рівні.

З'явилося важливе пояснення щодо виплати пенсій / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

Пенсіонери старше 65 років можуть розраховувати на підвищення виплат

Названо головні умови для підвищення пенсії

В Україні пенсіонери, старші за 65 років, можуть розраховувати на підвищення виплат при виконанні певних умов.

Закон визначає, що мінімальна пенсія для громадян цього віку з 2018 року становить 40% від мінімальної зарплати, але не може бути нижчою за прожитковий мінімум для людей із втратою працездатності, пише На пенсії.

Для отримання збільшення необхідно:

бути не молодше 65 років;

уже отримувати пенсійні виплати - за віком, інвалідністю, за вислугу років або в разі втрати годувальника;

мати достатній страховий стаж: мінімум 35 років для чоловіків і 30 років для жінок;

розмір поточної пенсії має бути меншим за 40% від мінімальної зарплати (у 2025 році з урахуванням доплати, встановленої постановою Кабміну №209, це 3 758 гривень);

не працювати офіційно і не вести підприємницьку діяльність.

Таким чином, підвищення спрямоване на підтримку літніх громадян з великим трудовим досвідом, чиї пенсії залишаються на низькому рівні.

/ Главред - інфографіка

Нарахування пенсії: важливий момент

Під час розрахунку пенсії до стажу зараховуються не всі роки навчання - вирішальним фактором є період, у який проходило навчання. У Пенсійному фонді уточнюють, що порядок обліку стажу в Україні визначається різними нормами закону, і вони застосовуються залежно від конкретних дат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.

