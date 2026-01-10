Росія вдарила "Орешником" по Львову: в ISW назвали цілі окупантів

Аналітики вважають, що Росія навмисно вибрала Львівську область для удару "Орешником", щоб показати Заходу свої "можливості".

ISW називає атаку частиною "російського брязкання ядерною зброєю" / Колаж: Главред, фото: росЗМІ

ISW називає атаку частиною "російського брязкання ядерною зброєю"

Використання "Орешника" є загрозою для "коаліції бажаючих"

Росія вдарила балістичною ракетою середньої дальності "Орешник" по Львівській області 9 січня, щоб залякати Захід і стримати розгортання іноземних військ в Україні. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що Росія навмисно вибрала Львівську область для удару "Орішником", щоб показати Заходу свої "можливості".

ISW називає атаку частиною "російського брязкання ядерною зброєю", яка мала на меті залякати західні країни, щоб вони не розгортали війська в Україні.

В Інституті нагадали, що країни "коаліції бажаючих" на зустрічі в Парижі 6 січня погодили відправку своїх військових після припинення вогню в рамках гарантій безпеки для України.

Водночас Кремль неодноразово заявляв, що такі західні гарантії безпеки будуть "неприйнятними" для Росії і що іноземні війська будуть "законними цілями" для російських окупантів.

Аналітики відзначають, що використання "Орешника", який може нести ядерну боєголовку, для удару по Львівській області є загрозою "коаліції бажаючих" і спробою стримати розгортання іноземних військ, яке, ймовірно, відбулося б на Заході України.

ISW також нагадав, що вперше російський диктатор Володимир Путін використав "Орешник" проти України в листопаді 2024 року у відповідь на українські удари ракетами ATACMS і Storm Shadow. Тоді Кремль також намагався залякати Захід і стримати військову допомогу Україні.

Для чого Путін використовував "Орешник" - думка експерта

Удар "Орешником" по Львову 9 січня Росія подала як "відповідь" на нібито атаку по Валдаю - інцидент, який не підтвердився жодними незалежними даними і виглядає елементом інформаційної операції Кремля. На тлі відсутності успіхів на фронті та активних дій адміністрації Дональда Трампа у Венесуелі, що відволікають увагу США на інший регіон, Москва намагається створити ілюзію сили та змінити порядок денний.

В інтерв'ю Главреду авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів, чи дійсно цей удар є ознакою нової ескалації, чому Росія вибрала Львів ціллю для атаки, а також чому "Орешник" рано вважати серйозною зброєю.

Раніше стали відомі подробиці удару по Львівській області балістичною ракетою середньої дальності Орешник. Ракета пробила дві плити перекриття і спалила повне зібрання творів Леніна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН після ракетного удару. Росія стверджує, що застосувала балістичну ракету середньої дальності, так звану "Орешник", проти Львівської області.

Як повідомляв Главред, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що ударом ворог намагався залякати Захід і посіяти паніку в Україні. РФ використовувала наземні ракетні комплекси.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований в 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира знаходиться у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

