Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росія вдарила "Орешником" по Львову: в ISW назвали цілі окупантів

Віталій Кірсанов
10 січня 2026, 11:57
184
Аналітики вважають, що Росія навмисно вибрала Львівську область для удару "Орешником", щоб показати Заходу свої "можливості".
ISW називає атаку частиною "російського брязкання ядерною зброєю"
ISW називає атаку частиною "російського брязкання ядерною зброєю" / Колаж: Главред, фото: росЗМІ

Коротко:

  • ISW називає атаку частиною "російського брязкання ядерною зброєю"
  • Використання "Орешника" є загрозою для "коаліції бажаючих"

Росія вдарила балістичною ракетою середньої дальності "Орешник" по Львівській області 9 січня, щоб залякати Захід і стримати розгортання іноземних військ в Україні. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що Росія навмисно вибрала Львівську область для удару "Орішником", щоб показати Заходу свої "можливості".

відео дня

ISW називає атаку частиною "російського брязкання ядерною зброєю", яка мала на меті залякати західні країни, щоб вони не розгортали війська в Україні.

В Інституті нагадали, що країни "коаліції бажаючих" на зустрічі в Парижі 6 січня погодили відправку своїх військових після припинення вогню в рамках гарантій безпеки для України.

Водночас Кремль неодноразово заявляв, що такі західні гарантії безпеки будуть "неприйнятними" для Росії і що іноземні війська будуть "законними цілями" для російських окупантів.

Аналітики відзначають, що використання "Орешника", який може нести ядерну боєголовку, для удару по Львівській області є загрозою "коаліції бажаючих" і спробою стримати розгортання іноземних військ, яке, ймовірно, відбулося б на Заході України.

ISW також нагадав, що вперше російський диктатор Володимир Путін використав "Орешник" проти України в листопаді 2024 року у відповідь на українські удари ракетами ATACMS і Storm Shadow. Тоді Кремль також намагався залякати Захід і стримати військову допомогу Україні.

Для чого Путін використовував "Орешник" - думка експерта

Удар "Орешником" по Львову 9 січня Росія подала як "відповідь" на нібито атаку по Валдаю - інцидент, який не підтвердився жодними незалежними даними і виглядає елементом інформаційної операції Кремля. На тлі відсутності успіхів на фронті та активних дій адміністрації Дональда Трампа у Венесуелі, що відволікають увагу США на інший регіон, Москва намагається створити ілюзію сили та змінити порядок денний.

В інтерв'ю Главреду авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів, чи дійсно цей удар є ознакою нової ескалації, чому Росія вибрала Львів ціллю для атаки, а також чому "Орешник" рано вважати серйозною зброєю.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше стали відомі подробиці удару по Львівській області балістичною ракетою середньої дальності Орешник. Ракета пробила дві плити перекриття і спалила повне зібрання творів Леніна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН після ракетного удару. Росія стверджує, що застосувала балістичну ракету середньої дальності, так звану "Орешник", проти Львівської області.

Як повідомляв Главред, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що ударом ворог намагався залякати Захід і посіяти паніку в Україні. РФ використовувала наземні ракетні комплекси.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований в 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира знаходиться у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Львова війна Росії та України ракетний удар Інститут вивчення війни Ракета Орешник
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Готуємо рішення": Буданов назвав дві проблеми обороноздатності України

"Готуємо рішення": Буданов назвав дві проблеми обороноздатності України

14:27Україна
Макрон назвав цифру: скільки солдатів Франція готова відправити в Україну

Макрон назвав цифру: скільки солдатів Франція готова відправити в Україну

12:54Світ
У Києві зупинили електротранспорт, тепло та водопостачання - яка причина

У Києві зупинили електротранспорт, тепло та водопостачання - яка причина

12:43Україна
Реклама

Популярне

Більше
Для трьох знаків зодіаку найважче вже позаду: їм тепер судиться тільки успіх

Для трьох знаків зодіаку найважче вже позаду: їм тепер судиться тільки успіх

Жило з іменем ката 55 років: яке місто України називалося на честь друга Сталіна

Жило з іменем ката 55 років: яке місто України називалося на честь друга Сталіна

Удар "Орєшніком" по Львівській області - в Reuters назвали ціль і наслідки атаки

Удар "Орєшніком" по Львівській області - в Reuters назвали ціль і наслідки атаки

"Орєшніком по Леніну": розкрито перші наслідки атаки по Львову та справжню ціль удару

"Орєшніком по Леніну": розкрито перші наслідки атаки по Львову та справжню ціль удару

Гороскоп на січень-лютий 2026: для кого рік почнеться з потужного повороту долі

Гороскоп на січень-лютий 2026: для кого рік почнеться з потужного повороту долі

Останні новини

15:03

Повернення "Заплутаної історії": хто отримав головні ролі

14:55

Морози лише посилюватимуться: яка погода очікує Дніпро наступного тижня

14:27

"Готуємо рішення": Буданов назвав дві проблеми обороноздатності України

14:25

Простіше не придумаєш: рецепт курячий ковбасок, від яких неможливо відірватися

14:12

Топ-5 джинсів зими 2026: моделі, які підійдуть усім типам фігуриВідео

Орєшнік годиться лише для залякування, Путін вкотре довів свою неадекватність - КриволапОрєшнік годиться лише для залякування, Путін вкотре довів свою неадекватність - Криволап
14:01

Не дружні сусіди для моркви: які овочі та фрукти роблять її гіркоюВідео

13:49

Може знищити 70% врожаю: чим небезпечний лід на деревах і як врятувати свій сад

13:49

Сніг і хуртовина: яка погода в Харкові буде на вихідних

13:09

Тільки три знаки зодіаку незабаром увійдуть у смугу потужного везіння – хто вони

Реклама
13:07

Просто, смачно і доступно: рецепт бомбічного салатуВідео

12:54

Макрон назвав цифру: скільки солдатів Франція готова відправити в Україну

12:43

У Києві зупинили електротранспорт, тепло та водопостачання - яка причина

12:36

"Мені треба Ігоря кинути": дружина мовчуна Ніколаєва зробила заяву про свій шлюб

12:21

На Полтаву насуваються люті морози: синоптики назвали дати похолодання

12:20

Різатдінова публічно відповіла на пропозицію стати новою "Холостячкою"

12:16

Делікатна причина: Брітні Спірс більше ніколи не виступатиме в США

12:09

Як вибрати диван, крісла і штори для вітальні, щоб вони не застаріли через рік

12:03

"Серце болить": Олег Винник приголомшив своєю неоднозначною заявою

11:57

Росія вдарила "Орешником" по Львову: в ISW назвали цілі окупантів

11:55

Росія вдарила по енергетиці, вводять екстрені відключення — яка ситуація

Реклама
11:39

K-pop може вперше перемогти на премії "Греммі"Відео

11:25

Китайський гороскоп на завтра 11 січня: Зміям - гнів, Коням - образи

11:23

Перешкода для миру: ЗМІ дізналися, про серйозне незадоволення Трампа Путіним

11:17

Світлана Білоножко з'явилася на могилі чоловіка: "Два роки минуло"

10:52

Чому хлорофітум в'яне взимку: тривожні сигнали, які не можна ігноруватиВідео

10:50

Гороскоп Таро на завтра, 11 січня: Водолію - дії, Тельцям - правильне рішення

10:30

Трамп і Зеленський у Давосі підпишуть угоду на $800 млрд - The Telegraph

10:27

Чи злетять долар і євро до 45 та 55 гривень: експерт озвучила прогноз

10:19

"Мене використовували": Бужинська терміново звернулася до шанувальників

10:00

Роман Ісаєнко про контроль якості ліків в Україні: позиція регулятора та системні виклики

09:43

Аліна Гросу вагітна первістком: фото і відеоВідео

09:42

Чому 11 січня потрібно уникати використання гострих предметів: яке свято

09:21

Росія атакувала Україну роєм дронів: є займання, руйнування і постраждаліФото

08:54

Втрата Ірану стане для Росії катастрофоюПогляд

08:50

Британські миротворці в Україні: скільки Лондон витратить на розгортання військ

08:43

Прострочено, але не небезпечно: які продукти можна їсти після закінчення терміну придатності

08:26

"Ми вирішимо це": Трамп відповів, чи проведе спецоперацію по захопленню Путіна

07:47

Спалахнула пожежа і влада готує евакуацію: Росію потужно атакували дрони

06:55

Фортуна нарешті їм усміхнулася: у яких знаків зодіаку фінанси скоро підуть вгору

06:28

Чому росіяни побоялися бити Орєшніком по Києву?Погляд

Реклама
06:24

Гороскоп на січень-лютий 2026: для кого рік почнеться з потужного повороту доліВідео

06:00

Улюбленій балерині Путіна родом із Луцька влаштували проблеми в Італії — деталі

05:30

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні батька з сином за 19 секунд

05:23

Як позбутися запаху часника на руках: лайфхак який допоможе моментально

04:43

Гороскоп на завтра 11 січня: Тельцям - радість, Рибам - болюча сварка

04:00

Чималий штраф і рік без прав: юрист назвав, за які ліки в Україні карають водіївВідео

03:30

Астрономи виявили астероїд рекордних розмірів: чи є небезпека для Землі

02:58

"Сніговий" чи "сніжний" - як правильно: помилка, яку роблять майже всі

02:30

Бачили всі, але пояснення знають одиниці: чому кіт відкриває рот, коли нюхаєВідео

01:43

Пил зникає як за помахом чарівної палички: один спосіб — і будинок сяє тижнямиВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Новини Києва
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти