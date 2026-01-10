Спалахнула пожежа і влада готує евакуацію: Росію потужно атакували дрони

Деяких росіян можуть евакуювати через наслідки атаки українських дронів.

https://glavred.net/world/vspyhnul-pozhar-a-vlasti-gotovyat-evakuaciyu-rossiyu-moshchno-atakovali-drony-10731020.html Посилання скопійоване

Що відомо про наслідки атаки дронів на Росію / Колаж: Главред, фото: скріншот (ілюстративний), t.me/mchs_official

Головне:

Вночі Росію атакували десятки дронів

Над НПЗ місцеві побачили дрони

Місцева влада визнала попадання по нафтобазі

У ніч на 10 січня країну-агресорку Росію атакували безпілотники. Міноборони РФ повідомило про нібито збиття 59 дронів над 8 областями, Чорним морем, Краснодарським краєм, Республікою Адигея та над тимчасово окупованим Кримом.

Через загрозу ударів в аеропортах Краснодара і Геленджика було оголошено план "Ковер", що призвело до тимчасових обмежень приймання і випуску літаків.

відео дня

Що відомо про атаку на Краснодарський край

У місцевих пабліках Краснодарського краю вночі повідомили про небезпеку БПЛА та навіть ракетну небезпеку. Росіяни зазначили, що, попередньо, ціллю дронів був НПЗ у Слов'янську-на-Кубані.

Що відомо про атаку на Волгоградську область

Внаслідок атаки на Волгоградську область на території нафтобази виникла пожежа. Про це повідомив губернатор Андрій Бочаров.

"У Жовтневому районі внаслідок падіння уламків БПЛА зафіксовано вогнище загоряння на нафтобазі. Пожежні та оперативні служби, а також співробітники муніципальної освіти працюють на місці інциденту. На випадок евакуації мешканців прилеглих будинків приведено в готовність пункт тимчасового розміщення у Жовтневій школі N2. За попередніми даними, постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Чи можуть українські удари спричинити масштабний блекаут у Росії - думка експерта

Главред писав, що за словами експерта з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайла Гончара, українські удари по енергетичній інфраструктурі Росії вже призводять до локальних блекаутів у певних регіонах.

За умови наявності необхідних засобів ураження випадки блекаутів у Росії можуть ставати частішими. Експерт пояснив, що якщо з умовної сотні дронів до цілі доходять одиниці, наслідки будуть відчутні, але не критичні.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що з метою зниження наступальних можливостей РФ підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Осколнєфтєснаб" Бєлгородської області РФ.

Раніше Нейський район Костромської області РФ атакували безпілотники. Ціллю атаки став 100-й склад боєприпасів та озброєння головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.

Напередодні стало відомо, що на території Росії сталися загоряння одразу на двох промислових об'єктах унаслідок атак. Йдеться про нафтосховище в місті Людиново Калузької області та нафтопереробний завод у селищі Ільський Краснодарського краю.

Інші новини:

Про джерело: Міністерство оборони Росії Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред