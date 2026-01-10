Рус
Росія вдарила по енергетиці, вводять екстрені відключення — яка ситуація

Руслан Іваненко
10 січня 2026, 11:55
В Україні продовжують застосовувати графіки відключень через пошкодження мереж і складну ситуацію на прифронтових територіях.
Свет
Російська атака по енергетиці спричинила масштабні знеструмлення / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

Коротко:

  • Росія вночі 10 січня вдарила по енергетичній інфраструктурі України
  • Без світла залишилися понад 130 тис. споживачів у Дніпропетровській області
  • У Києві та області повернули електропостачання понад 350 тис. споживачів

Росія в ніч на 10 січня знову завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки постраждала Дніпропетровська область — без електропостачання залишилися понад 130 тисяч споживачів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Пошкодження в Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа зазначив, що у Кривому Розі та Криворізькому районі через удари ворожих дронів виникли пожежі та зафіксовано пошкодження інфраструктури.

"Сталися відключення світла", — повідомив Ганжа.

За його словами, пошкодження також зафіксовані у Дніпрі. В обласному центрі та прилеглих районах спостерігаються перебої з електропостачанням.

"Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до відновлювальних робіт", — запевнив очільник ОВА.

Відновлення електропостачання у Києві та області

У Києві та Київській області тривають роботи з відновлення стабільного електропостачання після попередньої атаки РФ. За добу у столиці вдалося повернути світло для понад 350 тисяч споживачів. Водночас на Київщині через наслідки обстрілів досі знеструмленими залишаються близько 10 тисяч споживачів, переважно у Броварському районі.

У Міненерго уточнили, що через пошкодження мереж на лівобережжі Києва та в частині Київської області запроваджені аварійні відключення, тоді як на правобережжі столиці діють графіки погодинних відключень.

Росія вдарила по енергетиці, вводять екстрені відключення — яка ситуація
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

За повідомленням ДТЕК, у Києві та області за рішенням Укренерго застосовані екстрені відключення.

"Під час таких відключень звичайні графіки не діють, тож світло може зникати раптово", — зазначають у компанії.

ДТЕК додає, що про зміни в роботі мереж будуть оперативно інформувати через телеграм-канал. Мешканцям радять підписатися на канал і ділитися інформацією з рідними та друзями, щоб усі могли підготуватися до можливих відключень.

"У більшості регіонів України наразі застосовуються вимушені заходи обмеження — графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промисловості)", — зазначили у міністерстві.

Проблеми у прифронтових та прикордонних регіонах

Також повідомляється, що у прифронтових та прикордонних регіонах країни частина споживачів залишається довгостроково знеструмленою через бойові дії. У цих районах ситуація є найскладнішою, оскільки відновлення електропостачання ускладнене постійними обстрілами.

Як мета атак РФ на енергетику – думка експерта

Російські війська навмисно здійснюють удари по ключових підстанціях та високовольтних лініях, прагнучи порушити цілісність Об’єднаної енергосистеми України та ізолювати окремі регіони, зокрема Чернігівську, Одеську та Донецьку області.

За оцінкою Геннадія Рябцева, головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень, такі дії серйозно ускладнюють перерозподіл електроенергії та підвищують техногенні ризики для населення.

Російські атаки на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Київ масово атакували російські ударні безпілотники в ніч на суботу, 10 січня. У столиці працювали сили ППО. Ворожі БПЛА заходили на столицю з півночі.

Крім того, у ніч на 10 січня країна-агресорка Росія атакувала північ, південь та схід України дронами і балістичною ракетою. Внаслідок атаки відомо про влучання на 15 локаціях.

Нагадаємо, що у ніч на 9 січня російські окупанти, за даними Володимира Зеленського, завдали масованих ударів по Києву та інших регіонах України. Під ударами була критична інфраструктура та житлові будинки.

Про джерело: Міністерство енергетики України

Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання.

Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України відключення світла атака дронів Масштабна ракетна атака на енергетику
"Готуємо рішення": Буданов назвав дві проблеми обороноздатності України

"Готуємо рішення": Буданов назвав дві проблеми обороноздатності України

14:27Україна
Макрон назвав цифру: скільки солдатів Франція готова відправити в Україну

Макрон назвав цифру: скільки солдатів Франція готова відправити в Україну

12:54Світ
У Києві зупинили електротранспорт, тепло та водопостачання - яка причина

У Києві зупинили електротранспорт, тепло та водопостачання - яка причина

12:43Україна
Для трьох знаків зодіаку найважче вже позаду: їм тепер судиться тільки успіх

Для трьох знаків зодіаку найважче вже позаду: їм тепер судиться тільки успіх

Жило з іменем ката 55 років: яке місто України називалося на честь друга Сталіна

Жило з іменем ката 55 років: яке місто України називалося на честь друга Сталіна

Удар "Орєшніком" по Львівській області - в Reuters назвали ціль і наслідки атаки

Удар "Орєшніком" по Львівській області - в Reuters назвали ціль і наслідки атаки

"Орєшніком по Леніну": розкрито перші наслідки атаки по Львову та справжню ціль удару

"Орєшніком по Леніну": розкрито перші наслідки атаки по Львову та справжню ціль удару

Гороскоп на січень-лютий 2026: для кого рік почнеться з потужного повороту долі

Гороскоп на січень-лютий 2026: для кого рік почнеться з потужного повороту долі

