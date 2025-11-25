Переговори України та США щодо мирної угоди: у Путіна зробили заяву

США не показували Росії нової версії мирного плану з 19 пунктів, каже Дмитро Пєсков.

https://glavred.net/world/peregovory-ukrainy-i-ssha-po-mirnomu-soglasheniyu-u-putina-sdelali-zayavlenie-10718630.html Посилання скопійоване

Дмитро Пєсков висловився про підготовку мирної угоди / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Що відомо:

План Трампа може стати основним для переговорів

США не показували Росії нову версію мирного плану

Країна-агресор РФ не отримувала оновленого мирного плану щодо України, що складається з 19 пунктів, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Мирний план Дональда Трампа може стати основним для переговорів щодо припинення війни в Україні, цитують його заяву росЗМІ.

відео дня

"Зараз єдине, що є субстантивне, це американський проект, проект Трампа. Ми вважаємо, що це може стати дуже хорошою основою для переговорів. І про це теж говорив наш президент. Ми, як і раніше, дотримуємося цієї точки зору. Настане черга, і ми цим предметно займемося", - заявив Пєсков.

Він також зазначив, що США не показували Росії нової версії мирного плану з 19 пунктів. Він зазначив, що план США щодо припинення війни вже зазнав змін, і Москва чекає, коли Вашингтон офіційно поділиться ним.

"Ми стежимо за повідомленнями ЗМІ, ретельно аналізуємо їх, ми розуміємо, що триває переговорний процес американців з українцями, ми розуміємо, що вносяться якісь корективи в той текст, який опубліковано. Ми розуміємо, що той текст, який неофіційно опинився в нас раніше, зараз уже зазнав змін. У якийсь момент, напевно, настане час, коли будуть здійснюватися і наші контакти з американцями, і ми вже офіційно отримаємо якусь інформацію. Поки що жодних новацій у нас у цьому плані немає", - сказав Пєсков.

Відповідаючи на запитання про те, що спецпредставник президента РФ брав участь у розробці американського плану. Прессекретар Путіна прямої відповіді не дав, заявивши натомість, що "предметно" мирний план із Росією не обговорювали. За його словами, план "верстався, зокрема ґрунтуючись на тих розуміннях", яких було досягнуто під час переговорів на Алясці. "І він багато в чому відповідає духу Анкориджа", - додав він.

Дивіться відео - заява Пєскова:

/ Скриншот

Експерт про підготовку мирного плану:

Голова Центру громадської аналітики "Вежа" і керівник благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок зазначив, які елементи "мирного плану" Трампа можуть бути втілені в життя, якщо документ затвердять. Він вважає, що пункти, які стосуються територіальних питань і зменшення чисельності армії, найімовірніше, буде реалізовано. Водночас, на його думку, вимога про офіційний статус російської мови до остаточної версії угоди, найімовірніше, не увійде.

Мирний план США - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що європейські лідери вітають постійні зусилля США щодо припинення війни в Україні. Водночас європейські лідери звернули увагу на те, що представлений США план потребує додаткового опрацювання.

Як повідомлялося раніше, президент США заявив, що Україна має ухвалити "мирний план", який запропонувала Америка, до четверга.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Дональд Трамп схвалив "мирний план" між Росією та Україною, що складається з 28-ми пунктів, який високопосадовці його адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів.

Більше новин:

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред