K-pop може вперше перемогти на премії "Греммі"

Пісні, випущені K-pop артистами, вперше отримали номінації в чотирьох головних категоріях.

https://glavred.net/starnews/k-pop-mozhet-vpervye-pobedit-na-premii-gremmi-10731065.html Посилання скопійоване

K-pop — невід'ємна частина світової поп-культури / Скріншот YouTube

Коротко:

Що таке K-pop і хто його представляє

Як він може виграти "Греммі"

K-pop — невід'ємна частина світової поп-культури, і довгий час його недооцінювали на таких заходах, як "Греммі", де K-pop артисти виступали, але ніколи не отримували нагород.

Як пише АР, це може змінитися на церемонії вручення премії "Греммі" 2026 року наступного місяця. Пісні, випущені K-pop артистами — або артистами, близькими до K-pop, — вперше отримали номінації в чотирьох головних категоріях.

відео дня

Rosé, можливо, найбільш відома як одна з учасниць неймовірно популярної жіночої групи Blackpink, стала першою K-pop артисткою, яка отримала номінацію в категорії "Запис року" за свій мегахіт "APT.", записаний спільно з улюбленцем "Греммі" Бруно Марсом.

У категорії "Пісня року" також вперше представлені K-pop номінанти. Конкуренція розгорнеться з піснею "Golden" вигаданої жіночої групи HUNTR/X у виконанні Едже, Одрі Нуни та Рей Амі з саундтреку до фільму "K-pop Demon Hunters".

А жіночий гурт Katseye, дітище HYBE — розважальної компанії, що стоїть за сенсацією K-pop BTS і незліченною безліччю інших міжнародних виконавців, — створений за образом і подобою системи K-pop-айдолів, номінований на кращого нового артиста.

Чи є це історичним моментом для K-pop?

Арим Чон, доцент кафедри корейських досліджень в Університеті штату Арізона і автор книги "K-pop Fandom: Performing Deokhu from the 1990s to Today", каже, що більшість цих номінацій їй більше здаються "детериторіалізованою, гібридною ідеєю K-pop", ніж визнанням K-pop.

Чон каже, що і "APT.", і "Gabriela" від Katseye — обидві пісні будуть конкурувати з "Golden" у категорії "Виступ поп-дуету/групи" — "здаються менш K-pop, ніж інші K-pop пісні, які могли б бути номіновані в різні роки".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Як раніше писав Главред, українська відома співачка Аліна Гросу, яка приховує свого чоловіка, таки вагітна первістком. Про це стало відомо завдяки анонсу нової пісні співачки, який вона змушена була відкласти через чергову терористичну атаку Росії по Україні.

Напередодні син легендарного футболіста Девіда і його дружина дизайнерка та співачка Вікторія Бруклін Бекхем попросив своїх знаменитих батьків спілкуватися з ним тільки через адвокатів.

Вас також може зацікавити:

К-POP: що це таке К-POP - це форма популярної музики, що зародилася в Південній Кореї. Музичний жанр, для позначення якого використовується цей термін у розмовній мові, виник у 1990-х роках як форма молодіжної субкультури , коли корейські музиканти черпали натхнення із західної танцювальної музики , хіп-хопу , R&B і року. Сьогодні K-pop зазвичай відноситься до музичної творчості підліткових айдолів, головним чином жіночих і чоловічих груп, які роблять акцент на візуальній привабливості та виконавській майстерності. Як поп-жанр, K-pop характеризується мелодійністю і культурною гібридністю.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред