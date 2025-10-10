Рус
Трамп публічно подякував Путіну після того, як Нобелівську премію дали не йому

Руслана Заклінська
10 жовтня 2025, 21:01
Президент США подякував Путіну за компліменти щодо його заслуг для Нобелівської премії миру.
Трамп публічно подякував Путіну після того, як Нобелівську премію дали не йому
Трамп подякував Путіну / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

  • Путін стверджує, що Трамп багато робить для миру
  • Трамп подякував Путіну за компліменти щодо його заслуг для Нобелівської премії миру
  • Лукашенко назвав "повною дурістю", що премію отрмав не Трамп

Президент США Дональд Трамп висловив подяку російському лідеру Володимиру Путіну за його компліменти щодо того, хто заслуговує на Нобелівську премію миру. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Що сказав Путін

Під час спілкування з журналістами глава Кремля прокоментував тему Нобелівської премії миру, зокрема питання, чи заслуговує на неї нинішній президент США.

відео дня

Путін зазначив, що "не йому вирішувати", кому присуджувати премію. Водночас він заявив, що в історії комітет часто нагороджував людей, які "для миру нічого не зробили", і це, на його думку, "завдало величезної шкоди авторитету премії".

"Гідний чи негідний чинний президент США Нобелівської премії - я не знаю. Але він реально багато робить для того, щоб вирішити такі складні кризи, які тривають десятиліттями. Я знаю щодо кризи в Україні він щиро прагне до цього. Можливо, нам багато чого ще вдасться зробити на основі домовленостей в Анкориджі", - сказав Путін.

Відео - що сказав Путін про Нобелівську премію миру:

Трамп публічно подякував Путіну після того, як Нобелівську премію дали не йому
Заява Путіна / Фото: скріншот

Реакція Трампа

Президент США зробив репост відеозапису із коментарями російського лідера щодо Нобелівської премії миру.

"Дякую тобі, президент Путін", - написав Трамп.

Трамп публічно подякував Путіну після того, як Нобелівську премію дали не йому
Відповідь Трампа / Фото: скріншот

Що сказав Лукашенко

Лукашенко слідом за Путіним назвав у коментарі ЗМІ "повною дурістю" те, що Нобелівську премію миру присудили не Дональду Трампу. Білоруський диктатор заявив, що Трамп "заслужив на цю премію і її потрібно було віддавати йому".

За словами Лукашенка, в минулому премію присуджували "взагалі абикому", маючи на увазі колишнього президента США Джозефа Байдена. Водночас він зазначив, що Трамп зробив багато для вирішення світових проблем.

"Трамп не мало зробив для світу. Трамп може образитися", - сказав Лукашенко.

Дивіться відео коментаря Лукашенка:

Трамп публічно подякував Путіну після того, як Нобелівську премію дали не йому
Лукашенко / Фото: скріншот

Чому Трамп хотів отримати Нобелівську премію - думка експерта

Експерт і журналіст Вадим Денисенко передбачив та пояснив, чому очільник Штатів Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію-2025. На його думку, вірогідність присудження премії Трампу була низькою.

За словами Денисенка, Трамп хоче премію не лише через гординю, а й через неприязнь до Обами, якому колись присудили Нобелівку "ні за що". Для Трампа премія - частина "культури вибачень", яку він критикує, і навіть отримання медалі не змінить його ставлення.

Нобелівська премія миру
Нобелівська премія миру / Інфографіка - Главред

Нобелівська премія миру - що відомо

Нагадаємо, Нобелівську премію миру 2025 року отримала лідерка венесуельської опозиції та демократичного руху Марія Коріна Мачадо. Комітет відзначив її боротьбу за демократичні права та мирний перехід від диктатури до демократії у Венесуелі.

Раніше Главред повідомляв, що 9 жовтня президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами заявив, що Україна готова номінувати Трампа на Нобелівську премію миру. Проте він уточнив, що така номінація можлива лише, якщо Трамп, перебуваючи на посаді глави Білого дому, зможе забезпечити припинення вогню в Україні.

Варто зазначити, що у 2022 році президент України Володимир Зеленський та український народ уже були висунуті на Нобелівську премію миру. Ця ініціатива походила від групи діючих та колишніх політиків з різних європейських країн.

Читайте також:

Про джерело: Truth Social

Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

Олександр Лукашенко Дональд Трамп Володимир Путін Нобелівська премія миру Трамп новини
