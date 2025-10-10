Путін назвав 'понтами' погрози Зеленського і почав лякати 'новою зброєю'

Лідер РФ пригрозив відповіддю у разі випробувань ядерної зброї іншими країнами.

Путін відповів на загрозу Tomahawk / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, uk.wikipedia.org

Коротко:

Путін назвав "понтом" заяву Зеленського про удари по Кремлю ракетами Tomahawk

Реакцією РФ буде посилення ППО

Путін анонсував появну нової зброї

Російський лідео Володимир Путін назвав "понтом" заяву президента України Володимира Зеленського щодо ударів по Кремлю "Томагавками". Водночас він анонсував появу у РФ "нової зброї". Ці заяви пролунали під час пресконференції Путіна в Таджикистані, пишуть росЗМІ.

"(Це форма - ред.) понтажа теж. Понт тут присутній", - сказав правитель РФ.

На пресконференції також прозвучала теза, що нібито постачання ракет залежить від переговорної позиції Росії - мовляв, якщо вона "не влаштує" Вашингтон, Україна може отримати ракети Tomahawk. На це Путін відповів, що реакцією Росії на подібні загрози буде посилення протиповітряної оборони.

Водночас він наголосив, що "перегони ядерних озброєнь вже розпочалися". Росія, за словами Путіна, відповість тим же, якщо "деякі країни" проведуть випробування ядерної зброї.

Російський лідер також поділився подробицями своєї розмови на Алясці з президентом США Дональдом Трампом. Він стверджує, що Москва та Вашингтон знають, "куди рухатися та чого прагнути", аби зупинити війну в Україні мирним шляхом.

Крім цього, Путін стверджує, що Росія найближчим часом може оголосити про нову зброю. За його словами, її випробування проходять успішно.

Tomahawk / Інфографіка: Главред

Чи отримає Україна Tomahawk - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар висловив сумнів у можливості передачі Україні ракет Tomahawk. За його словами, "метод пряника" щодо Росії з боку США не дав бажаних результатів, тож тепер Вашингтон намагається створити проекцію загрози для Кремля.

"Якщо говорити про ракети Tomahawk, то я практично переконаний, що їх Україні не дадуть. Так, ми просили Tomahawk, а саме модифікацію цих ракет, яка б передбачала запуск із наземних комплексів, адже Tomahawk - це крилата ракета морського базування, і ніхто не надасть їх разом із бойовими кораблями", - сказав експерт.

На його думку, питання Tomahawk може бути використане як інструмент дипломатичного тиску на Кремль, але реальна передача таких систем Україні наразі виглядає малоймовірною.

Ракети Tomahawk для України - новини за темою

Нагадаємо, голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ НАТО Єгор Чернєв стверджує, що обсяг постачання Україні крилатих ракет Tomahawk зі США залежатиме від того, наскільки президент Дональд Трамп буде готовий до ескалації ситуації.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що Україна планує використовувати американські Tomahawk для ударів по території Росії з метою зупинити наступ ворога та знищити його ударні сили.

Як повідомляв Главред, у Вашингтоні поки не ухвалили рішення про передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk. Водночас у Москві вже лунають погрози через можливу появу цих ракет у ЗСУ.

Читайте також:

Про персону: Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

