Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін назвав "понтами" погрози Зеленського і почав лякати "новою зброєю"

Руслана Заклінська
10 жовтня 2025, 17:38
1374
Лідер РФ пригрозив відповіддю у разі випробувань ядерної зброї іншими країнами.
Путін назвав 'понтами' погрози Зеленського і почав лякати 'новою зброєю'
Путін відповів на загрозу Tomahawk / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, uk.wikipedia.org

Коротко:

  • Путін назвав "понтом" заяву Зеленського про удари по Кремлю ракетами Tomahawk
  • Реакцією РФ буде посилення ППО
  • Путін анонсував появну нової зброї

Російський лідео Володимир Путін назвав "понтом" заяву президента України Володимира Зеленського щодо ударів по Кремлю "Томагавками". Водночас він анонсував появу у РФ "нової зброї". Ці заяви пролунали під час пресконференції Путіна в Таджикистані, пишуть росЗМІ.

"(Це форма - ред.) понтажа теж. Понт тут присутній", - сказав правитель РФ.

відео дня

На пресконференції також прозвучала теза, що нібито постачання ракет залежить від переговорної позиції Росії - мовляв, якщо вона "не влаштує" Вашингтон, Україна може отримати ракети Tomahawk. На це Путін відповів, що реакцією Росії на подібні загрози буде посилення протиповітряної оборони.

Водночас він наголосив, що "перегони ядерних озброєнь вже розпочалися". Росія, за словами Путіна, відповість тим же, якщо "деякі країни" проведуть випробування ядерної зброї.

Російський лідер також поділився подробицями своєї розмови на Алясці з президентом США Дональдом Трампом. Він стверджує, що Москва та Вашингтон знають, "куди рухатися та чого прагнути", аби зупинити війну в Україні мирним шляхом.

Крім цього, Путін стверджує, що Росія найближчим часом може оголосити про нову зброю. За його словами, її випробування проходять успішно.

Путін назвав 'понтами' погрози Зеленського і почав лякати 'новою зброєю'
Tomahawk / Інфографіка: Главред

Чи отримає Україна Tomahawk - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар висловив сумнів у можливості передачі Україні ракет Tomahawk. За його словами, "метод пряника" щодо Росії з боку США не дав бажаних результатів, тож тепер Вашингтон намагається створити проекцію загрози для Кремля.

"Якщо говорити про ракети Tomahawk, то я практично переконаний, що їх Україні не дадуть. Так, ми просили Tomahawk, а саме модифікацію цих ракет, яка б передбачала запуск із наземних комплексів, адже Tomahawk - це крилата ракета морського базування, і ніхто не надасть їх разом із бойовими кораблями", - сказав експерт.

На його думку, питання Tomahawk може бути використане як інструмент дипломатичного тиску на Кремль, але реальна передача таких систем Україні наразі виглядає малоймовірною.

Ракети Tomahawk для України - новини за темою

Нагадаємо, голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ НАТО Єгор Чернєв стверджує, що обсяг постачання Україні крилатих ракет Tomahawk зі США залежатиме від того, наскільки президент Дональд Трамп буде готовий до ескалації ситуації.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що Україна планує використовувати американські Tomahawk для ударів по території Росії з метою зупинити наступ ворога та знищити його ударні сили.

Як повідомляв Главред, у Вашингтоні поки не ухвалили рішення про передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk. Водночас у Москві вже лунають погрози через можливу появу цих ракет у ЗСУ.

Читайте також:

Про персону: Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Томагавки Володимир Путін Томагавк Путін новини війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Кличко попередив про новий удар по Києву, Безлуга просить жителів покинути столицю

Кличко попередив про новий удар по Києву, Безлуга просить жителів покинути столицю

19:20Україна
Путін назвав "понтами" погрози Зеленського і почав лякати "новою зброєю"

Путін назвав "понтами" погрози Зеленського і почав лякати "новою зброєю"

17:38Війна
Польща підтримала ідею закриття неба над Україною: названо головну умову

Польща підтримала ідею закриття неба над Україною: названо головну умову

16:36Світ
Реклама

Популярне

Більше
Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФ

Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФ

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці із середньовічною дівчиною за 29 сек

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці із середньовічною дівчиною за 29 сек

Гороскоп на завтра 11 жовтня: Тельцям - важливе запрошення, Скопіонам - прибуток

Гороскоп на завтра 11 жовтня: Тельцям - важливе запрошення, Скопіонам - прибуток

Україна пережила одну з найсильніших атак: РФ випустила майже 500 дронів і ракет

Україна пережила одну з найсильніших атак: РФ випустила майже 500 дронів і ракет

Зірки скоро принесуть грошенят: ТОП-3 знаки, які стануть багатшими у жовтні

Зірки скоро принесуть грошенят: ТОП-3 знаки, які стануть багатшими у жовтні

Останні новини

19:48

Диво природи з’являється раз на 10 років: де в Україні знахидиться озеро-привид

19:37

Український режисер-постановник та телеведучий Євген Синельников зустрівся з дітьми, батьки яких загинули через війну

19:33

Холоднеча з дощем накриють Україну: як зміниться погода найближчим часом

19:20

Кличко попередив про новий удар по Києву, Безлуга просить жителів покинути столицю

19:17

Майже всі гроші: клієнт ПриватБанку втратив 20000 грн за раз

"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня
19:10

Коли РФ готує повторні удари по УкраїніПогляд

18:38

Улюблений овоч українців шалено подорожчав - за тиждень ціни підскочили на 51%

18:27

В Україну на місяці раніше доставили сотні ракет ППО - міноборони Британії

18:25

Що буде, якщо залишити в будинку безлад: суворі прикмети 11 жовтня

Реклама
18:13

Відключення світла в Україні - графіки на 10 жовтня (оновлюється)

17:50

Пенсіонерам готують надбавку: на кого чекає підвищення і що відомо про терміни

17:38

Путін назвав "понтами" погрози Зеленського і почав лякати "новою зброєю"

17:34

"Все по-чесному": чоловік співачки MamaRika розкрив її дохід

17:24

Обдирають українців до нитки: ТОП-5 приладів, що споживають найбільше енергії

16:43

Готова до смерті: путіністку Шукшину екстрено госпіталізували

16:36

Польща підтримала ідею закриття неба над Україною: названо головну умову

16:34

Шалений стрибок долара і падіння євро: НБУ дав новий курс валют на 13 жовтня

16:26

РФ залишила без світла сім областей України: де введено жорсткіші відключенняФото

16:15

"Причина проста": Ігнат сказав, чому стало складніше збивати дрони

15:52

Востаннє так дешево коштував у 2015: вартість цінного продукту впала до мінімуму

Реклама
15:50

Зовсім скоро трішки потеплішає: українцям сказали, коли вигляне сонце

15:42

На себе не схожий: Дмитро Комаров пояснив причину раптових змін

15:18

Чому 11 жовтня не можна починати нові важливі справи: яке церковне свято

15:09

"Час відповідати": експерт про початок суду над Порошенком за держзраду і продаж Свинарчуком вілли за $4 млн

14:57

Можна "зламати" мозок: лише генії зможуть розгадати головоломку за 4 секунди

14:56

Простий інгредієнт, який змінює все: один секрет робить яєчню ідеальноюВідео

14:30

Більшість водіїв роблять помилку: як не "влетіти" на купівлі б/в авто

14:10

"Ногою двері відчиняла": Алла Пугачова пішла на відчайдушний крок

13:58

"Мономах" заявив про інформаційні атаки та назвав їх спробою підірвати довіру до українського бізнесу новини компанії

13:49

Українцям нарахують додаткові гроші до пенсії: хто може отримати 20% надбавки

13:41

Від цін округлюються очі: базовий продукт подорожчав на 66% за тиждень

13:39

Китайський гороскоп на завтра 11 жовтня: Козлам - проблеми, Собакам - труднощі

13:28

БФ "Велич Життя", Ювелірний дім "СОВА" і АО "РІ ГРУП": "Кожна допомога — це врятовані життя на передовій" — Алла Ландар новини компанії

13:25

Останній ривок РФ: з'явився несподіваний прогноз завершення війни

13:04

Трамп "в прольоті": хто неочікувано отримав Нобелівську премію миру

13:00

Головна життєва місія: ким вам судилося стати за місяцем народження

12:54

Тіна Кароль раптово заговорила про смерть чоловіка: "Цей стан треба полюбити"

12:43

Путін у глухому куті та може почати нову війну, щоб приховати крах РФ - The Telegraph

12:22

Батьків України почали штрафувати на тисячі гривень: що відомо про покарання

12:20

Контрнаступ ЗСУ: Сирський розкрив деталі перелому на фронті

Реклама
12:07

Гороскоп Таро на завтра 11 жовтня: Стрільцям - застереження, Терезам - дія

12:00

Відключення світла взимку будуть звичними для деяких міст - Харченко

11:54

"Не в тому стані": на хворобу Софії Ротару натякнув відомий ведучий

11:44

Сєдокову застукали з новим чоловіком: вона кинулася на оператораВідео

11:42

Всю Україну залиє дощами: дата, коли температура впаде до +2

11:28

РФ обрала цілі і готує новий удар по Україні: названо ймовірні терміни обстрілу

11:25

Виявили пухлину: у РФ екстрено госпіталізували Михайла Шуфутинського

11:08

"Такий сильний вибух": українські зірки емоційно висловились про атаку РФ

11:03

Україна пережила одну з найсильніших атак: РФ випустила майже 500 дронів і ракетФото

10:52

Не проїдуть навіть 100 000 кілометрів: які автомобілі дуже швидко ламаються

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти