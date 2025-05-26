Трамп зрозумів, що Путін йому брехав: Макрон попередив РФ про "дедлайн"

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- Макрон прокоментував відмову Путіна від припинення вогню
- Трамп тепер усвідомлює, що російський президент його обманював
Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував ситуацію з фактичною відмовою російського диктатора Володимира Путіна від припинення вогню.
Він вважає, що президент США Дональд Трамп тепер усвідомлює, що російський президент його обманював, повідомляє Clash Report.
За інформацією видання, Макрон також виступає за встановлення конкретного терміну, протягом якого Росія повинна піти на припинення вогню.
Зазначається, що в іншому разі, на його думку, необхідно передбачити посилення санкційного тиску на Москву.
Раніше Трамп назвав главу Кремля Володимира Путіна "абсолютно божевільним". Ця заява прозвучала на тлі того, що Росія вже кілька днів поспіль масовано обстрілює Україну дронами і ракетами.
За даними The Wall Street Journal, під час телефонної розмови Трамп повідомив лідерам країн Європи, що Путін не збирається припиняти війну в Україні, оскільки вважає, що зараз перебуває у виграшній позиції.
Як писав Главред, Трамп розглядає введення санкцій проти РФ. Президент США не виключає економічні важелі впливу на Росію, включно з новими тарифами, для стимулювання мирного процесу.
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Стосунки між Макроном і Путіним
Президент Франції Еммануель Макрон і російський диктатор Володимир Путін мали хороші робочі стосунки до того, як РФ вторглася в Україну в лютому 2022 року.
Навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ Макрон виступав за діалог із Москвою для пошуку мирного рішення і підтримував ідею про "гарантії" для РФ у майбутній концепції безпеки Європи.
У лютому 2024 року Макрон зайняв "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу.
Серед причин, що спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростаючий тиск на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США та Німеччини.
Український лідер Володимир Зеленський вважає, що Макрон змінив риторику, оскільки господар Кремля обдурив його - тепер президент Франції не довіряє Путіну.
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