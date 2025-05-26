Трамп зрозумів, що Путін йому брехав: Макрон попередив РФ про "дедлайн"

Дональд Трамп усвідомлює, що російський президент його обманював, вважає Еммануель Макрон.

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Еммануель Макрон прокоментував позицію Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: lrt.lt, ua.depositphotos.com

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Макрон прокоментував відмову Путіна від припинення вогню

Трамп тепер усвідомлює, що російський президент його обманював

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував ситуацію з фактичною відмовою російського диктатора Володимира Путіна від припинення вогню.

Він вважає, що президент США Дональд Трамп тепер усвідомлює, що російський президент його обманював, повідомляє Clash Report.

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За інформацією видання, Макрон також виступає за встановлення конкретного терміну, протягом якого Росія повинна піти на припинення вогню.

Зазначається, що в іншому разі, на його думку, необхідно передбачити посилення санкційного тиску на Москву.

Раніше Трамп назвав главу Кремля Володимира Путіна "абсолютно божевільним". Ця заява прозвучала на тлі того, що Росія вже кілька днів поспіль масовано обстрілює Україну дронами і ракетами.

За даними The Wall Street Journal, під час телефонної розмови Трамп повідомив лідерам країн Європи, що Путін не збирається припиняти війну в Україні, оскільки вважає, що зараз перебуває у виграшній позиції.

Як писав Главред, Трамп розглядає введення санкцій проти РФ. Президент США не виключає економічні важелі впливу на Росію, включно з новими тарифами, для стимулювання мирного процесу.

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