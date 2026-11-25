Коротко:
- Як монархи спілкуються з іншими батьками
- Як вони відвозять дітей до школи
Меган Маркл і принц Гаррі намагаються вести звичайне сімейне життя після повернення до Великої Британії. Герцог і герцогиня Сассекські беруть активну участь у повсякденному житті своїх дітей - семирічного принца Арчі та п'ятирічної принцеси Лілібет.
Про це повідомляє Page Six з посиланням на джерело, обізнане з життям родини.
За словами інсайдера, подружжя щодня особисто відвозить дітей до школи та забирає їх після занять. При цьому їх постійно супроводжує охорона.
Меган, якій зараз 45 років, прагне познайомитися з іншими батьками та налагодити стосунки всередині шкільної спільноти. Джерело стверджує, що герцогиня представилася батькам уже в перший навчальний день дітей і намагається брати участь у всіх доступних шкільних заходах.
Принц Гаррі, навпаки, поводиться стриманіше. За словами співрозмовника видання, він не настільки відкритий і товариський, як його дружина.
Поява Арчі та Лілібет у школі стала несподіванкою для інших сімей. Батькам однокласників повідомили лише, що до класів прийдуть англійський хлопчик і дівчинка, які до цього жили в Каліфорнії. Особистість дітей та їхню приналежність до королівської родини заздалегідь не розкривали.
У серпні цього року Гаррі та Меган разом із дітьми переїхали назад до Великої Британії після шести років життя в Каліфорнії. Раніше принц пояснював це рішення бажанням дати дітям британську освіту та можливість частіше спілкуватися з родичами.
Однак, як раніше повідомляли джерела, на переїзд могла вплинути й візова ситуація Гаррі в США. Одне з американських урядових джерел стверджувало, що термін дії його візи закінчився, а її продовження не було оформлено відразу. При цьому точний тип візи принца публічно не розкривався.
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Про особу: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекська - американська актриса та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та доньку Лілібет (2021).
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