Близько 800 громад планують запровадити нові умови з початку року, ще 400 вже це зробили.

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Якими будуть зарплати вихователів у 2027 році / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Близько 800 громад перейдуть на нову систему оплати з 1 січня

Ще 400 громад уже запровадили нові умови для вихователів

Середня зарплата педагогів дошкілля може сягнути 21–25 тис. грн

З 1 січня 2027 року більшість громад України переведуть педагогів дошкільної освіти на нову систему оплати праці. Після цього середня зарплата працівників дитсадків може зрости до 21-25 тис. грн. Про це заявила заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова у коментарі РБК-Україна.

За її словами, близько 400 громад уже запровадили оновлений механізм нарахування заробітку. Ще приблизно 800 планують зробити це з початку наступного року.

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"З 1 вересня на нову систему оплати праці перейшли вчителі. Аналогічні зміни МОН рекомендувало запровадити також у закладах дошкільної та професійної освіти", - сказала Коновалова.

Ухвалювати рішення про перехід мають самі громади, адже виплати працівникам дитсадків фінансують із місцевих бюджетів. Водночас у міністерстві наполягають, щоб місцева влада зробила підвищення зарплат одним із ключових пріоритетів.

Вона також додала, що до змін ставка вихователів не дотягувала навіть до законодавчого мінімуму. Доплати за додаткове навантаження реального доходу не збільшували, тож працівники дитсадків фактично отримували мінімальну оплату.

"Тепер посадовий оклад становить близько 14 тисяч гривень, а до нього додаються різні надбавки. За розрахунками МОН, середня зарплата педагогів дошкілля з досвідом може сягнути 21-25 тисяч гривень", - наголосила заступниця міністра.

Зарплати в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Верховна Рада 28 жовтня ухвалила в першому читанні проєкт Державного бюджету на 2027 рік. Урядовий проєкт передбачає підвищення мінімальної зарплати з 1 січня 2027 року до 9 546 гривень - на 899 гривень більше, ніж у 2026-му (8 647 гривень).

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в Україні можуть виникнути затримки соцвиплат і зарплат у держсекторі через нестачу фінансування. Водночас наразі соціальні видатки не обмежуються.

Також відомо, що середня зарплата в Україні у липні 2026 року знизилася на 1,6% порівняно з червнем і становила 32 243 грн. Водночас у річному вимірі номінальна оплата праці зросла на 21,7%, а реальна - на 12,9%.

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