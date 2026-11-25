Для перехоплень потрібні згода Києва та одностайність усіх союзників, а попередні переговори в Альянсі завершилися відмовою.

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НАТО відкинуло ідею збивати ракети РФ над Україною: у Польщі пояснили рішення / Колаж: Главред, фото: US Army, Міноборони РФ

Коротко:

НАТО не підтримує ідею збивати ракети над Україною

Для цього потрібні згода Києва та одностайність союзників

Польща готує безпольотну зону на сході країни

Пропозиція Польщі збивати ракети країни-агресорки РФ над Україною не має підтримки в НАТО, адже таке рішення створило б численні ускладнення. Попередні обговорення цієї ідеї в Альянсі завершилися висновком, що така процедура не розглядається. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, слова якого наводить RMF24.

Посадовець зазначив, що не може підтвердити повідомлення Bloomberg про нову польську ініціативу. За його словами, дискусія щодо протидії російським об'єктам над Україною точилася ще кілька місяців тому.

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"НАТО жодним чином не підтримує цього. Це рішення тягне за собою численні ускладнення", - сказав Томчик.

Щоб такий механізм запрацював, знадобилася б згода України, зокрема на надсилання попереджень і надання союзникам доступу до українського повітряного простору. Крім того, рішення мають одноголосно ухвалити всі країни НАТО, а такої єдності, за даними джерел, наразі немає.

Що саме запропонувала Варшава

Польща попросила союзників вивчити можливість збивати російські ракети над Україною, коли ті летять у бік території Альянсу. Варшава винесла цю ідею на зустріч послів країн НАТО в Брюсселі в понеділок, 23 листопада. Частина країн пропозицію підтримала, однак обговорення було попереднім, і рішення не ухвалили. Про це писав Bloomberg.

Приводом стала масована атака 20 листопада: тоді польський повітряний простір порушили три російські ракети. Згодом слідчі встановили, що йдеться про крилаті ракети Х-101, уламки яких знайшли на південному сході країни.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в ефірі RMF FM зауважив, що дискусія триває. Водночас він не бачить "союзницької готовності та рішучості" ухвалити таке рішення.

Натомість віцепрем'єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі Польського радіо наголосив, що збиття російських об'єктів над Україною на її прохання вписувалося б у визначення необхідної оборони. Про це пише Polsat News.

"Ракета чи дрон, що наближається до нашого повітряного простору, вже становить для нас пряму загрозу", - сказав Сікорський.

Коли в Польщі запрацює безпольотна зона

Паралельно Варшава планує запровадити безпольотну зону на сході країни, яка має бути віддалена від кордону на кільканадцять – кілька десятків кілометрів. За даними Bloomberg, це має допомогти перехоплювати російські дрони та ракети.

"Ми хочемо, щоб наприкінці грудня або на початку січня набуло чинності розпорядження", - сказав Томчик.

5 стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Чи наважиться Росія на повітряні удари по країнах НАТО

Військовий експерт, пілот-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю Главреду зазначав, що на повномасштабний наземний наступ проти Альянсу російській армії зараз не вистачить сил. Проте загроза з повітря, за його словами, цілком реальна.

"Але проти країн НАТО вони можуть розгорнути наступальну операцію „на крилі"", - наголосив фахівець.

Говорячи про географію можливих атак, експерт звернув увагу на вразливість держав, розташованих навколо Балтійського моря.

"Удари можуть наноситися саме повітряною складовою. Через Балтику Росія може досягати Польщі, Німеччини, усіх країн Балтії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії", - пояснив Світан.

Водночас, за його оцінкою, Кремль діятиме поступово й почне з дронів, щоб вивчити реакцію Заходу.

"Тобто вони будуть „прощупувати" межі дозволеного. Відразу масового удару балістичною зброєю, найімовірніше, не буде. Вони діятимуть крок за кроком: у три-чотири етапи, поступово перевіряючи реакцію", - зазначив експерт.

На думку Світана, саме рішучість на старті здатна зупинити ескалацію.

"Якщо агресію не зупинити відразу, потім її стає набагато складніше зупиняти. Якщо ж відразу відповісти дуже жорстко, росіяни, як правило, відступають, ніби нічого й не було", - підсумував він.

Удари по Польщі - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, після зустрічі в Брюсселі в Альянсі пообіцяли направити до Польщі літак дальнього радіолокаційного виявлення. Політики й експерти по-різному пояснюють, чому НАТО поки не наважується збивати російські ракети над Україною. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш визнав, що жодна країна самотужки не здатна цього зробити.

У ніч на 20 листопада під час масованої атаки на Україну на території Польщі виявили три повітряні об'єкти. Варшава назвала інцидент російською провокацією і заявила про намір звернутися до НАТО по додаткову підтримку. За даними польської влади, ніхто не постраждав.

Крім того, військовий експерт Олександр Коваленко стверджує, що російські ракети Х-101, які 20 листопада залетіли на територію Польщі, могли бути спеціально модернізовані: зі зменшеною бойовою частиною та збільшеним паливним баком. На його думку, це свідчить про цілеспрямовану атаку на країну НАТО, а не помилку наведення чи вплив РЕБ. Коваленко також критикує реакцію Альянсу, представники якого, за його словами, уникають визнання навмисного характеру удару.

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