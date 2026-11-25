Посередник передав Кремлю послання, після чого Путін провів розмову зі Стуббом і Стьоре.

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Стубб і Стьоре таємно зв'язувалися з Путіним / колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/news_kremlin

Ключові тези:

Стубб і Стьоре вийшли на Путіна через російського олігарха

27 жовтня Фінляндія пообіцяла не блокувати Балтику

Москва раніше погрожувала НАТО превентивним ядерним ударом

Президент Фінляндії Александер Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре скористалися послугами російського олігарха як неофіційного каналу зв'язку з диктатором Володимиром Путіним. Так вони намагалися не допустити прямого військового зіткнення з Росією в Балтійському морі. Про це пише The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, до таємного каналу вдалися після того, як офіційні дипломатичні сигнали не спрацювали. Олігарх приїхав до Норвегії на консультації з високопосадовцями, а потім повернувся до Москви й передав послання Путіну.

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Уже 27 жовтня відбулася телефонна розмова Стубба, Стьоре та Путіна. Формально йшлося про завершення війни в Україні. Насправді ж головним завданням північних лідерів було переконати Кремль, що морської блокади не буде.

"Ми не маємо наміру блокувати Балтику в мирний час, ви можете на це покластися, ми діятимемо відповідно до закону", - заявив Стубб.

Танкери під конвоєм і ядерні погрози

За оцінкою видання, Балтика стала однією з найнебезпечніших точок протистояння Москви і Заходу. Цим маршрутом Росія вивозить понад 60% своєї морської нафти, яка фінансує її воєнну економіку, хоча акваторію з усіх боків оточують країни НАТО.

Тривогу в Москві посилили затримання танкерів російського "тіньового флоту" та заяви окремих європейських політиків про те, що Фінську затоку можна перекрити.

Кремль відповів силою: наказав військовим кораблям з ракетами, здатними нести ядерні боєголовки, супроводжувати нафтові танкери. Лише німецька берегова охорона за рік зафіксувала 260 таких конвоїв.

Напруга виливалася в небезпечні інциденти. У червні російський корвет "Сообразітєльний" ледь не зіткнувся з кораблем німецької берегової охорони. У вересні росіяни обстріляли сигнальними ракетами данський гелікоптер, а в жовтні не підпускали рятувальників до аварійного танкера поблизу острова Борнхольм.

У вересні Москва також надіслала НАТО письмове попередження: Росія готова завдати превентивного ядерного удару, щоб захистити свої інтереси на Балтиці, навіть якщо на її територію ніхто прямо не нападе.

Наприкінці жовтня, побоюючись неконтрольованої ескалації, Пентагон закликав балтійських союзників пом'якшити риторику, а Гельсінкі та Осло вирішили говорити з Кремлем напряму.

Тіньовий флот РФ / Інфографіка: Главред

Удар дронів перевірив домовленості

Домовленості про деескалацію невдовзі пройшли перевірку. Українські безпілотники атакували російське вантажне судно, яке перевозило зброю.

Удар стався в російських водах, однак пошкоджене судно зайшло у фінську акваторію. Згідно з нормами морського права, фінська влада разом із російською стороною загасила пожежу й дозволила відбуксирувати корабель.

У Кремлі ж заявили, що цей інцидент знову розпалив напругу в регіоні. Від країн Балтики там вимагають вплинути на Київ, щоб подібні атаки не повторювалися.

Чи може РФ розпочати війну проти НАТО

Оперна співачка, громадська діячка та колишня депутатка Державної думи РФ Марія Максакова говорила, що Росія може спробувати спровокувати нову ескалацію проти країн НАТО, якщо це допоможе Кремлю втримати владу та забезпечити інтереси військового оточення диктатора Володимира Путіна.

На її думку, одним із потенційних напрямків такого загострення може стати Калінінград.

"На даному етапі я розцінюю посилення риторики щодо Калінінграда як бажання імітувати удар під чужим прапором. Якщо такі дії відкриють перед режимом перспективу існування, Путін це зробить. Мабуть, у путінській зграї є несамовите крило, яке схиляє Путіна до такої ескалації", - вважає вона.

Загроза вторгнення РФ в країни НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, Росія допускає укладення двосторонніх пактів про ненапад з окремими державами - членами НАТО. Такі угоди в Москві вважають частиною нової архітектури безпеки Європи.

Водночас НАТО розробляє нову оборонну стратегію, яка в разі війни дозволить бити по військових базах, складах постачання та об'єктах російського оборонно-промислового комплексу в глибокому тилу країни-агресора Росії.

Крім того, головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Алексус Грінкевич заявив, що Північноатлантичний Альянс завжди готовий відповісти на будь-який напад з боку країни-агресора РФ. Однак представник НАТО не вважає конфлікт між РФ та Альянсом "неминучим або невідворотним".

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