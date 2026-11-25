Президент повідомив, коли українські військові почнуть тестувати перші прототипи.

https://glavred.net/war/process-uzhe-nachalsya-ukraina-razrabatyvaet-sobstvennuyu-antiballisticheskuyu-sistemu-10815470.html Посилання скопійоване

Зеленський розповів, як Україна планує протидіяти балістиці РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/firepointofficial

Що повідомив Зеленський:

ССО дронами уразили російський військовий аеродром

Постачання ракет для Patriot зі США досі затримується

Перші прототипи системи FREYJA протестують цієї зими

Сили спеціальних операцій ЗСУ дронами уразили військовий аеродром країни-агресора Росії, з якого ворожа авіація здійснює вильоти для ударів по Україні.

Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Масштаб завданої шкоди на летовищі зараз уточнюють.

відео дня

"Продовжимо завдавати наших їм відповідей. Російська авіація, російські військові кораблі та судна, які транспортують російську зброю, – наші абсолютно законні цілі", - наголосив Зеленський.

РФ продовжує тероризувати Україну

Президент також розповів, що через атаки РФ на енергосистему зараз найскладніша ситуація зі світлом в Дніпрі, на Дніпровщині та в Запоріжжі. У всіх постраждалих регіонах працюють ремонтні бригади, техніки й людей для відновлення вистачає. Проте роботи доводиться зупиняти через загрозу повторних обстрілів.

"У росіян тактика незмінна: вони бʼють саме по лініях та по мережах, по підстанціях б'ють, щоб ускладнити передачу електрики від генерації. Ремонтуємо. І на кожен удар ми будемо Росії відповідати, і відповідати будемо достойно", - заявив глава держави.

Україні потрібні ракети для відбиття ворожих атак

Окремо Зеленський провів нараду щодо програми протиракетного захисту FREYJA. Нагальне завдання зараз – якнайшвидше отримати від союзників ракети для Patriot та інших комплексів.

FREYJA / Інфографіка: Главред

"На жаль, від Сполучених Штатів ми поки не маємо відповідних хороших новин щодо прискорення. Постачання все ще затримується, на жаль. Але ми працюємо довгостроково й крок за кроком ми рухаємося, щоб створити свою антибалістичну систему", - визнав глава держави.

Президент подякував країнам і компаніям, які долучилися до проєкту. Партнери зараз розв'язують питання комплектуючих та інші технічні аспекти.

"Уже почався процес інтеграції компонентів: треба ефективно об'єднати всі спроможності учасників програми FREYJA, щоб ця система реально спрацювала. Працюємо над цим. І цією зимою мають бути перші прототипи й тестування", - зазначив Зеленський.

Також міністр оборони Євгеній Хмара доповів президенту про результати закордонної поїздки. Він взяв участь у засіданні "Рамштайну" в Брюсселі та провів переговори в Берліні й Осло. Партнери погодили додаткові пакети допомоги, зокрема понад 700 млн доларів на програму PURL. Ці кошти призначені саме для закупівлі перехоплювачів проти балістичних ракет.

Норвегія ухвалила рішення щодо ППО, виробництва, розроблення нових перехоплювачів та українських безпілотників. З Німеччиною оборонне партнерство вийшло на новий рівень: Київ ділиться з Берліном досвідом управління обороною та захисту.

Сторони також визначили пріоритети оборони на наступний рік: ППО, авіація, безпілотники та РЕБ. Окремо йшлося про залучення інших держав до постачання потрібного озброєння.

"Головне – має бути більше перехоплення російських ракет і дронів. І тут багато залежить саме від наших партнерів", - підкреслив президент.

Що потрібно зробити Україні, щоб мінімізувати наслідки атак РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами авіаційного експерта і аналітика Костянтина Криволапа, Україні перш за все потрібні всі ракети малого радіусу дії. У світі є багато старих і більш сучасних комплексів.

Потрібно збирати їх по всіх країнах, тому що Україні їх не вистачає. Окрім цього потрібно вирішити проблему з твердопаливними двигунами - їх необхідно знищувати на території Росії - коли вони ще тільки готуються до запуску або навіть виробляються. Крім того, Україні також потрібно розгортати власні системи протиракетної оборони.

Посилення ППО України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Польща попросила союзників по НАТО вивчити можливість збивати російські ракети над Україною, коли ті летять у бік території Альянсу.

Раніше стало відомо, що за вересень, жовтень і листопад українська протиповітряна оборона перехопила лише 26 російських балістичних і гіперзвукових ракет. При цьому РФ випустила по Україні близько 331 таких ракет. На цьому тлі Київ відчуває гостру нестачу ракет-перехоплювачів для Patriot.

Напередодні повідомлялося, що Україна та Норвегія запустили та масштабують новий засіб ППО – пускову установку DESNA, оснащену ракетами українського виробництва та інтегровану з норвезькою системою управління вогнем.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред