"Путін збожеволів": Трамп сказав, що чекає на РФ, якщо вона захопить усю Україну

Крім Путіна Трамп розкритикував і президента України Володимира Зеленського.

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Трамп розкритикував Путіна і Зеленського / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот із відео

Головні тези Трампа:

Путін збожеволів

На РФ чекає крах, якщо Кремль піде на захоплення всієї України

Заяви Зеленського не приносять користі

Президент США Дональд Трамп назвав главу Кремля Володимира Путіна "абсолютно божевільним". Ця заява прозвучала на тлі того, що Росія вже кілька днів поспіль масовано обстрілює Україну дронами і ракетами.

Глава Білого дому опублікував допис у своїй соцмережі Truth Social, у якому заявив, що якщо Путін наважиться на захоплення всієї України, то на Росію чекає крах.

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"У мене завжди були дуже хороші стосунки з Володимиром Путіним із Росії, але з ним щось сталося. Він став абсолютно божевільним! Він без потреби вбиває безліч людей, і я говорю не лише про солдатів. Ракети і безпілотники запускають по містах в Україні без жодної причини. Я завжди говорив, що він хоче отримати ВСЮ Україну, а не тільки її частину, і, можливо, це виявиться правдою, але якщо він це зробить, це призведе до краху Росії", - написав Трамп.

Також Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського. На думку американського лідера, слова Зеленського нібито створюють проблеми.

"Точно так само і президент Зеленський не приносить користі своїй країні, кажучи так, як він говорить. Усе, що виходить із його вуст, створює проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинити", - зазначив Трамп.

Крім того, Трамп знову відсторонився від російсько-української війни, заявивши, що це не його війна.

"Це війна Зеленського, Путіна і Байдена, а не Трампа. Я лише допомагаю гасити великі й потворні пожежі, що розгорілися через грубу некомпетентність і ненависть", - резюмував американський президент.

Пост Трампа / скріншот

Війна в Україні та позиція Дональда Трампа

Як писав Главред, глава Білого дому заявив, що готовий "відійти" від переговорів щодо припинення війни Росії проти України в тому разі, якщо не буде досягнуто прогресу.

Найгучніші обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Президент США Дональд Трамп відмовився приєднатися до санкцій Європейського Союзу проти Росії. Натомість він має намір зосередитися на економічній співпраці з Москвою, що може спричинити розкол у НАТО, який російський диктатор Володимир Путін прагнув створити понад два десятиліття, пише The New York Times.

Видання Financial Times писало про те, що телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом стала перемогою для господаря Кремля Володимира Путіна. Водночас українці та європейські союзники відчули, що їх кинули. За даними видання, президент США не чинив жодного тиску на Росію, щоб домогтися припинення вогню. Трамп також чітко дав зрозуміти, що США відмовляються від ролі посередника в мирних переговорах.

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