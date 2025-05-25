Війна за чотири області України: названо несподіваний сценарій рішення Путіна

Україні потрібно до вересня утримати оборону та зірвати літній наступ, вважає Марат Гельман.

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Восени Путін може піти вже на реальні перемовини з Києвом - Гельман / Главред

Що сказав Гельман:

Путіну потрібно, щоб була війна паралельно перемовинам

Путін восени може піти на реальні перемовини

Україні треба докласти максимальних зусиль для того, щоб зірвати літній наступ російських військ і протриматися до вересня. Восени глава країни-окупанта Росії Володимир Путін може піти на серйозні перемовини з Києвом після того, як зрозуміє, що окупувати всі райони Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей військовим шляхом неможливо. Про це заявив політтехнолог Марат Гельман.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що завдання Путіна - перемовини паралельно з військовими діями, щоб уникнути нових санкцій щодо Росії і додаткових поставок озброєнь Україні.

"Путін зацікавлений у тому, щоб бойові дії супроводжувалися надією на їхнє швидке завершення. За допомогою цієї надії він купірує додаткові санкції і постачання зброї Україні. Для Путіна ідеальний варіант, за якого війна триватиме паралельно з перемовинами, наприклад, у Стамбулі або Ватикані. Можливі обміни полоненими. Подейкують, що Путін із Трампом домовилися і про обмін деяких ув'язнених. Україна, ймовірно, не може зупинити такий переговорний процес, але її головне завдання - показати, що це не реальні переговори, а декоративна панель", - зазначив Гельман.

За його словами, завдання Києва - зірвати літній наступ і протриматися до осені, коли Путін переконається, що його війська не здатні окупувати всі райони Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, після чого він піде вже на серйозні переговори з українською державою.

"До вересня потрібно втримати оборону і зірвати літній наступ. Сподіваюся, що Україні в цьому допоможуть європейські країни та Америка. І вже восени, коли надія Путіна захопити чотири області військовим шляхом вичерпається, про мир можна буде говорити всерйоз", - підкреслив Марат Гельман.

Дивіться відео, в якому Гельман розповів, що змусить Путіна піти на реальні перемовини:

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Як повідомляв Главред, на перемовинах у Стамбулі 16 травня Москва "вимагала" від Києва визнати окупацію Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Причому враховуючи і той факт, що окупанти повністю не контролюють усіх цих українських територій.

Росія на перемовинах "вимагала" віддати Москві 4 області і погрожувала, що, мовляв, наступного разу "доведеться віддати більше", розповів заступник міністра закордонних справ України, учасник делегації Києва Сергій Кислиця. Мовляв, потім може піти розмова про 6 або 8 областей.

Зеленський не піде на поступки і не визнає Крим нібито територією Росії, зазначили журналісти The Sunday Times. Крім того, президент хоче, щоб країни-партнери надали Україні гарантії безпеки.

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Хто такий Марат Гельман Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики. Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

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