"З Путіним щось сталося": Трамп розглядає запровадження санкцій проти РФ

Президент США не виключає економічних важелів впливу на Росію, включно з новими тарифами, для стимулювання мирного процесу.

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Трамп заявив, що незадоволений Путіним / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Трамп сказав, що не розуміє дії Путіна

Очільник США не відкидає економічні важелі впливу на Росію

Президент США Дональд Трамп не відкидає можливість запровадження нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру. Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами на злітній смузі в Моррістауні, штат Нью-Джерсі, перед посадкою на борт літака Air Force One до Вашингтона.

За словами Трампа, він глибоко незадоволений діями глави РФ Володимира Путіна, не розуміє їхніх причин і назвав їх неприйнятними.

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"Я не задоволений тим, що робить Путін. Він убиває багато людей, і я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним? Я знаю його дуже давно. Завжди ладнав із ним, але він спрямовує ракети на міста і вбиває людей, і мені це зовсім не подобається", - сказав президент США.

Трамп додав, що може розглядати економічні важелі впливу на Росію, включно з новими тарифами, для стимулювання мирного процесу.

"Ми розмовляємо, а він випускає ракети по Києву та інших містах", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про переговори з Путіним, Трамп сказав, що "безумовно" розгляне можливість застосування тарифів проти Росії, щоб домогтися прогресу в мирних переговорах.

​Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред ​

Війна в Україні та позиція Дональда Трампа

Як писав Главред, Трамп назвав главу Кремля Володимира Путіна "абсолютно божевільним". Ця заява прозвучала на тлі того, що Росія вже кілька днів поспіль масовано обстрілює Україну дронами і ракетами.

За даними The Wall Street Journal, під час телефонної розмови Трамп повідомив лідерам країн Європи, що Путін не збирається припиняти війну в Україні, оскільки вважає, що зараз перебуває у виграшній позиції.

Видання Financial Times писало про те, що телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом стала перемогою для господаря Кремля Володимира Путіна. Водночас українці та європейські союзники відчули, що їх кинули. За даними видання, президент США не чинив жодного тиску на Росію, щоб домогтися припинення вогню. Трамп також чітко дав зрозуміти, що США відмовляються від ролі посередника в мирних переговорах.

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