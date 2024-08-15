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"Територіями доведеться пожертвувати": у Путіна на ТБ закликали готуватися до гіршого

Андрій Ганчук
15 серпня 2024, 21:22
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На пропагандистському телебаченні держави-агресорки Росії вже назвали підконтрольні Україні землі в Курській області "втраченими територіями".
Юсин, Курська область
Треба проводити евакуацію з усього прикордоння - Юсін / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі, DeepState

Росіянам потрібно заспокоїтися і змиритися з втратою територій у Курській області. Евакуювати людей потрібно з усього прикордоння. Слід готуватися до найгіршого сценарію. Про це заявив журналіст, пропагандист Максим Юсін.

В ефірі програми "Место встречи" на НТВ, де тиражують пропаганду щодо України, він сказав про те, що росіянам слід заспокоїтися.

"Нам треба заспокоїтися. Постаратися дивитися цинічно, хоча це шалено важко, поменше емоцій, подивитися на мапу, на мапу Росії бажано, і зіставити з мапою величезної Росії ці втрачені території", - каже експерт програми.

відео дня

За його словами, потрібно евакуювати росіян з усього прикордоння і готуватися до того, що територіями доведеться пожертвувати.

"Евакуювати треба з усього прикордоння, з усього. Готуватися до найгіршого варіанту. Готуватися до того, що цими територіями, Дай Боже без людей, щоб вивести всіх, включно зі старенькими, доведеться пожертвувати", - наголосив Максим Юсін.

Дивіться відео, в якому на російському ТБ закликали готуватися до найгіршого сценарію:

Юсін.
Юсін закликав росіян готуватися до втрати територій / Скріншот Главред

Операція ЗСУ в Курській області - головні новини за темою:

Україна станом на 15 серпня контролює 82 населених пункти у Курській області РФ. Головком ЗСУ доповів відповідні відомості президенту Володимиру Зеленському. Армія просунулася в глибину оборони противника на 35 кілометрів.

У Курській області створено першу військову комендатуру України, її очолив генерал-майор Едуард Москальов. За словами Сирського, таке рішення ухвалено у зв'язку з необхідністю організації правопорядку на підконтрольних територіях.

Курська операція - це спроба України війною примусити Путіна до перемовин, сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Він акцентував увагу на тому, що однієї такої операції буде недостатньо, щоб чинити тиск на Кремль.

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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російське ТБ війна Росії та України пропаганда Курська область
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