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Новий український комендант Курської області: що відомо про генерала Москальова

Степан Гафтко
15 серпня 2024, 17:37
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Український генерал Москальов очолив новостворену комендатуру в Курській області під час проведення операції ЗСУ.
Новий український комендант Курської області: що відомо про генерала Москальова
У Курській області новий комендант / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Після початку операції в Курській області комендантом регіону від України призначили генерал-майора Едуарда Москальова. Хто він такий, та чим запам'ятався раніше, розповідає Главред.

Едуард Москальов - учасник російсько-української війни, наразі перебуває у званні генерал-майора. Саме його українська влада призначила комендантом у Курському регіоні, який нині контролюють ЗСУ.

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У 2012 році Москальов очолював 300-й навчальний танковий полк 169-го навчального центру Сухопутних військ. З червня 2022 року він обіймав посаду командуючого Об'єднаних сил.

Згодом очолював тактичне угрупування військ на східному фронті у війні України проти Росії. Станом на 2023 рік був командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса".

Крім того, президент України Володимир Зеленський нагородив Москальова орденом Богдана Хмельницього II ступеня "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Хто такий генерал Едуард Москальов

Едуард Михайлович Москальов — український воєначальник, генерал-майор Збройних Сил України, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса". У 2022 році — командувач угруповання Об'єднаних сил Збройних Сил України, командир оперативно-тактичного угруповання на сході; раніше — начальник штабу — перший заступник командувача військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України. З 15 серпня 2024 року очолює військову комендатуру на території Курської області. Учасник російсько-української війни.

Бої в Курській області - останні новини

Нагадаємо, раніше аналітик Conflict Intelligence Team Олексій Альшанський заявив, що на території Курської області і в прикордонних з РФ територіями наразі перебуває більше 10 тисяч українських військових.

Також повідомлялось, що українські військові і надалі просуваються територією Курщини та захоплюють нові території та населені пункти.

Західні аналітики вважають, що операція ЗСУ в Курській області перекреслила всі плани росіян щодо замороження війни в Україні.

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війна Росії та України Курська область Бої в Курській області
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