Новий український комендант Курської області: що відомо про генерала Москальова

Після початку операції в Курській області комендантом регіону від України призначили генерал-майора Едуарда Москальова. Хто він такий, та чим запам'ятався раніше, розповідає Главред.
Едуард Москальов - учасник російсько-української війни, наразі перебуває у званні генерал-майора. Саме його українська влада призначила комендантом у Курському регіоні, який нині контролюють ЗСУ.
У 2012 році Москальов очолював 300-й навчальний танковий полк 169-го навчального центру Сухопутних військ. З червня 2022 року він обіймав посаду командуючого Об'єднаних сил.
Згодом очолював тактичне угрупування військ на східному фронті у війні України проти Росії. Станом на 2023 рік був командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса".
Крім того, президент України Володимир Зеленський нагородив Москальова орденом Богдана Хмельницього II ступеня "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".
Хто такий генерал Едуард Москальов
Едуард Михайлович Москальов — український воєначальник, генерал-майор Збройних Сил України, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса". У 2022 році — командувач угруповання Об'єднаних сил Збройних Сил України, командир оперативно-тактичного угруповання на сході; раніше — начальник штабу — перший заступник командувача військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України. З 15 серпня 2024 року очолює військову комендатуру на території Курської області. Учасник російсько-української війни.
Бої в Курській області - останні новини
Нагадаємо, раніше аналітик Conflict Intelligence Team Олексій Альшанський заявив, що на території Курської області і в прикордонних з РФ територіями наразі перебуває більше 10 тисяч українських військових.
Також повідомлялось, що українські військові і надалі просуваються територією Курщини та захоплюють нові території та населені пункти.
Західні аналітики вважають, що операція ЗСУ в Курській області перекреслила всі плани росіян щодо замороження війни в Україні.
Читайте також:
- Строковик РФ під Курськом підірвав себе гранатою: ЗСУ врятували його
- Приховували до останнього: як Захід дізнався про плани України щодо Курська
- Явне приниження Путіна: цікава заява Литви про операцію ЗСУ в Курську
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред