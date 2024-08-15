Потрібно два кроки від Заходу: у США розкрили, як Україні добитися перелому у війні

Західний світ повинен прискорити постачання озброєнь Україні та скасувати обмеження на використання ракет дальнього радіусу дії. Без таких рішень Силам оборони буде складно добитися перелому на полі бою.
У матеріалі Рolitico йдеться про те, що Курська операція підняла бойовий дух українців, але для посилення позицій української армії Захід має ухвалити потрібні рішення.
Зокрема, для перелому у війні необхідно прискорити постачання Україні сучасних озброєнь.
"...курський наступ, зі зрозумілих причин, підняв бойовий дух українців - так само, як рейди командос за наказом Вінстона Черчилля (був прем'єром Британії з 1940 до 1945 року і з 1951 до 1955-го) в перші дні Другої світової війни підняли бойовий дух британців - і цілком може спонукати деяких втомлених союзників триматися за ціль", - зазначено в матеріалі.
Також журналісти додали, що треба зняти обмеження на застосування Україною далекобійних ракет.
"Без більш активних і перспективних постачань сучасної зброї та зняття обмежень на використання поставлених Заходом ракет дальнього радіусу дії важко уявити, як можна переломити перебіг війни на користь України", - наголошується в статті.
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