Потрібно два кроки від Заходу: у США розкрили, як Україні добитися перелому у війні

Військова операція в Курській області підняла бойовий дух українців, але для перелому у війні Заходу слід ухвалити потрібні рішення, пишуть журналісти Рolitico.

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Захід має зняти обмеження на використання ЗСУ далекобійних ракет у війні з Росією - Politico / Колаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, Вікіпедія

Західний світ повинен прискорити постачання озброєнь Україні та скасувати обмеження на використання ракет дальнього радіусу дії. Без таких рішень Силам оборони буде складно добитися перелому на полі бою.

У матеріалі Рolitico йдеться про те, що Курська операція підняла бойовий дух українців, але для посилення позицій української армії Захід має ухвалити потрібні рішення.

Зокрема, для перелому у війні необхідно прискорити постачання Україні сучасних озброєнь.

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"...курський наступ, зі зрозумілих причин, підняв бойовий дух українців - так само, як рейди командос за наказом Вінстона Черчилля (був прем'єром Британії з 1940 до 1945 року і з 1951 до 1955-го) в перші дні Другої світової війни підняли бойовий дух британців - і цілком може спонукати деяких втомлених союзників триматися за ціль", - зазначено в матеріалі.

Також журналісти додали, що треба зняти обмеження на застосування Україною далекобійних ракет.

"Без більш активних і перспективних постачань сучасної зброї та зняття обмежень на використання поставлених Заходом ракет дальнього радіусу дії важко уявити, як можна переломити перебіг війни на користь України", - наголошується в статті.

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