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Потрібно два кроки від Заходу: у США розкрили, як Україні добитися перелому у війні

Андрій Ганчук
15 серпня 2024, 20:23оновлено 15 серпня, 21:04
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Військова операція в Курській області підняла бойовий дух українців, але для перелому у війні Заходу слід ухвалити потрібні рішення, пишуть журналісти Рolitico.
ВСУ, ATACMS
Захід має зняти обмеження на використання ЗСУ далекобійних ракет у війні з Росією - Politico / Колаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, Вікіпедія

Західний світ повинен прискорити постачання озброєнь Україні та скасувати обмеження на використання ракет дальнього радіусу дії. Без таких рішень Силам оборони буде складно добитися перелому на полі бою.

У матеріалі Рolitico йдеться про те, що Курська операція підняла бойовий дух українців, але для посилення позицій української армії Захід має ухвалити потрібні рішення.

Зокрема, для перелому у війні необхідно прискорити постачання Україні сучасних озброєнь.

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"...курський наступ, зі зрозумілих причин, підняв бойовий дух українців - так само, як рейди командос за наказом Вінстона Черчилля (був прем'єром Британії з 1940 до 1945 року і з 1951 до 1955-го) в перші дні Другої світової війни підняли бойовий дух британців - і цілком може спонукати деяких втомлених союзників триматися за ціль", - зазначено в матеріалі.

Також журналісти додали, що треба зняти обмеження на застосування Україною далекобійних ракет.

"Без більш активних і перспективних постачань сучасної зброї та зняття обмежень на використання поставлених Заходом ракет дальнього радіусу дії важко уявити, як можна переломити перебіг війни на користь України", - наголошується в статті.

Операція в ЗСУ в Курській області - головні новини за темою:

Україна на 15 серпня контролює 82 населених пункти в Курській області, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський президенту Володимиру Зеленському.

Українська армія змогла просунутися в глибину оборони противника на 35 км.

Також військово-політичне командування України створило першу комендатуру в Курській області. Її очолив генерал-майор Едуард Москальов. Комендатура з'явилася для підтримки правопорядку на контрольованих територіях.

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Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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