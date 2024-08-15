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Україна примушує Путіна до миру: у Зеленського назвали мету операції на Курщині

Андрій Ганчук
15 серпня 2024, 16:56
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Захід має зняти заборони на використання Україною далекобійних озброєнь на території агресора Росії, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.
Подоляк, Путин
Україна використовує військовий інструмент, щоб посадити Путіна за стіл перемовин - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Раптова військова операція ЗСУ в Курській області - єдиний спосіб змусити главу Кремля Володимира Путіна сісти за стіл перемовин. Проте одного вторгнення недостатньо для того, щоб Путін зрозумів, що воювати не потрібно. Захід має зняти обмеження на застосування іноземної зброї на російській території. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В інтерв'ю The Independent він розповів про те, що українська операція - частина "психологічного" тиску на Москву.

"Нам потрібно використовувати абсолютно чіткі інструменти, щоб примусити Росію (до перемовин). Один із них - військовий інструмент примусу. Тобто, крім економічних і дипломатичних інструментів, нам потрібно завдавати Росії значних тактичних поразок. На Курщині ми бачимо оптимізацію цього військового інструменту примусу", - зазначив Подоляк.

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За словами чиновника, ситуація на Курщині показала росіянам, що таке війна.

"(Росіяни) не обговорюють війну, і взагалі почуваються досить комфортно, тому що десь іде війна, хтось убиває. Їм цікаво дивитися на це по телевізору. Але коли війна переходить на територію Росії, вони, звичайно, лякаються. Вони в шоці. Це має значний вплив на психологічний стан росіян. Це також є інструментом впливу", - додав він.

"Україна повинна знищити ціль у її джерелі"

Крім того, радник глави ОП піддав критиці Захід, який не дає Україні можливості використання ракет дальнього радіусу дії в рамках наступальних операцій проти Росії. Зняття ембарго змінило б ситуацію у війні.

"Україна повинна або знищити ціль у її джерелі, а саме знищити бази, з яких здійснюються ракетні та артилерійські удари, або мати можливість захищатися із землі за допомогою протиповітряної зброї, чого ми не можемо зробити, тому що в нас її недостатньо. Це рішення не має сенсу. Коли Україні надається зброя, це (має) стати нашою відповідальністю", - наголосив Михайло Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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